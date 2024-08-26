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Таня Боброва
Еда

Поставщики хлеба уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен на 6-15% — Shopper’s

Среди причин — рост зарплат рабочих из-за их «критического дефицита» и «непрекращающееся удорожание логистики».

  • Поставщики хлеба и выпечки направили ритейлерам уведомления о повышении цен, пишет Shopper’s со ссылкой на менеджера одной из компаний-производителей.
  • В «Ленте» подтвердили изданию, что производители заявили о повышении отпускных цен на 10-15%. Пока ритейлер рассматривает заявки. В компании отметили, что некоторые хлебозаводы повышают цены в третий раз за 2024 год.
  • Источник на рынке хлеба добавил, что некоторые хлебозаводы уведомили о повышении отпускных цен на свежий хлеб со сроком годности до пяти суток: на 10-12% для собственных торговых марок сетей и на 6-8% для брендов производителей. Часть из них старается «растянуть повышение», сначала говоря о 5-6% и через два-три месяца повышая на столько же, отметил он.
  • Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев указывает, что закупочные цены на хлеб растут весь год: за последний месяц минимальные закупочные цены прибавили 2% на продукцию «первой цены» из пшеничной муки и 3% — на ржано-пшеничный хлеб.
  • По словам источника, среди причин — «непрекращающееся удорожание логистики», рост зарплат рабочих из-за их «критического дефицита» и резкое повышение цен на муку. Гендиректор БКК «Коломенский» Дмитрий Козлов добавил, что к концу июля 2024 года себестоимость производства выросла на 30-40% год к году. Он отметил среди причин рост зарплат и удорожание услуг вроде логистики и охраны, а цены на муку, по его словам, стабилизировалась.
  • Караваев же отметил, что ритейлеры — члены АКОРТ «не перекладывают на потребителей целиком бремя повышения цен поставщиками». Сети сдерживают цены за счёт сокращения рентабельности. По его словам, средняя наценка на пшеничный хлеб «первой цены» с января 2024 года снизилась с 9% до 5%, на хлеб из ржаной муки — с 15% до 11%.

#новости

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25 комментариев
Общество

Так или иначе, чтоб там ни рассказывали умные господа из кабинетов о логистике, росте ФОТ в прямых затратах себестоимости, по любому рынок хлебопродуктов начинается с плодородия земли Матушки природы и крестьян из деревни участвующих у землевладельцев в прямых закупках на пашню с посевом и уборку урожая.

Все хлебозаводы находятся в прямой близости от потребителей начиная от деревенской жизни и до доставок иностранной рабочей силой в руки жителей мегаполисов.

Если как-то, те, кто косвенно и прямо участвуют в себестоимости общепроизводственных расходов и накладных расходов на содержание АУП (включая коммерцию и сбыт) в производстве хлеба подубят свой аппетит, то хлеб в ритейле, ни только сможет остаться в неизменном статическом состоянии, но и наверняка по итогам двух кварталов даже увидят что можно и пропустить розничные цена на такой вид продовольственной продукции: как свежий и вкусный хлеб на прилавках 🍞

2
1
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xsignes

Причем здесь хлеб? Давайте поговорим о Дурове

1
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Zloy Marketolog

Так это Дуров и виноват. Он ключи не дает, стену не возвращает, вот хлеб и дорожает.

4
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Blisk

Дуров бубубу без бумажных самолетиков из РФ сам за себя постоять не сможет.

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Вадим Д.

рост зарплат рабочих из-за их «критического дефицита»О как. Зарплаты рабочих многократно выросли, товарищи?!
Очередей за заборами, оказывается, нет!

2
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Zloy Marketolog

непрекращающееся удорожание логистикиА что случилось? Почему логистика дорожает?

2
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Blisk

Танки дорожают, значит рубля больше нужно платить, значит инфляцию разгонем, значит хлеб для населения подорожает, значит будут меньше жрать и больше работать, значит в итоге подорожала логистика.

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