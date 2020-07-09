Delivery Club уже пообещала рассчитаться с курьерами, ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на посредника, который перестал платить. Но требования активистов этим не ограничиваются.

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9 июля в Москве у штаб-квартиры Mail.ru Group состоялась забастовка курьеров Delivery Club, которые несколько месяцев не получали деньги за работу. Курьеры работали на компанию «Амароли», одного из партнёров Delivery Club.

Почему «Амароли» перестала платить, пока неясно. Ещё до акции Mail.ru Group обещала погасить долги перед курьерами и разорвать договор с партнёром, но организаторы забастовки всё равно решили провести акцию и выдвинули дополнительные требования.

Чем недовольны курьеры и чего хотят организаторы акции — в репортаже корреспондента vc.ru.

Кто организовал забастовку

Ответственность за мероприятие взял на себя «Профсоюз "Курьер"», который, судя по активности в соцсетях, появился в конце июня. Председатель — левый активист и видеоблогер Кирилл Украинцев.

Он на протяжении нескольких лет критикует капитализм в соцсетях, участвует в различных политических акциях, записывает видео для YouTube-канала «Вестник бури» и пишет посты для одноименного сообщества во «ВКонтакте».

Кирилл Украинцев

На акции 9 июля Украинцев рассказал корреспонденту vc.ru, что несколько лет назад тоже работал курьером, а позже получил повышение до менеджера, который обучает других курьеров. Незадолго до начала пандемии Covid-19 Украинцев попал под сокращение и потерял работу. Раскрыть название компании активист отказался.

По его мнению, профсоюз возник из-за того, что у курьеров, сотрудничающих с Delivery Club, образовалась критическая масса претензий к компании: им задерживали выплаты и не давали отпуска, а также их штрафовали и насильно переводили на формат работы в качестве самозанятых. Заявление Украинцева подтвердили несколько курьеров, пришедших на забастовку.

Сопредседателем профсоюза стал Саид, свою фамилию он не называет. Последние полтора-два года Саид работает в Delivery Club. Он рассказал vc.ru, что не сталкивался с задержкой выплат, но страдал от штрафов.

Узнав о ситуации других курьеров, Саид решил объединить их и попытаться исправить ситуацию.

По словам Саида, он познакомился с Украинцевым 5 июня, когда прошла другая акция курьеров Delivery Club возле штаб-квартиры Mail.Ru Group. После неё активисты решили создать «Профсоюз "Курьер"»: Саид собирал недовольных курьеров, а Украинцев занимался информационной поддержкой движения.

В «Курьере» несколько отделов, которые занимаются разными направлениями. Есть, например, юрист, который помогает на безвозмездной основе. Украинцев отказался раскрывать количество участников профсоюза, чтобы «об этом не узнали в Delivery Club».

На собрании 9 июля несколько курьеров рассказали корреспонденту vc.ru, что из-за задержки выплат остались фактически без дома. Один из мужчин заявил, что остался бы в плачевном состоянии без помощи профсоюза.

Однако на вопрос о материальной поддержке Украинцев ответил, что профсоюз не помогает деньгами, так как их нет, но каждый из участников организации может помочь другим. Например, Саид рассказал, что взял кредит и помог нескольким курьерам, оставшимся без работы и жилья.

Кроме того, движение «Социалистическая альтернатива» собирает по номеру карты «Сбербанка» средства для забастовочного комитета.

Какие требования выдвигают активисты

Украинцев озвучил несколько требований, которые должна выполнить Delivery Club:

Заплатить курьерам, которые так и не получили деньги в мае и июне. 9 июля Delivery Club отчиталась, что заплатила более 300 курьерам. Но Саид и Украинцев заявили, что ещё несколько десятков рабочих остались без выплат. На акции 9 июля Саид собирал имена тех, кому до сих пор не заплатили. К 17:00 таких курьеров в списке было 15. По завершению акции организаторы отправят письмо с именами этих курьеров в Delivery Club.

9 июля Delivery Club отчиталась, что заплатила более 300 курьерам. Но Саид и Украинцев заявили, что ещё несколько десятков рабочих остались без выплат. На акции 9 июля Саид собирал имена тех, кому до сих пор не заплатили. К 17:00 таких курьеров в списке было 15. По завершению акции организаторы отправят письмо с именами этих курьеров в Delivery Club. Отменить систему штрафов и наказаний. По мнению Украинцева и курьеров, присутствующих на акции, компания таким образом пытается сократить издержки и запугивает работников. Курьеры называют штрафы несправедливыми и непрозрачными, а также отмечают, что иногда не могут их погасить.

По мнению Украинцева и курьеров, присутствующих на акции, компания таким образом пытается сократить издержки и запугивает работников. Курьеры называют штрафы несправедливыми и непрозрачными, а также отмечают, что иногда не могут их погасить. Оформить курьеров по трудовому договору. Организаторы акции считают, что такой документ даст курьерам больше возможностей и прав по сравнению с договором об оказании услуг и работой самозанятым. Курьеры отметили, что Delivery Club идёт на это неохотно, старается «хитростью, шантажом и угрозами» сотрудничать с курьерами как с самозанятыми.

