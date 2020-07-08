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Еда
Лиана Липанова
3527

«Перекрёсток» начал продажи котлет и фарша из растительного «мяса» Beyond Meat в 212 супермаркетах Материал редакции

Среди российских ритейлеров мясо Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» по 750 рублей за упаковку котлет.

80 комментариев
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Сеть магазинов «Перекрёсток» добавила в ассортимент продукты из растительного мяса от бренда Beyond Meat, сообщили vc.ru в компании. Пока сеть тестирует продажи в 212 супермаркетах в центральном регионе, по итогам пилота компания примет решение о поставках искусственного мяса и в другие города.

В частности, «Перекрёсток» начал продавать фарш Beyond Beef весом 453 грамм и бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 грамм. Представитель сети на момент написания заметки не ответил на вопрос vc.ru, сколько они будут стоить. Осенью компания планирует добавить сосиски Beyond Sausage.

«Мясо» Beyond Meat на растительной основе по вкусу и цвету похоже на обычное мясо, объясняют в компании. Оно не содержит ГМО, глютена, нитратов и других усилителей вкуса. В 100 граммах содержится 18 граммов белка и 5,3 грамма углеводов.

Искусственное мясо состоит из горохового протеина, воды, кокосового и рапсового масла прямого отжима, белка бобов маша и риса, рассказали в «Перекрёстке». Красный цвет продукции достигается за счёт свекольного сока.

Beyond Meat основана в 2009 году в Лос-Анджелесе. Дистрибьютор в России — Future Food. Среди российских ритейлеров продукцию Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» — в московских магазинах сети котлеты Beyond Meat можно купить по 750 рублей за упаковку. Блюда с растительным мясом бренда также есть в ресторанах «Теремок» и TGI Friday’s.

О планах начать продажи мяса Beyond Meat в ноябре 2019 года заявляла и «Лента». Представитель ритейлера сообщил vc.ru, что «Лента» начнёт продавать продукцию Beyond Meat «в ближайшее время».

Почему инвесторы разочарованы производителем…
За три месяца компания подешевела вдвое, а успешный финансовый квартал пока привёл только к…
vc.ru

#новость #beyondmeat #перекресток #x5retailgroup

Лиана Липанова
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80 комментариев
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BloodyMary

9

Зачем этот суррогат? Либо есть настоящее мясо, либо по этическим соображениям только овощи.

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Сергей Сергеев

BloodyMary
13

Можно подумать, что мясо только по этическим соображениям не едят. 

Ответить

Станислав Назаров

BloodyMary
7

Зачем машины если есть лошади.

Ответить

BloodyMary

Станислав
2

именно этой фирмы отвратительный продукт.

Ответить

Юля Андреева

BloodyMary
–1

отличный продукт, во всем мире признан. зато какой-то радном в комментах недоволен

Ответить

Юля Андреева

BloodyMary
1

с какого черта?) я хочу вкус мяса, но не хочу платить за убийство животного. причем здесь овощи вообще?) ишь ты, решать за других вздумал)

Ответить

BloodyMary

Юля
4

Я пробовала этот продукт, здесь нет никакого "вкуса мяса", это картон.

Ответить

Юля Андреева

BloodyMary
–2

отличный продукт, давай ты не будешь за других решать что им есть, а что нет.

Ответить

Николай Глущенко

Юля
2

Ты случайно не бот? Слишком уж однотипные комментарии пишешь.

Ответить

Капитан Чудо

Николай
0

Капчу ей!

Ответить

John Doee

Юля
2

Скройся, умалишённая. Давай ты не будешь всем рот затыкать

Ответить

Dennis Gerasimov

Юля
1

Это не мясо. Это растительный белок, который сделали внешне похожим на мясо.

Ответить

Сергей Михельсон

Юля
–1

Эм, Юлия, вам срочно нужно пойти в туристический поход. Через несколько дней голод начинает менять сознание, и  вы будете готовы своими руками душить уток, чтобы приготовить пищу. 

Ответить

Dennis Gerasimov

Сергей
0

да че там уток, ужей душить будет

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Юля
–1

Как мы заговорили)) А ты в курсе, что чтобы сделать детали для твоего смартфона, нужны материалы? Для добычи и производства материалов нужны карьеры, шахты, заводы и т.д. Для строительства таких нужно вырубать леса, осваивать огромные площади, в следствии чего нарушаются миграционные пути животных, из-за этого сокращается популяция. Поэтому давай без лицемерия

Ответить

Denis G

BloodyMary
2

Потому что в итоге половина населения Земли будет есть мясо только в таком виде просто по экономическим причинам.
Подобный суррогат теоретически сильно эффективнее в производстве, плюс в животноводстве каких-то революций пока не предвидится, а эта байда уже на полках пусть и пока лишь в виде приколюхи на попробовать или для совсем идейных.

