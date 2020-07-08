Среди российских ритейлеров мясо Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» по 750 рублей за упаковку котлет.

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Сеть магазинов «Перекрёсток» добавила в ассортимент продукты из растительного мяса от бренда Beyond Meat, сообщили vc.ru в компании. Пока сеть тестирует продажи в 212 супермаркетах в центральном регионе, по итогам пилота компания примет решение о поставках искусственного мяса и в другие города.

В частности, «Перекрёсток» начал продавать фарш Beyond Beef весом 453 грамм и бургерные котлеты Beyond Burger весом 227 грамм. Представитель сети на момент написания заметки не ответил на вопрос vc.ru, сколько они будут стоить. Осенью компания планирует добавить сосиски Beyond Sausage.

«Мясо» Beyond Meat на растительной основе по вкусу и цвету похоже на обычное мясо, объясняют в компании. Оно не содержит ГМО, глютена, нитратов и других усилителей вкуса. В 100 граммах содержится 18 граммов белка и 5,3 грамма углеводов.

Искусственное мясо состоит из горохового протеина, воды, кокосового и рапсового масла прямого отжима, белка бобов маша и риса, рассказали в «Перекрёстке». Красный цвет продукции достигается за счёт свекольного сока.

Beyond Meat основана в 2009 году в Лос-Анджелесе. Дистрибьютор в России — Future Food. Среди российских ритейлеров продукцию Beyond Meat уже продаёт «Азбука вкуса» — в московских магазинах сети котлеты Beyond Meat можно купить по 750 рублей за упаковку. Блюда с растительным мясом бренда также есть в ресторанах «Теремок» и TGI Friday’s.