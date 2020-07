Среди российских ритейлеров мясо Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» по 750 рублей за упаковку котлет.

Сеть магазинов «Перекрёсток» добавила в ассортимент продукты из растительного мяса от бренда Beyond Meat, сообщили vc.ru в компании. Пока сеть тестирует продажи в 212 супермаркетах в центральном регионе, по итогам пилота компания примет решение о поставках искусственного мяса и в другие города.

В частности, «Перекрёсток» начал продавать фарш Beyond Beef весом 453 грамм и бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 грамм. Представитель сети на момент написания заметки не ответил на вопрос vc.ru, сколько они будут стоить. Осенью компания планирует добавить сосиски Beyond Sausage.