«Зачем выходить за границу, если можно открываться в России»: основатель «Теремка» — о развитии сети в регионах, нежелании заводить франшизу и ставке ЦБ

Часто люди путают открытие точки и её успех. Открыться можно в любом регионе, хоть в Австралии, хоть в Сыктывкаре, это всего лишь вопрос наличия своих денег или инвестора. Вопрос — с каким проектом и с каким будущим.

Сегодня регионы резко прибавили в качестве местного ресторанного бизнеса. Если пять-десять лет назад был спрос просто на хороший продукт, то сейчас нужны и стиль, и дизайн, и интерьер. Примерно в этом направлении мы и работали последние десять лет — создали обновленный «Теремок» ресторанного формата. Но в регионах он требует трансформации.

