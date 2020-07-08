Комментарии
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Среди российских ритейлеров мясо Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» по 750 рублей за упаковку котлет.
Сеть магазинов «Перекрёсток» добавила в ассортимент продукты из растительного мяса от бренда Beyond Meat, сообщили vc.ru в компании. Пока сеть тестирует продажи в 212 супермаркетах в центральном регионе, по итогам пилота компания примет решение о поставках искусственного мяса и в другие города.
В частности, «Перекрёсток» начал продавать фарш Beyond Beef весом 453 грамм и бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 грамм. Представитель сети на момент написания заметки не ответил на вопрос vc.ru, сколько они будут стоить. Осенью компания планирует добавить сосиски Beyond Sausage.
«Мясо» Beyond Meat на растительной основе по вкусу и цвету похоже на обычное мясо, объясняют в компании. Оно не содержит ГМО, глютена, нитратов и других усилителей вкуса. В 100 граммах содержится 18 граммов белка и 5,3 грамма углеводов.
Искусственное мясо состоит из горохового протеина, воды, кокосового и рапсового масла прямого отжима, белка бобов маша и риса, рассказали в «Перекрёстке». Красный цвет продукции достигается за счёт свекольного сока.
Beyond Meat основана в 2009 году в Лос-Анджелесе. Дистрибьютор в России — Future Food. Среди российских ритейлеров продукцию Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» — в московских магазинах сети котлеты Beyond Meat можно купить по 750 рублей за упаковку. Блюда с растительным мясом бренда также есть в ресторанах «Теремок» и TGI Friday’s.
О планах начать продажи мяса Beyond Meat в ноябре 2019 года заявляла и «Лента». Представитель ритейлера сообщил vc.ru, что «Лента» начнёт продавать продукцию Beyond Meat «в ближайшее время».
Зачем этот суррогат? Либо есть настоящее мясо, либо по этическим соображениям только овощи.
Можно подумать, что мясо только по этическим соображениям не едят.
Зачем машины если есть лошади.
именно этой фирмы отвратительный продукт.
отличный продукт, во всем мире признан. зато какой-то радном в комментах недоволен
с какого черта?) я хочу вкус мяса, но не хочу платить за убийство животного. причем здесь овощи вообще?) ишь ты, решать за других вздумал)
Я пробовала этот продукт, здесь нет никакого "вкуса мяса", это картон.
отличный продукт, давай ты не будешь за других решать что им есть, а что нет.
Ты случайно не бот? Слишком уж однотипные комментарии пишешь.
Это не мясо. Это растительный белок, который сделали внешне похожим на мясо.
Эм, Юлия, вам срочно нужно пойти в туристический поход. Через несколько дней голод начинает менять сознание, и вы будете готовы своими руками душить уток, чтобы приготовить пищу.
Как мы заговорили)) А ты в курсе, что чтобы сделать детали для твоего смартфона, нужны материалы? Для добычи и производства материалов нужны карьеры, шахты, заводы и т.д. Для строительства таких нужно вырубать леса, осваивать огромные площади, в следствии чего нарушаются миграционные пути животных, из-за этого сокращается популяция. Поэтому давай без лицемерия
Потому что в итоге половина населения Земли будет есть мясо только в таком виде просто по экономическим причинам.
Подобный суррогат теоретически сильно эффективнее в производстве, плюс в животноводстве каких-то революций пока не предвидится, а эта байда уже на полках пусть и пока лишь в виде приколюхи на попробовать или для совсем идейных.
И все только потому, что Римский клуб вообразил, что коровы слишком много СО2 выделяют. Так они и до людей доберутся.
Дело не только в СО2, а просто в эффективности. До этого даже логически можно дойти не имея никаких конкретных познаний: если в последовательности «трава -> корова -> мясо» заменить корову (которая пердит/ходит/дышит и делает еще миллион бесполезных вещей) на эффективную переработку первого сразу во второе, то КПД возрастает. Добавим к этому, что население планеты постоянно растет, а место на ней конечно, то с высокой долей вероятности можно предположить, что рано или поздно людям придется пересесть на подобный суррогат уже совсем не из веганских соображений.
