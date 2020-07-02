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Еда
Галина Мубаракшина
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Основательница сети кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова продала 33% в компании для «спасения бизнеса» Материал редакции

Компания вложит деньги в покрытие долгов, возникших во время «карантина», и развитие производства полуфабрикатов.

  • «Национальная резервная корпорация» («НРК»), которую контролирует российский предприниматель Александр Лебедев, и его супруга Елена Перминова вошли в состав участников ООО «Андерсон-Франчайзинг» — управляющей компании сети кафе «АндерСон», следует из данных базы «Контур.Фокус».
  • Состав участников компании изменился в мае 2020 года. Сейчас 67% принадлежат основательнице сети Анастасии Татуловой, 25% у «НРК», 8% у Перминовой, указано в базе. Татулова и гендиректор «НРК» Артем Артемов подтвердили «Ведомостям» эту информацию. Сделку закрыли «на днях», отметила Татулова. Сумму покупки стороны не раскрывают.
  • Предложение от Лебедева и «НРК» о продаже доли поступило в конце мая и стало спасением для компании, рассказала Анастасия Татулова газете. Эти деньги пойдут на погашение операционного долга сети, который сформировался по время «карантина». Часть средств вложат в расширение производства полуфабрикатов, уточнила Татулова.
  • В конце марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным Анастасия Татулова рассказала о тяжёлом положении, в котором из-за «карантина» оказались участники ресторанной отрасли. «Если две недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес», — говорила она.
  • Сын Александра Лебедева, Евгений Лебедев, управляет Lebedev Holdings — компании принадлежат британские издания The Independent, Evening Standard и телеканал London Live. Александр Лебедев до 2016 года входил в совет директоров холдинга. Предприниматель зарабатывает на недвижимости в России и Швейцарии, а также ресторанном бизнесе, пишут «Ведомости». В рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes по итогам 2015 года, Лебедев занял 188 место с состоянием около $400 млн.
  • Лебедеву принадлежат сеть кафе «Петрушка», ресторан Petrushka Evening Standard в Москве, а Перминовой – пекарня «Лён & гречка Bakery», уточняют «Ведомости». Эти бренды вместе с «АндерСон» будут развиваться в рамках общей экосистемы в сфере общепита и развлечений, пояснил изданию Артем Артемов.

#новость #андерсон

Галина Мубаракшина
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0
28 комментариев
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Roman Trifonov

48

Ух, сейчас ЦИК опубликует результаты совершенно легитимного голосования — и бизнес заживет! Льготы потекут рекой, а налоги отменят сразу на четверть века.

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Asker Askerov

Roman
20

Точно. Наступит наконец то счастье, ради которого мы держались 30 лет

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Я не скажу свое имя машине

Asker
23

Причём счастье наступит моментально, ведь времени на раскачку нет

Ответить

Alexander Shirnen

Я
5

точно, времени на раскорячку нет

Ответить

Dimitry Who

Alexander
1

Нет времени на раскачку 

Ответить

Alexander

Dimitry
0

на раскорячку!

Ответить

Asker Askerov

Я
4

Точно!) уже готовлю припасы: соль, греча, спички, яшык водки (универсальная валюта) 😜

Ответить

Роман Вяткин

Roman
14

Да у нас теперь и проблем не будет в жизни! Все,как рукой снимет

Ответить

Ильяс Гарифуллин

Роман
4

А главное Путин сразу сам уйдет и больше никогда не будет жульничать!

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Ильяс
1

Этот и в аду шайку сколотит

Ответить

Антон Штадлер

Roman
9

РФ - суперпрогрессивная страна. У консерваторов пиндосов за 230 лет 27 поправок в Конституцию, а в РФ за 27 лет существования Документа под 230 поправок!

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Андрей Иванов

19

Зря, у нас тут как минимум до 36 года стабильность намечается

Ответить

Антон

8

Теперь она точно поверила путину .

Ответить

Arthur Niazyan

Антон
17

Он ей целого олигарха выделил на спасение.

Ответить

Asker Askerov

Arthur
3

Если задуматься. Что только подтверждает правило ручного управления процессами в России (притягиваюсь за уши) 🥳

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Asker
3

Руки только кривые

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

4

Поговорила с Путиным и получила предложение от Лебедева. Чудеса на виражах. 😁

Ответить

Я не скажу свое имя машине

3

Вот, кстати, заметил.
10 лет назад везде пихали нанотехнологии. 
Нановода, нанотелефон, нанохуй. 
А теперь везде куда ни плюнь - экосистемы

Ответить

Александр Иванов

Я
2

Между нано и эко ещё блокчейн был :)

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Александр
1

Точно! Про лохчейн совсем забыл

Ответить

Valentin G

Я
0

Особонно, когда топы задвигают про экосистему со слезами на глазах.

Ответить

Valeriya Savenkova

–4

Ну продала и продала

Ответить

TL

2

За дововеренное лицо Собянина не стоит переживать, всё у неё ок

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Алексей Иванов

–3

Оказывается так можно? Вместо того, чтобы клянчить помощь у государства 

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Комментарий удален

Ильяс Гарифуллин

Максим
0

Почему бы и не пожаловаться если этот "легитимный" президент своими руками душит это кафе? Видимо была надежда на вменяемость.

Ответить

Ivano Digital

1

" в рамках общей экосистемы" - в начале было бы неплохо почитать, что такое экосистема. Хорошо, что не блокчейн- или ИИ-кафе. Хотя Анастасия Татулова с подружками говорила, что хочет идти в Digital.

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Юрий Воронов

0

Хер знает, да вот какие бы не были рестораторы кафераторы, все как один прибедняются, однако передвигаться на Порше им это не мешает.

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Максим Горький

Юрий
0

это порше которые в кредит порше, не надо инсинуаций.

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