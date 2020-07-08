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Татьяна Боброва
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«Яндекс.Лавка» запустилась в Нижнем Новгороде и запланировала инвестировать 100 млн рублей за год в развитие в регионе Материал редакции

После Москвы и Санкт-Петербурга сервис экспресс-доставки продуктов начал активное развитие в регионах.

  • Сервис доставки продуктов за 10-15 минут «Яндекс.Лавка» заработал в Нижнем Новгороде, рассказали vc.ru в компании.
  • Первые три склада открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах: заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, заказы доставят на такси.
  • Доставка будет бесплатной. Минимальная сумма заказа для расширенных зон доставки составит 200 рублей. Время работы — с 7:00 до 24:00.
  • В ассортименте «Лавки» будут в том числе местные производители — например, продукты «Княгиниское молоко», Чернышихинского мясокомбината и других.
  • В ближайший год компания планирует инвестировать в развитие в Нижнем Новгороде и области около 100 млн рублей.

С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов «Яндекса», развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты.

Вадим Петров
операционный директор «Яндекс.Лавки»
Зоны доставки «Яндекс.Лавки» в Нижнем Новгороде «Яндекс.Лавка»

#новость #яндекславка

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Николай Синицын

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Ура, наконец-то в Нижнем :)

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Denis

0

Ждём лавку в екб

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Laugh Radiant

0

В Н.Новгороде дороги бы для начала починили, а потом уже курьеров на них пускали ))

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ave ego

0

а почему у сервиса в москве до сих пор есть белые пятна покрытия даже для платной доставки? даже тот же самокат уже покрыл почти половину подмосковья..

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Ruslan Fatikhov

0

Но ведь.... я ждал вас ..... в Казани. Как и Драйв.

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Anna Abramova

0

Яндекс Лавка не во всех районах Москвы, и судя по их карте доставки даже не планируется.... штош

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