Ну и отрицать глобальное потепление в 2020 - это быть плоскоземельщиком 2.0, да
Если бы ты изучал эту тему, то знал бы, что в мясе есть незаменимые аминокислоты и самое главное витамин Б12, без которого мозг деградирует и усыхает, а веганы живут меньше мясоедов. Но Римский клуб хочет мясо жрать только сам.
Если бы ты изучал эту тему, то знал бы, что незаменимые аминокислоты есть в бобах и самое главное витамин Б12 есть в маше из чего собственно и сделано это искуственое мясо. Но комментаторы просто хотят писать комменты.
А причем тут веганы? Я тебе объясняю зачем и почему фудтех в это так активно лезет и развивает. В какой-то момент настоящее мясо станет слишком дорогим и особого выбора у людей уже не будет. Будут люди жрать порося раз в год на праздник как в средневековье, а в обычные дни жарить котлетки суррогатные к пюрешке.
Ну и ампулу синтезированного б12 в любой аптеке за копейки продают.
Мясо станет дорогим, потому что так решил Римский клуб, сами то они мясо жрать продолжат в одиночестве.
что-то у тебя слишком горит с этой темы, очередной веганоненавистник?
Так они и до людей доберутся.
Ну первый этап пройден.
Теперь мечта зеленых, как вариант, начать кормить свиней и коров людьми.
Подобный суррогат теоретически сильно эффективнее в производстве
Пока что он лишь сильно дороже
На веганутых кто только не зарабатывает
Если вы не поняли, это для всех хотят сделать. Эти уроды из Римского клуба хотят задрать цены на говядину, чтобы она стала недоступна, а население перевести на такое питание. Им СО2 слишком много.
хм. как то мало смысла в этом при таком ценнике.
невеганам -покупать котлеты по цене недельного запаса котлет
веганам - покупать чтото похожее на то, что они таааак ненавидят, и что тааак "омерзительно пахнет мертвечиной"...
если только любопытства ради...
хм. как то мало смысла в этом при таком ценнике.
Неплохо. Учитывая то, что у нас и так примерно 50 млн человек вынужденные веганы)
Но сейчас модно ведь, а мода там, где платежеспособность.
Есть веганы, которые выбирают это не потому что им запах мертвечины не нравится, а потому что их этика не приемлет убийство животного.
Для них смысл определенно есть, если этот продукт похож по вкусу на мясо
- "Настало ваше время, кожаные", сказали коровки и свинки.
Еда теперь как их корм.
Щас пойдут шютки про резиновых женчин :)
А по факту, кто пробовал?
я пробовал. Люблю и ем мясо, это брал просто из интереса.
На вкус интересно, не сказать что хуже нормальной котлеты из чистого мяса, но чуть другое. То есть ни лучше ни хуже, просто чуть другой вкус.
При этом полностью переходить только на это или только на мясо желания никакого. А чтоб разнообразить - самое то. Попробовать бы советовал, ибо точно не гадость, дальше каждый за себя решит
Имхо
В будущем животноводство всё равно умрёт, эти котлеты всего лишь пример начало движения.
Животноводство - это сложная система для работы которой необходимы значительные площади земли, выращивание зерновых, вскармливание скота или птицы, использование несоизмеримо больших объёмов воды на тонну мяса в отличии от расхода воды на тонну зерна, такого как например пшеница.
На тонну говядины приходится 16726 м3 воды, на тонну пшеницы 1437 м3.
Если мы можем произвести например из зерна продукт который по вкусу и прочим качествам будет аналогичен говядине, и даже лучше, затрачивая при этом в несколько раз меньше природных ресурсов, времени, который будет дешевле, безопаснее, производство которого не будет разрушать планету, приносить бесконечные страдания живым существам, то для кого нужно будет животноводство? Пусть животноводство останется там, где культурный уклад людей остаётся на уровне примитивных племён, где почва не пригодна для взращивания зерновых культур, что уж поделать, на земле есть области в которых растениеводство невозможно, и в этих областях живут люди, они просто вынуждены выращивать скот на убой чтобы не умереть с голоду. Это абсолютно разумно и логично.
