Основательница сети кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова продала 33% в компании для «спасения бизнеса»
Материал редакции
Компания вложит деньги в покрытие долгов, возникших во время «карантина», и развитие производства полуфабрикатов.
«Национальная резервная корпорация» («НРК»), которую контролирует российский предприниматель Александр Лебедев, и его супруга Елена Перминова вошли в состав участников ООО «Андерсон-Франчайзинг» — управляющей компании сети кафе «АндерСон», следует из данных базы «Контур.Фокус».
Состав участников компании изменился в мае 2020 года. Сейчас 67% принадлежат основательнице сети Анастасии Татуловой, 25% у «НРК», 8% у Перминовой, указано в базе. Татулова и гендиректор «НРК» Артем Артемов подтвердили «Ведомостям» эту информацию. Сделку закрыли «на днях», отметила Татулова. Сумму покупки стороны не раскрывают.
Предложение от Лебедева и «НРК» о продаже доли поступило в конце мая и стало спасением для компании, рассказала Анастасия Татулова газете. Эти деньги пойдут на погашение операционного долга сети, который сформировался по время «карантина». Часть средств вложат в расширение производства полуфабрикатов, уточнила Татулова.
В конце марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным Анастасия Татулова рассказала о тяжёлом положении, в котором из-за «карантина» оказались участники ресторанной отрасли. «Если две недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес», — говорила она.
Сын Александра Лебедева, Евгений Лебедев, управляет Lebedev Holdings — компании принадлежат британские издания The Independent, Evening Standard и телеканал London Live. Александр Лебедев до 2016 года входил в совет директоров холдинга. Предприниматель зарабатывает на недвижимости в России и Швейцарии, а также ресторанном бизнесе, пишут «Ведомости». В рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes по итогам 2015 года, Лебедев занял 188 место с состоянием около $400 млн.
Лебедеву принадлежат сеть кафе «Петрушка», ресторан Petrushka Evening Standard в Москве, а Перминовой – пекарня «Лён & гречка Bakery», уточняют «Ведомости». Эти бренды вместе с «АндерСон» будут развиваться в рамках общей экосистемы в сфере общепита и развлечений, пояснил изданию Артем Артемов.
Roman Trifonov
Ух, сейчас ЦИК опубликует результаты совершенно легитимного голосования — и бизнес заживет! Льготы потекут рекой, а налоги отменят сразу на четверть века.
Asker AskerovRoman
Точно. Наступит наконец то счастье, ради которого мы держались 30 лет
Я не скажу свое имя машинеAsker
Причём счастье наступит моментально, ведь времени на раскачку нет
Alexander ShirnenЯ
точно, времени на раскорячку нет
Dimitry WhoAlexander
Нет времени на раскачку
AlexanderDimitry
на раскорячку!
Asker AskerovЯ
Точно!) уже готовлю припасы: соль, греча, спички, яшык водки (универсальная валюта) 😜
Роман ВяткинRoman
Да у нас теперь и проблем не будет в жизни! Все,как рукой снимет
Ильяс ГарифуллинРоман
А главное Путин сразу сам уйдет и больше никогда не будет жульничать!
Я не скажу свое имя машинеИльяс
Этот и в аду шайку сколотит
Антон ШтадлерRoman
РФ - суперпрогрессивная страна. У консерваторов пиндосов за 230 лет 27 поправок в Конституцию, а в РФ за 27 лет существования Документа под 230 поправок!
Андрей Иванов
Зря, у нас тут как минимум до 36 года стабильность намечается
Антон
Теперь она точно поверила путину .
Arthur NiazyanАнтон
Он ей целого олигарха выделил на спасение.
Asker AskerovArthur
Если задуматься. Что только подтверждает правило ручного управления процессами в России (притягиваюсь за уши) 🥳
Я не скажу свое имя машинеAsker
Руки только кривые
Sergey Nikolaevich Gerasimov
Поговорила с Путиным и получила предложение от Лебедева. Чудеса на виражах. 😁
Я не скажу свое имя машине
Вот, кстати, заметил.
10 лет назад везде пихали нанотехнологии.
Нановода, нанотелефон, нанохуй.
А теперь везде куда ни плюнь - экосистемы
Александр ИвановЯ
Между нано и эко ещё блокчейн был :)
Я не скажу свое имя машинеАлександр
Точно! Про лохчейн совсем забыл
Valentin GЯ
Особонно, когда топы задвигают про экосистему со слезами на глазах.
Valeriya Savenkova
Ну продала и продала
TL
За дововеренное лицо Собянина не стоит переживать, всё у неё ок
Алексей Иванов
Оказывается так можно? Вместо того, чтобы клянчить помощь у государства
Комментарий удален
Ильяс ГарифуллинМаксим
Почему бы и не пожаловаться если этот "легитимный" президент своими руками душит это кафе? Видимо была надежда на вменяемость.
Ivano Digital
" в рамках общей экосистемы" - в начале было бы неплохо почитать, что такое экосистема. Хорошо, что не блокчейн- или ИИ-кафе. Хотя Анастасия Татулова с подружками говорила, что хочет идти в Digital.
Юрий Воронов
Хер знает, да вот какие бы не были рестораторы кафераторы, все как один прибедняются, однако передвигаться на Порше им это не мешает.
Максим ГорькийЮрий
это порше которые в кредит порше, не надо инсинуаций.