Ответить

BloodyMary

Denis
5

И все только потому, что Римский клуб вообразил, что коровы слишком много СО2 выделяют. Так они и до людей доберутся.

Ответить

Denis G

BloodyMary
3

Дело не только в СО2, а просто в эффективности. До этого даже логически можно дойти не имея никаких конкретных познаний: если в последовательности «трава -> корова -> мясо» заменить корову (которая пердит/ходит/дышит и делает еще миллион бесполезных вещей) на эффективную переработку первого сразу во второе, то КПД возрастает. Добавим к этому, что население планеты постоянно растет, а место на ней конечно, то с высокой долей вероятности можно предположить, что рано или поздно людям придется пересесть на подобный суррогат уже совсем не из веганских соображений.

Ну и отрицать глобальное потепление в 2020 - это быть плоскоземельщиком 2.0, да

Ответить

BloodyMary

Denis
3

Если бы ты изучал эту тему, то знал бы, что в мясе есть незаменимые аминокислоты и самое главное витамин Б12, без которого мозг деградирует и усыхает, а веганы живут меньше мясоедов. Но Римский клуб хочет мясо жрать только сам.

Ответить

Дмитрий Прохоров

BloodyM…
0

Если бы ты изучал эту тему, то знал бы, что незаменимые аминокислоты есть в бобах и самое главное витамин Б12 есть в маше из чего собственно и сделано это искуственое мясо. Но комментаторы просто хотят писать комменты.

Ответить

BloodyMary

Дмитрий
0

Ладно, сдаюсь, для этого продукта сделаем исключение.

Ответить

Denis G

BloodyM…
0

А причем тут веганы? Я тебе объясняю зачем и почему фудтех в это так активно лезет и развивает. В какой-то момент настоящее мясо станет слишком дорогим и особого выбора у людей уже не будет. Будут люди жрать порося раз в год на праздник как в средневековье, а в обычные дни жарить котлетки суррогатные к пюрешке.

Ну и ампулу синтезированного б12 в любой аптеке за копейки продают. 

Ответить

BloodyMary

Denis
0

Мясо станет дорогим, потому что так решил Римский клуб, сами то они мясо жрать продолжат в одиночестве.

Ответить

Юля Андреева

BloodyMary
2

что-то у тебя слишком горит с этой темы, очередной веганоненавистник? 

Ответить

Вениамин Иванов

Юля
5

А что веганов любить надо?

Ответить

John Doee

Юля
2

Пришла какая то рандомная сжвшная больная и давай залупаться на всех кто имеет другое мнение. 

Ответить

DIVO Media

BloodyMary
1

Так они и до людей доберутся.

Ну первый этап пройден.
Теперь мечта зеленых, как вариант, начать кормить свиней и коров людьми.

Ответить

Kelerius

DIVO
1

Но перед этим, люди должны встать перед коровами на колено. И свечку выпустить

Ответить

Денис Пихаров

Denis
1

 Подобный суррогат теоретически сильно эффективнее в производстве

Пока что он лишь сильно дороже

Ответить

lakoros

9
Ответить

Vladislav S

lakoros
0

На веганутых кто только не зарабатывает 

Ответить

BloodyMary

Vladislav
0

Если вы не поняли, это для всех хотят сделать. Эти уроды из Римского клуба хотят задрать цены на говядину, чтобы она стала недоступна, а население перевести на такое питание. Им СО2 слишком много.

Ответить

Алексей Вихров

7

хм. как то мало смысла в этом при таком ценнике.

невеганам -покупать котлеты по цене недельного запаса котлет

веганам - покупать чтото похожее на то, что они таааак ненавидят, и что тааак "омерзительно пахнет мертвечиной"...

если только любопытства ради...

Ответить

DIVO Media

Алексей
0

хм. как то мало смысла в этом при таком ценнике.

Неплохо. Учитывая то, что у нас и так примерно 50 млн человек вынужденные веганы)
Но сейчас модно ведь, а мода там, где платежеспособность.