Организаторы акции считают, что такой документ даст курьерам больше возможностей и прав по сравнению с договором об оказании услуг и работой самозанятым. Курьеры отметили, что Delivery Club идёт на это неохотно, старается «хитростью, шантажом и угрозами» сотрудничать с курьерами как с самозанятыми. Восстановить на работу заблокированных в Delivery Club курьеров. Речь о тех работниках, которые требовали выплатить долги или не хотели оформляться как самозанятые.

Украинцев сообщил, что акция 9 июля должна была помочь усадить за стол переговоров представителей Mail.ru Group и активистов «Профсоюза "Курьер"». Если холдинг откажется от общения с курьерами, организаторы призывают продолжать информационную кампанию против Delivery Club.

Кроме того, в ходе акции Украинцев заявил, что глобальная цель профсоюза — изменить систему сотрудничества с курьерами в стране, чтобы у них были полноценные трудовые права. Активист считает, что курьеры, которые чаще всего выходцы из стран Средней Азии, не защищены законом.

Почему претензии «Курьера» направлены только против Delivery Club

Украинцев считает Delivery Club доминирующим сервисом на рынке доставки еды в России, который «задает тон остальным игрокам». По его мнению, вопиющих случаев с курьерами «Яндекс.Еды» гораздо меньше. При этом активист отмечает, что не получал жалоб от курьеров сервиса «Самокат», который тоже входит в Mail.ru Group.

В свою очередь, Саид говорит, что необходимо помогать всем курьерам, которые столкнулись с проблемами. По его мнению, работники «Яндекс.Еды» в частном порядке тоже обращаются за помощью в профсоюз.

Организаторы акции возлагают вину за проблемы с компанией-посредником «Амароли» в том числе на Delivery Club, так как компания не проверила своего партнёра, допустила подобную ситуацию и «хвасталась рекордной выручкой в мае и июне», пока курьеры не получали выплаты. Кроме того, Украинцев отметил, что представители сервиса «даже не извинились» перед курьерами.

Кто поддержал профсоюз

«Профсоюз "Курьер"» ещё в начале июля заручился поддержкой различных левых организаций. Среди них: «Социалистическая альтернатива», «Соцфем альтернатива», «Левый блок» и «Марксистская тенденция». На акцию пришли в том числе основатель «Левого фронта», политик Сергей Удальцов и участница Pussy Riot Мария Алёхина.

Несколько опрошенных корреспондентом vc.ru активистов сказали, что никогда не общались лично с Украинцевым, но, узнав о ситуации в Delivery Club, сразу же решили поддержать курьеров.

Сергей Удальцов

Как прошла акция

Журналистов и активистов на акции было гораздо больше, чем курьеров. С этим согласны организаторы и участники мероприятия. По их мнению, небольшое количество работников связано с тем, что менеджеры Delivery Club накануне якобы угрожали курьерам увольнением, если те присоединятся к акции.

Участник профсоюза, курьер по имени Виталий, рассказал корреспонденту vc.ru, что заметил на забастовке своего бывшего бригадира, который сфотографировал всех вышедших к офису Mail.ru Group работников. Мужчина уверен, что бригадир передаст начальству, которое затем уволит участников акции.

В 15:30, во время забастовки, состоялась пресс-конференция в офисе Mail.ru Group: вице-президент холдинга Владимир Габриелян объявил журналистам, что компания будет судиться с «Амароли». По его словам, около 300 курьеров не получили свои выплаты, хотя Mail.ru Group выплатила партнёру деньги вовремя.

Украинцев заявил vc.ru, что это не имеет значения для профсоюза, а попытка отсудить деньги у партнёра Delivery Club лишь поможет холдингу компенсировать затраты, которые образовались после выплат курьерам.

В 16:00 к организатором акции обратился депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, который пообещал собравшимся направить запрос в трудовую инспекцию, чтобы та проверила действия Delivery Club в отношении курьеров.

Ступин считает, что сервис доставки нарушает права работников, заключая с ними договоры об оказании услуг, а не трудовые. После заявления депутата курьеры несколько минут показывали ему на своих смартфонах чаты с перепиской с операторами Delivery Club и выписанные им штрафы.

В 17:00 курьеров, которые остались без денег, попыталась успокоить представительница Delivery Club Валентина Филиппенко. Она пыталась собрать имена работников, которые ещё не получили выплаты.

Один из участников акции эмоционально рассказывал, что «остался на улице и не может даже ребёнку купить памперс». На вопрос Филиппенко, как мужчина решал вопрос с невыплатой денег и к кому обращался, курьер ответил, что попросил помощи у Саида. Затем представительница Delivery Club спросила, обращался ли он с вопросом к своему бригадиру. Мужчина ответил, что нет.

Сотрудница Delivery Club разговаривает с Саидом

Позже к Филиппенко подошли Саид и Украинцев и в резкой форме заявили, что Delivery Club не выполняет трудовые обязательства перед курьерами. После нескольких эмоциональных фраз со стороны участников акции пресс-секретарь Mail.ru Group Сергей Лучин увёл Филиппенко в офис компании.