И большая часть земли вынуждена будет поменять модель потребления, чтобы мы просто не исчезли в результате климатической катастрофы.
Горох, супервредное кокосовое масло - и все это по цене мяса. Отличный продукт !
Мб кокосовое и пальмовое путаете?
в составе нет пальмового масла, там кокосовое и рапсовое
да вот только пальмовое масло добывают не из кокосов, а из плодов масляничной пальмы.
Так в этом и вопрос, не проще ли горохового протеина выпить или фасоль съесть.
Это может воодушевить людей переходить на веганство и вегетарианство. Многие будут следить за своим питанием и здоровьем с энтузиазмом, ведь всему есть аналог. Вкусный аналог.
Конечно, говядина - вкусный и полезный аналог этой химии.
Говядина, которую пичкают антибиотиками и искусственно провоцируют не естественный рост мышц с помощью всё той же химии я полагаю?
Ни хуже, ни лучше, просто высмеиваю луддитов.
99% того что продаются в магазине безопасно для здоровья человека в умеренных объемах. Это и о говядине на стеройдах и огурцах на нитратах.
Это и о говядине на стеройдах и огурцах на нитратах
стеройдах
Линуксойд на стеройдах ставил андройд.
в общем-то можно прекрасно следить за своим здоровьем употребляя в пищу мясо.
Я веган( адекватный сдаю анализы слежу за здоровьем не ем Продукты животного происхождения 7 лет ) пробывал разные марки мяса и биенд ( сори за транслетирацию ) причём пробывал в разных блюдах и в бургерах и в в теремке с гречкой. Что могу сказать прикольно но отечественные производители делают мясо вкуснее (конкретно сеть джаганат и дешевле ,300 рублей )
А так рад , что можно купить веган продукты в обычных магазинах.
Тут про пиво без алкогольное писали я его люблю не понимаю хейта и в эту сторону(Я выпускник детского дома вся моя семья спилась , поэтому я не употребляю алкоголь ). Всем мир 🙏
Котлета это блюдо , и потом многие прицепляются к названию мол мясо ( это всего лишь маркер на что похоже это блюдо ) смысл отказ от животных продуктов а не от формы и тд. блюда.
У меня дислексия, а ещё я до 7 класса не ходил в школу потому что моя мать алкоголичка пропадала и мне нужно было сидеть с братом , к счастью мне не стали ломать жизнь и не отдали в коррекционную школу ( и да орфография важна но моя безграмотность никак не должна Влиять на твое мнение о веганов) многие великие писатели были вегетарианцами
Забудь всё это, убивай и жри животных.
Я ел животное мясо , мне оно не вкусно ,не интересно, не этично . Но я не навязываю свою точку зрения. Всем мир 🌍
Авторы, поправьте, пожалуйста: котлетки Beyond Meat в Азбуке вкуса уже пару месяцев как подорожали и теперь стоят 990 рублей
хочу попробовать, но дорого. популярно станет, если будет дешевле мяса
если нужно постоянно пить соевое молоко, можно купить прибор для его приготовления. Засыпаешь бобы с водой, через 20 минут получаешь молоко. Бобов мало надо, хранятся они долго.
Если бог не хотел, чтобы мы ели животных, то почему он сделал их из мяса (С.Пэйлин)
В 100 граммах содержится 18 граммов белка и 5,3 грамма углеводов.
А жиров сколько? Общая калорийность? Сразу нельзя было полностью написать?)
"бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 грамм."
" Цена упаковки из двух котлет Beyond Burger весом 227 г составит 750 руб." - было написано в 2019.
Хорошая новость, придётся купить, дабы поддержать на первых парах.
Старт самый тяжкий как правило.
Верю в лучшее будущее для всех!
на вторых парах у вас животноводчество, и придётся купить говяжью вырезку, чтобы поддержать их? :)
Не знаю у кого "у вас", я на растительном питании.
Да уж, отрицательно реагирует народ на мои слова, штош.
Придётся просто читать новости🙄
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