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Алексей
0

Есть веганы, которые выбирают это не потому что им запах мертвечины не нравится, а потому что их этика не приемлет убийство животного.
Для них смысл определенно есть, если этот продукт похож по вкусу на мясо

Ответить

DIVO Media

6

- "Настало ваше время, кожаные", сказали коровки и свинки.
Еда теперь как их корм.

Ответить

Дмитрий Тенетович

DIVO
0

Коровы и свинки не кожаные? :)

Ответить

Алекс Таций

4

Щас пойдут шютки про резиновых женчин :)
А по факту, кто пробовал?

Ответить

kamran Akhundov

Алекс
6

я пробовал. Люблю и ем мясо, это брал просто из интереса.

На вкус интересно, не сказать что хуже нормальной котлеты из чистого мяса, но чуть другое. То есть ни лучше ни хуже, просто чуть другой вкус. 

При этом полностью переходить только на это или только на мясо желания никакого. А чтоб разнообразить - самое то. Попробовать бы советовал, ибо точно не гадость, дальше каждый за себя решит

Имхо

Ответить

Иван Плис

Алекс
5

Лучше про безалкогольное пиво шутить))

Ответить

Yarik Elk

Алекс
0

Резину не переношу, хотя, говорят, у японцев неплохо получается.

Ответить

Roman Trifonov

Алекс
0

Я пробовал в Теремке. Похоже на спаржу, просто горячую. Такое себе. 

Ответить

Karabas Barabas

5

В будущем животноводство всё равно умрёт, эти котлеты всего лишь пример начало движения.

Животноводство - это сложная система для работы которой необходимы значительные площади земли, выращивание зерновых, вскармливание скота или птицы, использование несоизмеримо больших объёмов воды на тонну мяса в отличии от расхода воды на тонну зерна, такого как например пшеница.
На тонну говядины приходится 16726 м3 воды, на тонну пшеницы 1437 м3.
Если мы можем произвести например из зерна продукт который по вкусу и прочим качествам будет аналогичен говядине, и даже лучше, затрачивая при этом в несколько раз меньше природных ресурсов, времени, который будет дешевле, безопаснее, производство которого не будет разрушать планету, приносить бесконечные страдания живым существам, то для кого нужно будет животноводство? Пусть животноводство останется там, где культурный уклад людей остаётся на уровне примитивных племён, где почва не пригодна для взращивания зерновых культур, что уж поделать, на земле есть области в которых растениеводство невозможно, и в этих областях живут люди, они просто вынуждены выращивать скот на убой чтобы не умереть с голоду. Это абсолютно разумно и логично.
И большая часть земли вынуждена будет поменять модель потребления, чтобы мы просто не исчезли в результате климатической катастрофы. 

Ответить

Максим Горький

2

Горох, супервредное кокосовое масло  - и все это по цене мяса. Отличный продукт !

Ответить

Данил Кузнецов

Максим
3

Мб кокосовое и пальмовое путаете?

Ответить

Maria Kiseleva

Данил
1

в составе нет пальмового масла, там кокосовое и рапсовое

Ответить

ave ego

Maria
0

кокосы на пальме растут. 

Ответить

Павел Андрейчук

ave
2

да вот только пальмовое масло добывают не из кокосов, а из плодов масляничной пальмы.

Ответить

Гриша Бабкин

Максим
1

Так в этом и вопрос, не проще ли горохового протеина выпить или фасоль съесть.

Ответить

Сектор Бизнеса

1

Это может воодушевить людей переходить на веганство и вегетарианство. Многие будут  следить за своим питанием и здоровьем с энтузиазмом, ведь всему есть аналог. Вкусный аналог.

Ответить

BearStrikesBack

Сектор
7

Конечно, говядина - вкусный и полезный аналог этой химии.

Ответить

Anton Smets

BearStrikesBack
7

Открою вам страшный секрет. Вы тоже химия.

Ответить

Станислав Назаров

BearStrikesBack
1

Говядина, которую пичкают антибиотиками и искусственно провоцируют не естественный рост мышц с помощью всё той же химии я полагаю?

Ответить

lakoros

Станислав
2

А у растений там всё хорошо? )

Ответить

Станислав Назаров

lakoros
2

Ни хуже, ни лучше, просто высмеиваю луддитов. 
99% того что продаются в магазине безопасно для здоровья человека в умеренных объемах. Это и о говядине на стеройдах и огурцах на нитратах.

Ответить

BearStrikesBack

Станисл…
1

Не расскажешь, откуда ты собрался брать животные жиры, луддит?

