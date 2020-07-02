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Еда
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Еда» и Delivery Club начали проверку видео с массовой дракой между курьерами в форме сервисов Материал редакции

Видео с дракой в Москве якобы между курьерами-партнёрами «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub опубликовало Baza.

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Вечером 2 июля 2020 года Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором люди в форме курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили массовую драку в Москве. По данным издания, в драке приняли участие больше 30 человек.

В «Яндекс.Еде» сообщили TJ, что служба безопасности начала проверку: компания выясняет, имеют ли какое-то отношение к драке курьеры партнёров сервиса. «Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу», — добавили в компании.

Delivery Club разбирается в случившемся, сообщили в сервисе. В компании также отметили, что обычно курьеры помогают друг другу, даже если работают на разные сервисы.

#яндекседа #deliveryclub

Татьяна Боброва
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1 комментарий
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Andrew Simon

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Кто победил то в итоге?
Прошло 25 лет а изменились только названия группировок )

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