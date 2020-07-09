Ранее курьеры, работавшие с Delivery Club, сообщили о задержках выплат с мая и пригрозили забастовкой у офиса Mail.ru Group.

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Delivery Club повторно перевёл подрядчику выплаты 326 курьеров за май и первую половину июня, сообщил vc.ru представитель сервиса. Все они работали через одну логистическую компанию — ООО «Амароли».

Сервис рассчитался с курьерами вовремя, но «Амароли» задержал выплаты, что и привело к протестам и повторной оплате, говорят в Delivery Club. Компания расторгает сотрудничество с подрядчиком.

На вопрос о том, почему партнёр задержал деньги, в Delivery Club ответили, что пока не готовы это прокомментировать. Вопрос находится в компетенции юристов и службы безопасности, добавили в компании.

«Мы крайне возмущены её непрофессиональным и безответственным поведением, из-за её действий пострадали не только курьеры, но и репутация сервиса. Помимо этого, Delivery Club понёс прямые финансовые потери», — заявил представитель сервиса.

Чтобы такая ситуация не повторялась, Delivery Club полностью изменит систему контроля подрядчиков для проверки своевременности выплат и добавит новые критерии отбора партнёров, заявили в компании. У курьеров появится выделенная линия, куда они смогут сообщить о задержках выплат.

«Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом», — добавили в Delivery Club.

«Профсоюз "Курьер"» 5 июля сообщил, что зарплату за май и июнь не получили 290 работавших с Delivery Club курьеров. Организация потребовала выплатить деньги и оформить трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг.

7 июля профсоюз призвал курьеров приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group 9 июля. В тот же день Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о невыплате зарплаты курьерам одного из сервисов доставки еды. По словам источника, речь идет о Delivery Club.

Обновлено в 11:40. Представитель «Профсоюза "Курьер"» Кирилл Украинцев рассказал vc.ru, что большая часть доставщиков получили выплаты. Но организация не планирует отменять забастовку возле офиса Mail.ru Group.

«У нас есть свой список курьеров, которые не получили выплаты. Мы хотим обсудить с руководством возле главного офиса Mail.ru Group эту ситуацию. Также компания не решила никоим образом и не вышла с нами на связь с предложением по отмене системы штрафов — это было наше второе требование», — рассказал Украинцев.

Кроме того, организация призывает Delivery Club «всё таки выполнить своё обещание» и перевести курьеров, которые работали на Звёздном бульваре, 21 к другому логистическому партнёру или заключить с ними постоянные трудовые договоры для работы напрямую на сервис. «У них уже трудятся люди на таких условиях», — говорит представитель профсоюза.

Украинцев добавил, что нерешённой остаётся проблема с заблокированными курьерами, участвовавшими в забастовке 5 июня. По его словам, заблокированы как минимум 15 курьеров, сотрудничающих с сервисом через разных подрядчиков. «Блокирует их не ООО, а офис Delivery Club. Нам есть о чём поговорить с руководством», — добавил Украинцев.