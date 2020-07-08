После Москвы и Санкт-Петербурга сервис экспресс-доставки продуктов начал активное развитие в регионах.
- Сервис доставки продуктов за 10-15 минут «Яндекс.Лавка» заработал в Нижнем Новгороде, рассказали vc.ru в компании.
- Первые три склада открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах: заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, заказы доставят на такси.
- Доставка будет бесплатной. Минимальная сумма заказа для расширенных зон доставки составит 200 рублей. Время работы — с 7:00 до 24:00.
- В ассортименте «Лавки» будут в том числе местные производители — например, продукты «Княгиниское молоко», Чернышихинского мясокомбината и других.
- В ближайший год компания планирует инвестировать в развитие в Нижнем Новгороде и области около 100 млн рублей.
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Николай Синицын
Ура, наконец-то в Нижнем :)
Denis
Ждём лавку в екб
Laugh Radiant
В Н.Новгороде дороги бы для начала починили, а потом уже курьеров на них пускали ))
ave ego
а почему у сервиса в москве до сих пор есть белые пятна покрытия даже для платной доставки? даже тот же самокат уже покрыл почти половину подмосковья..
Ruslan Fatikhov
Но ведь.... я ждал вас ..... в Казани. Как и Драйв.
Anna Abramova
Яндекс Лавка не во всех районах Москвы, и судя по их карте доставки даже не планируется.... штош