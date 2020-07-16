IKEA начнёт продавать в России фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо — по цене от 169 рублей за порцию
Материал редакции
В продажу поступят с 1 августа.
С 1 августа 2020 года IKEA начнёт продавать в России экодельки — фрикадельки на растительной основе, по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, рассказали vc.ru в компании.
Экодельки будут сделаны из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Вкус мяса достигается за счёт добавления грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей. Это собственная разработка и производство компании, говорили ранее в IKEA.
В ресторанах IKEA экодельки будут стоить 169 рублей за порцию из восьми штук с гарниром и соусом. Замороженные экодельки в магазине «Шведские продукты» будут стоить 349 рублей за упаковку 0,5 кг, а для владельцев карт IKEA Family — 299 рублей.
Экодельки будут продаваться во всех магазинах IKEA в России, но пока не в интернет-магазине.
IKEA рассказала о планах запустить продажи фрикадельки на растительной основе в феврале 2020 года. В компании отмечали, что стремятся сделать бизнес более экологичным: например, при производстве экоделек углеродный след составляет 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.
Игорь Пронин
Можно платить за них билетами банка приколов, похожими на деньги?
Вася ПражкинИгорь
Так Вы и так платите билетами банка приколов, похожими на деньги.
Dear Moscow,Вася
Вы и так платите билетами банка приколов, похожими на деньги
Я из Министерства финансов, подскажите: куда мы можем прислать вам оффер?
Вася ПражкинDear
Проспект Вернадского, 7. Большой Московский Цирк.
Оля Семенова
Очень радует эта новость! Обязательно попробую. ❤️
Kostya KrousОля
Оля вы лучик солнца в этих душных комментариях 🧡 как же я устал на vc от постоянной агрессии на любую тему веган ,а шутки ощущение что у них Есть какое-то пособие по этим шуткам они все одинаковые под копирку
Ev ChizganovKostya
Главное непонятно почему кого-то в принципе может рвать от агрессии в сторону разнообразия продуктов. Веган продуктов становится все больше, значит кто-то их покупает, так почему нежный мясоед как-то на это реагирует, если мяса от этого на полках меньше не станет :)
Мурад МуртазалиевEv
А зачем веганам овощи в виде мяса? Если веганы против мяса?
Илья ЗелепугинМурад
Это для тех, кто на пути к вегетарианству))
МурадИлья
Понял)
MetrolOGМурад
Это маркетинговый ход веганов, красивая картинка для привлечения в свои ряды)))
Оля СеменоваKostya
Я предпочитаю думать, что у людей которые открыто выражают свою агрессию, нет другого способа от неё избавиться. Пока весь мир решает чьи жизни важнее и является ли мнение, отличное от общепопулярного (я про Роулинг). Когда можно просто ценить и уважать чужие жизни и чужое мнение, если оно не выливается в проявления физической или психологической агрессии. А буллинг за инакомыслие - это просто Дичь в современном обществе, я считаю 😔.
Миша МагаданKostya
Просто тема вегетарианства сама по себе смешная, поэтому все и шутят.
Ev ChizganovОля
Согласен, здорово, что в России появляется все больше продуктов растительного происхождения
InevitableОля
Съем за вас шницель
Владислав Медведев
Как буд то до они были натуральные:)
Art KhaВладислав
вообще то там как то конину нашли, так что вполне натуральные были
Ольга Кирсанова
Простенькие овощи за 700 рублей кг, выгодно производить
Светослав Димитров
Хочу себе диван из фрикаделек.
Michael ShramkoСветослав
А я фрикаделевую собаку😁
Sebastian Danilov
Интересно, чем это будет отличаться от вегеделек, которыми они торгуют уже несколько лет?
Наталья Ижутова
Они уже давно их продают.Вегаешка их называют.Новость старенькая.
Григорий Догонин
достойная новость для виси, пельмени когда начнут продавать?
Max Podzharov
Все такие юмористы и адепты «натурального», öбнишься )
Эта тема скорее про экологию и устойчивое развитие. Молодцы Шведы. Икея.
А у нас Норникель пока что. И это не смешно.
Dear Moscow,
IKEA начнёт продавать в России фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо
На святое посягают, сволочи!
Кирилл КоротковDear
фрикадельки и грибной суп были определённо ничего раньше:)))
Dear Moscow,Кирилл
Да по-моему, в Икею все и ездят только ради фрикаделек с брусничным соусом :)
Alexandr Simonov
Студенческая порция - 85
Семейная - 269
Bacceti SphodromantisAlexandr
а для двоих?
Антон
Всякую шнягу начинают торговать
Red Boy
Интересно попробовать
АнтонRed
Травы поешь у дома. Такой же вкус
Василий Степанов
В компании отмечали, что стремятся сделать бизнес более экологичным: например, при производстве экоделек углеродный след составляет 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.
Зато все остальное прозводство ИКЕА суперэкологично
Петя Иванов
назад в средневековье: мясо могут себе позволить только зажиточные
Илья МишинПетя
так и есть, уже сегодня 1 КГ говядины каждый день не всем по карману
Роман Александров
Дмитрий Трифонов
тефтельки из продукта, похожего на мясо, можно будет оплатить бумажками, похожими на деньги (или листиками, как в детстве)
Вася Пражкин
Вкус мяса достигается за счёт добавления грибов
Я бы поостерегся кушать такое
Василий Быков
интересно. с кетчупом и картошкой фри зайдут наверно) надо будет попробовать
Кирилл КоротковВасилий
там не кетчуп скорее всего, а клюквенное варенье как и раньше, думаю разницы никтоособо и не заметит из чего они были раньше и теперь.
Илья Мишин
колбаса похожая на мясо, фарш похожий на мясо, сосиски похожие на мясо и вот теперь мясо похожее на мясо
Sergey Pozhilov
Не иначе решают проблему отходов основного производства
Hecatecoin
Странно, я думал уже давно все мясные полуфабрикаты в лучшем случае из сои сделаны.
Иван Иванович
А, до этого были из мяса? По вкусу не очень такие.