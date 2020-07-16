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Татьяна Боброва
1562

IKEA начнёт продавать в России фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо — по цене от 169 рублей за порцию Материал редакции

В продажу поступят с 1 августа.

  • С 1 августа 2020 года IKEA начнёт продавать в России экодельки — фрикадельки на растительной основе, по вкусу и внешнему виду похожие на мясо, рассказали vc.ru в компании.
  • Экодельки будут сделаны из горохового белка, овса, яблок и картофеля. Вкус мяса достигается за счёт добавления грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей. Это собственная разработка и производство компании, говорили ранее в IKEA.
  • В ресторанах IKEA экодельки будут стоить 169 рублей за порцию из восьми штук с гарниром и соусом. Замороженные экодельки в магазине «Шведские продукты» будут стоить 349 рублей за упаковку 0,5 кг, а для владельцев карт IKEA Family — 299 рублей.
  • Экодельки будут продаваться во всех магазинах IKEA в России, но пока не в интернет-магазине.
  • IKEA рассказала о планах запустить продажи фрикадельки на растительной основе в феврале 2020 года. В компании отмечали, что стремятся сделать бизнес более экологичным: например, при производстве экоделек углеродный след составляет 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.

#новость #ikea

Татьяна Боброва
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44 комментария
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Игорь Пронин

20

Можно платить за них билетами банка приколов, похожими на деньги?

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Вася Пражкин

Игорь
33

Так Вы и так платите билетами банка приколов, похожими на деньги.

Ответить

Dear Moscow,

Вася
2

 Вы и так платите билетами банка приколов, похожими на деньги

Я из Министерства финансов, подскажите: куда мы можем прислать вам оффер?

Ответить

Вася Пражкин

Dear
0

Проспект Вернадского, 7. Большой Московский Цирк.

Ответить

Оля Семенова

5

Очень радует эта новость! Обязательно попробую. ❤️

Ответить

Kostya Krous

Оля
0

Оля вы лучик солнца в этих душных комментариях 🧡 как же я устал на vc от постоянной агрессии на любую тему веган ,а шутки ощущение что у них Есть какое-то пособие по этим шуткам они все одинаковые под копирку

Ответить

Ev Chizganov

Kostya
2

Главное непонятно почему кого-то в принципе может рвать от агрессии в сторону разнообразия продуктов. Веган продуктов становится все больше, значит кто-то их покупает, так почему нежный мясоед как-то на это реагирует, если мяса от этого на полках меньше не станет :)

Ответить

Мурад Муртазалиев

Ev
0

А зачем веганам овощи в виде мяса? Если веганы против мяса?

Ответить

Илья Зелепугин

Мурад
0

Это для тех, кто на пути к вегетарианству))

Ответить

Мурад

Илья
0

Понял) 

Ответить

MetrolOG

Мурад
0

Это маркетинговый ход веганов, красивая картинка для привлечения в свои ряды)))

Ответить

Оля Семенова

Kostya
2

Я предпочитаю думать, что у людей которые открыто выражают свою агрессию, нет другого способа от неё избавиться. Пока весь мир решает чьи жизни важнее и является ли мнение, отличное от общепопулярного (я про Роулинг). Когда можно просто ценить и уважать чужие жизни и чужое мнение, если оно не выливается в проявления физической или психологической агрессии. А буллинг за инакомыслие - это просто Дичь в современном обществе, я считаю 😔.

Ответить

Миша Магадан

Kostya
1

Просто тема вегетарианства сама по себе смешная, поэтому все и шутят.

Ответить

Ev Chizganov

Оля
2

Согласен, здорово, что в России появляется все больше продуктов растительного происхождения

Ответить

Inevitable

Оля
1

Съем за вас шницель 

Ответить

Владислав Медведев

7

Как буд то до они были натуральные:)

Ответить

Art Kha

Владислав
0

вообще то там как то конину нашли, так что вполне натуральные были

Ответить

Ольга Кирсанова

6

Простенькие овощи за 700 рублей кг, выгодно производить

Ответить

Светослав Димитров

4

Хочу себе диван из фрикаделек.

Ответить

Michael Shramko

Светослав
2

А я фрикаделевую собаку😁

Ответить

Sebastian Danilov

4

Интересно, чем это будет отличаться от вегеделек, которыми они торгуют уже несколько лет?

Ответить

Наталья Ижутова

3

Они уже давно их продают.Вегаешка их называют.Новость старенькая.

Ответить

Григорий Догонин

3

достойная новость для виси, пельмени когда начнут продавать?

Ответить

Max Podzharov

3

Все такие юмористы и адепты «натурального», öбнишься )
Эта тема скорее про экологию и устойчивое развитие. Молодцы Шведы. Икея.
А у нас Норникель пока что. И это не смешно.

Ответить

Dear Moscow,

0

 IKEA начнёт продавать в России фрикадельки на растительной основе, похожие на мясо

На святое посягают, сволочи!

Ответить

Кирилл Коротков

Dear
1

фрикадельки и грибной суп были определённо ничего раньше:)))

Ответить

Dear Moscow,

Кирилл
4

Да по-моему, в Икею все и ездят только ради фрикаделек с брусничным соусом :)

Ответить

Alexandr Simonov

2

Студенческая порция - 85
Семейная - 269

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Alexandr
0

а для двоих?

Ответить

Антон

1

Всякую шнягу начинают торговать 

Ответить

Red Boy

1

Интересно попробовать

Ответить

Антон

Red
0

Травы поешь у дома. Такой же вкус 

Ответить

Василий Степанов

1

В компании отмечали, что стремятся сделать бизнес более экологичным: например, при производстве экоделек углеродный след составляет 4% от уровня углеродного следа, который возникает при приготовлении обычного мяса.

Зато все остальное прозводство ИКЕА суперэкологично

Ответить

Петя Иванов

1

назад в средневековье: мясо могут себе позволить только зажиточные

Ответить

Илья Мишин

Петя
0

так и есть, уже сегодня 1 КГ говядины каждый день не всем по карману

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Дмитрий Трифонов

0

тефтельки из продукта, похожего на мясо, можно будет оплатить бумажками, похожими на деньги (или листиками, как в детстве)

Ответить

Вася Пражкин

0

 Вкус мяса достигается за счёт добавления грибов

Я бы поостерегся кушать такое

Ответить

Василий Быков

0

интересно. с кетчупом и картошкой фри зайдут наверно) надо будет попробовать

Ответить

Кирилл Коротков

Василий
0

там не кетчуп скорее всего, а клюквенное варенье как и раньше, думаю разницы никтоособо и не заметит из чего они были раньше и теперь.

Ответить

Илья Мишин

0

колбаса похожая на мясо, фарш похожий на мясо, сосиски похожие на мясо и вот теперь мясо похожее на мясо

Ответить

Sergey Pozhilov

0

Не иначе решают проблему отходов основного производства

Ответить

Hecatecoin

0

Странно, я думал уже давно все мясные полуфабрикаты в лучшем случае из сои сделаны.  

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Иван Иванович

0

А, до этого были из мяса? По вкусу не очень такие.

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