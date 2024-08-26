Поставщики хлеба уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на 6-15% — Shopper’s

Среди причин — рост зарплат рабочих из-за их «критического дефицита» и «непрекращающееся удорожание логистики».Поставщики хлеба и выпечки направили ритейлерам уведомления о повышении цен, пишет Shopper’s со ссылкой на менеджера одной из компаний-производителей.В «Ленте» подтвердили изданию, что производители заявили о повышении отпускных цен на 10-15%. Пока ритейлер рассматривает заявки. В компании отметили, что некоторые хлебозаводы повышают цены в третий раз за 2024 год.Источник на рынке хлеба добавил, что некоторые хлебозаводы уведомили о повышении отпускных цен на свежий хлеб со сроком годности до пяти суток: на 10-12% для собственных торговых марок сетей и на 6-8% для брендов производителей. Часть из них старается «растянуть повышение», сначала говоря о 5-6% и через два-три месяца повышая на столько же, отметил он.Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев указывает, что закупочные цены на хлеб растут весь год: за последний месяц минимальные закупочные цены прибавили 2% на продукцию «первой цены» из пшеничной муки и 3% — на ржано-пшеничный хлеб.По словам источника, среди причин — «непрекращающееся удорожание логистики», рост зарплат рабочих из-за их «критического дефицита» и резкое повышение цен на муку. Гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов добавил, что к концу июля 2024 года себестоимость производства выросла на 30-40% год к году. Он отметил среди причин рост зарплат и удорожание услуг вроде логистики и охраны, а цены на муку, по его словам, стабилизировалась.Караваев же отметил, что ритейлеры — члены АКОРТ «не перекладывают на потребителей целиком бремя повышения цен поставщиками». Сети сдерживают цены за счёт сокращения рентабельности. По его словам, средняя наценка на пшеничный хлеб «первой цены» с января 2024 года снизилась с 9% до 5%, на хлеб из ржаной муки — с 15% до 11%.#новости
Так или иначе, чтоб там ни рассказывали умные господа из кабинетов о логистике, росте ФОТ в прямых затратах себестоимости, по любому рынок хлебопродуктов начинается с плодородия земли Матушки природы и крестьян из деревни участвующих у землевладельцев в прямых закупках на пашню с посевом и уборку урожая.
Все хлебозаводы находятся в прямой близости от потребителей начиная от деревенской жизни и до доставок иностранной рабочей силой в руки жителей мегаполисов.
Если как-то, те, кто косвенно и прямо участвуют в себестоимости общепроизводственных расходов и накладных расходов на содержание АУП (включая коммерцию и сбыт) в производстве хлеба подубят свой аппетит, то хлеб в ритейле, ни только сможет остаться в неизменном статическом состоянии, но и наверняка по итогам двух кварталов даже увидят что можно и пропустить розничные цена на такой вид продовольственной продукции: как свежий и вкусный хлеб на прилавках 🍞
Причем здесь хлеб? Давайте поговорим о Дурове
Так это Дуров и виноват. Он ключи не дает, стену не возвращает, вот хлеб и дорожает.
Дуров бубубу без бумажных самолетиков из РФ сам за себя постоять не сможет.
рост зарплат рабочих из-за их «критического дефицита»О как. Зарплаты рабочих многократно выросли, товарищи?!
Очередей за заборами, оказывается, нет!
непрекращающееся удорожание логистикиА что случилось? Почему логистика дорожает?
Танки дорожают, значит рубля больше нужно платить, значит инфляцию разгонем, значит хлеб для населения подорожает, значит будут меньше жрать и больше работать, значит в итоге подорожала логистика.