Ответить

Michael Corleone

Станисл…
0

 Это и о говядине на стеройдах и огурцах на нитратах

стеройдах

Линуксойд на стеройдах ставил андройд. 

Ответить

Павел Андрейчук

Сектор
1

в общем-то можно прекрасно следить за своим здоровьем употребляя в пищу мясо.

Ответить

Kostya Krous

3

Я веган( адекватный сдаю анализы слежу за здоровьем не ем Продукты животного происхождения 7 лет ) пробывал разные марки мяса и биенд ( сори за транслетирацию ) причём пробывал в разных блюдах и в бургерах и в в теремке с гречкой. Что могу сказать прикольно но отечественные производители делают мясо вкуснее (конкретно сеть джаганат и дешевле ,300 рублей )
А так рад , что можно купить веган продукты в обычных магазинах.

Тут про пиво без алкогольное писали я его люблю не понимаю хейта и в эту сторону(Я выпускник детского дома вся моя семья спилась , поэтому я не употребляю алкоголь ). Всем мир 🙏

Ответить

lakoros

Kostya
3

А зачем вегану покупать что-то просто похожее на котлеты? Ощутить вкус?

Ответить

Kostya Krous

lakoros
0

Котлета это блюдо , и потом многие прицепляются к названию мол мясо ( это всего лишь маркер на что похоже это блюдо ) смысл отказ от животных продуктов а не от формы и тд. блюда.

Ответить

alex twit

Kostya
–3

ПробОвал, ебучий веган

Ответить

Василий Кургалов

alex
2

. - это точка. Используй ее в конце предложений.

Ответить

Kostya Krous

alex
1

У меня дислексия, а ещё я до 7 класса не ходил в школу потому что моя мать алкоголичка пропадала и мне нужно было сидеть с братом , к счастью мне не стали ломать жизнь и не отдали в коррекционную школу ( и да орфография важна но моя безграмотность никак не должна Влиять на твое мнение о веганов) многие великие писатели были вегетарианцами

Ответить

Gibrada Retarade

Kostya
0

Забудь всё это, убивай и жри животных.

Ответить

Kostya Krous

Gibrada
0

Я ел животное мясо , мне оно не вкусно ,не интересно, не этично . Но я не навязываю свою точку зрения. Всем мир 🌍

Ответить

Maria Kiseleva

4

Авторы, поправьте, пожалуйста: котлетки Beyond Meat в Азбуке вкуса уже пару месяцев как подорожали и теперь стоят 990 рублей

Ответить

Григорий Догонин

3

хочу попробовать, но дорого. популярно станет, если будет дешевле мяса

Ответить

Влад

Григорий
1

Это будет не скоро, тк даже соевое молоко у нас дороже молока

Ответить

Дмитрий Прохоров

Влад
0

если нужно постоянно пить соевое молоко, можно купить прибор для его приготовления. Засыпаешь бобы с водой,  через 20 минут получаешь молоко. Бобов мало надо, хранятся они долго.

Ответить

Алексей Семенов

3

Если бог не хотел, чтобы мы ели животных, то почему он сделал их из мяса (С.Пэйлин)

Ответить

Null

0

В 100 граммах содержится 18 граммов белка и 5,3 грамма углеводов.

А жиров сколько? Общая калорийность? Сразу нельзя было полностью написать?)

Ответить

Rustam Absalyamov

0

Очень похоже на мясо)

Ответить

Philipp Novikov

0

"бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 грамм."
" Цена упаковки из двух котлет Beyond Burger весом 227 г составит 750 руб." - было написано в 2019.

Ответить

Dennis Gerasimov

0

В п...зду такое щастье

Ответить

Степан Фадеев

0

Тоесть пальмовое масло это химикаты, а вот это прям пища богов.

Ответить

Кристина Плетнева

0

Это очень здорово! Буду ждать в нашем городе. 

Ответить

Андрей Лебедь

–2

Хорошая новость, придётся купить, дабы поддержать на первых парах.
Старт самый тяжкий как правило.
Верю в лучшее будущее для всех!

Ответить

Павел Андрейчук

Андрей
0

на вторых парах у вас животноводчество, и придётся купить говяжью вырезку, чтобы поддержать их? :)

Ответить

Андрей Лебедь

Павел
0

Не знаю у кого "у вас", я на растительном питании.
Да уж, отрицательно реагирует народ на мои слова, штош.
Придётся просто читать новости🙄

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