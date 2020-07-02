Видео с дракой в Москве якобы между курьерами-партнёрами «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub опубликовало Baza.

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Вечером 2 июля 2020 года Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором люди в форме курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили массовую драку в Москве. По данным издания, в драке приняли участие больше 30 человек.

В «Яндекс.Еде» сообщили TJ, что служба безопасности начала проверку: компания выясняет, имеют ли какое-то отношение к драке курьеры партнёров сервиса. «Мы озадачены этим видео, между курьерами, которые сотрудничают с разными сервисами, нет антагонизма, они плотно общаются, работают бок о бок и часто помогают друг другу», — добавили в компании.