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Еда
Лиана Липанова
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Delivery Club изменит систему контроля подрядчиков и создаст горячую линию для курьеров после задержек выплат Материал редакции

Ранее курьеры, работавшие с Delivery Club, сообщили о задержках выплат с мая и пригрозили забастовкой у офиса Mail.ru Group.

14 комментариев
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Delivery Club повторно перевёл подрядчику выплаты 326 курьеров за май и первую половину июня, сообщил vc.ru представитель сервиса. Все они работали через одну логистическую компанию — ООО «Амароли».

Сервис рассчитался с курьерами вовремя, но «Амароли» задержал выплаты, что и привело к протестам и повторной оплате, говорят в Delivery Club. Компания расторгает сотрудничество с подрядчиком.

На вопрос о том, почему партнёр задержал деньги, в Delivery Club ответили, что пока не готовы это прокомментировать. Вопрос находится в компетенции юристов и службы безопасности, добавили в компании.

«Мы крайне возмущены её непрофессиональным и безответственным поведением, из-за её действий пострадали не только курьеры, но и репутация сервиса. Помимо этого, Delivery Club понёс прямые финансовые потери», — заявил представитель сервиса.

Чтобы такая ситуация не повторялась, Delivery Club полностью изменит систему контроля подрядчиков для проверки своевременности выплат и добавит новые критерии отбора партнёров, заявили в компании. У курьеров появится выделенная линия, куда они смогут сообщить о задержках выплат.

«Мы рассчитываем, что ужесточение наших требований к логистическим компаниям не только позволит избежать подобных проблем в будущем, но и поднимет дисциплину подрядчиков на рынке логистических услуг в целом», — добавили в Delivery Club.

«Профсоюз "Курьер"» 5 июля сообщил, что зарплату за май и июнь не получили 290 работавших с Delivery Club курьеров. Организация потребовала выплатить деньги и оформить трудовые договоры вместо договоров об оказании услуг.

7 июля профсоюз призвал курьеров приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group 9 июля. В тот же день Следственный комитет по Москве начал проверку после сообщений о невыплате зарплаты курьерам одного из сервисов доставки еды. По словам источника, речь идет о Delivery Club.

Обновлено в 11:40. Представитель «Профсоюза "Курьер"» Кирилл Украинцев рассказал vc.ru, что большая часть доставщиков получили выплаты. Но организация не планирует отменять забастовку возле офиса Mail.ru Group.

«У нас есть свой список курьеров, которые не получили выплаты. Мы хотим обсудить с руководством возле главного офиса Mail.ru Group эту ситуацию. Также компания не решила никоим образом и не вышла с нами на связь с предложением по отмене системы штрафов — это было наше второе требование», — рассказал Украинцев.

Кроме того, организация призывает Delivery Club «всё таки выполнить своё обещание» и перевести курьеров, которые работали на Звёздном бульваре, 21 к другому логистическому партнёру или заключить с ними постоянные трудовые договоры для работы напрямую на сервис. «У них уже трудятся люди на таких условиях», — говорит представитель профсоюза.

Украинцев добавил, что нерешённой остаётся проблема с заблокированными курьерами, участвовавшими в забастовке 5 июня. По его словам, заблокированы как минимум 15 курьеров, сотрудничающих с сервисом через разных подрядчиков. «Блокирует их не ООО, а офис Delivery Club. Нам есть о чём поговорить с руководством», — добавил Украинцев.

Причиной блокировки курьера может быть только поступление жалобы от ресторана или клиента. В этом случае аккаунт, действительно, блокируется на время проведения проверки. Иных причин для блокировки быть не может.

Delivery Club

#новость #deliveryclub

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Maxim Medvedev

8

Я при беглом чтении сначала прочитал ООО Аморали (вместо Амароли). Судя по новости, я прочитал правильно;)))

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Aleksey Murashko

5

Какие нафиг подрядчики? Пусть в штат оформляют и не как самозанятых, а сотрудников. Просто цирк, люди с утра до вечера ОДЕТЫЕ В ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ работают, и они самозанятые оформленные на фирмы прокладки.. Интересно сколько Усманов заносит в налоговую что бы этот схематоз не трогали налоговые опричники?

Ответить

Джамил Меджидов

Aleksey
6

Тут и не надо ничего заносить. Сотрудники сами готовы работать по договору как самозанятые. Закон позволяет, они и работают так.

Ответить

Ware Wow

Aleksey
1

А Озону можно оставить партнерские точки самовывоза?
А кассиров в торговых сетях?
Франчайзи?
Дилеров? 
Маркетплейсы?
Контрактное производство?
Whitelabel?
Dropshipping?
MLM? Торговые агенты?
Лицензиат торговой марки?
Рекламу?
Схематозники блин.

Ответить

Sergey G

4

Как говорится "пока петух в жёпу не клюнет"

Ответить

Laugh Radiant

Sergey
0

это на каком языке так говорится?

Ответить

Вадим Парамонов

Laugh
1

полагаю на языке истины...

Ответить

Вася Пражкин

2

Профсоюз-то работает! На заметку остальным.

Ответить

Laugh Radiant

2

Куда мир катится, глядишь и до медкнижек дело дойдёт 

Ответить

ivan krapivin

Laugh
0

До медкнижек с доставкой курьерами Деливери?

Ответить

Александр Антипов

0

Как в любой ситуации. Все пид..сы, а Delivery Club Дартаньяны. Так мало того что не проверили вовремя своих подрядчиков так они еще и метят на место жертвы
*из-за её действий пострадали не только курьеры, но и репутация сервиса. Помимо этого, Delivery Club понёс прямые финансовые потери»*
А люди, которые работали сидят без денег. Почему это не на первом плане? Деньги компании зарабатывают курьеры, не будет курьеров не будет компании.

Ответить

Ware Wow

Александр
1

Что значит проверить своих подрядчиков? Вы господь Бог?
Даже в ГРУ и СВР не могут дать гарантию при проверке "подрядчиков".
Это в принципе невозможно. 

Ответить

Ol Ka

0

Хорошо, но вряд ли это конец истории 🤔

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Dmitriy

0

Молодцы. Дожимайте их.
7-го числа писал в DC, ответ: «Да, все в порядке».

Не уточнил, «все» или «всё» в порядке, но и то и то, по-моему, скотство.

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