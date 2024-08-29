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Евгения Евсеева
Еда

«Зачем выходить за границу, если можно открываться в России»: основатель «Теремка» — о развитии сети в регионах, нежелании заводить франшизу и ставке ЦБ

Выжимка материала Shopper's.

Михаил Гончаров. Источник: РБК
Михаил Гончаров. Источник: РБК

Про выход в регионы

  • «Активных» шагов по расширению в регионах «Теремок» не предпринимал. По мнению Михаила Гончарова, открыться «лучше на год или два позже», чем «наспех и с ошибочным подходом». На примете есть 15 регионов, где могут появиться точки, но задачи «кровь из носа» открыться там нет.

Часто люди путают открытие точки и её успех. Открыться можно в любом регионе, хоть в Австралии, хоть в Сыктывкаре, это всего лишь вопрос наличия своих денег или инвестора. Вопрос — с каким проектом и с каким будущим.

Сегодня регионы резко прибавили в качестве местного ресторанного бизнеса. Если пять-десять лет назад был спрос просто на хороший продукт, то сейчас нужны и стиль, и дизайн, и интерьер. Примерно в этом направлении мы и работали последние десять лет — создали обновленный «Теремок» ресторанного формата. Но в регионах он требует трансформации.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»
  • Исторически в регионах сеть не развивалась, так как сети важно было «создать устойчивую концепцию» и «стать лидером» в Москве и Санкт-Петербурге. Решать эти задачи нужно было «параллельно», а в 2024-м произошёл «мощный рост», который «отвлёк» от регионов.
  • В этих двух городах «гигантский плацдарм для развития», можно открыть «ещё как минимум 100 ресторанов». Сейчас в Москве и области больше 180 точек, в Санкт-Петербурге и области — больше 130. Помимо фудкортов и торговых центров, планируют открываться в жилых комплексах, которые «по сути становятся районами города».

Про франшизу

  • В 2000-х у Гончарова был «опыт», когда к нему пришли предприниматели и стали предлагать расширить «Теремок» по франшизе. Он «купился, чтобы не жалеть потом об упущенных возможностях», но в в итоге часть франчайзи открыла собственный цех, скопировала рецептуру и стала работать самостоятельно, а затем закрылась. С таким, по мнению Гончарова, сталкиваются «все компании». Единственной «нормальной» франшизой считает «Додо Пиццу».
  • Сети франшиза неинтересна. Она нужна для быстрого расширения — но у него много проблем. Лучше «медленно», но самим аккуратно построить «мощную и стабильную сеть».

McDonald's сделали новую концепцию и дизайн, а потом годами уговаривали франчайзи — те даже вывески отказывались менять. Это только на словах и на бумаге красиво: есть договор, и юридически они это обязаны сделать. Но в жизни франчайзи говорят: «Будете заставлять — мы тогда вообще выйдем из бизнеса». В Таиланде, скажем, несколько десятков пиццерий Pizza Hut сменили вывеску и прекрасно работают под новым брендом.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»

Про выход в другие страны

  • Это «очень сложный процесс». Много точек в других странах есть у «Додо» — но это «страны третьего мира, где нет мощных сетевых концепций питания». Рано или поздно можно будет «покорить и Китай», но для этого нужно или 50 лет медленного развития или $500 млн инвестиций с пониманием, что гарантии успеха нет.

Даже у сверхуспешной «Додо» выход в Китай закончился двумя провалами. И второй провал даже ещё более эпичный, чем первый. Через полтора года после начала работы они говорили: «Мы многое сделали неправильно. Но теперь поняли в чём ошибались, привлекли правильных консультантов. Будет “Додо” в Китае версия 2.0». Теперь уже они сделали всё как надо, но через год версию 2.0 тоже закрыли.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»
  • Даже у крупнейших брендов самый «мощный» рынок — это страна происхождения, говорит Гончаров. «Поэтому зачем открываться в 15 странах Европы, преодолевая немыслимые сложности, если можно открыться в 15 городах-миллионниках России, в которых знают и любят наш продукт», — продолжает он.

Про ритейл

  • Выход в ритейл — это плохо для компании, так как ставит её на одну полку с производителями еды и напитков, упрощает бренд.

Зачем мы тогда делаем интерьеры и рассказываем о своей культуре питания? Допустим, начнём с невинных лимонадов, а потом — сырники, потом пойдёт «давайте вы блины испечёте, мы их заморозим слегка и пусть разогревают».

А в конце концов окажется, что люди в рестораны «Теремок» перестали ходить. Обычно в ритейл выходят рестораны и кафе, у которых плохо идут дела — когда хватаешься за каждую соломинку.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»

Про ставку ЦБ и повышение цен

  • Если ставка повышается, её приходится компенсировать повышением цен — иначе снизятся доходы. Без этого не будет и прибыльности, и развития бизнеса.

ЦБ говорит, что охладит экономику повышением ставки, но это тупиковый путь. Нужно развивать страну, доходы граждан должны расти. Вместо этого хотят снизить потребление и заморозить развитие бизнеса. А это в итоге стагнация и невозможность повышать доходы.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»
  • По мнению основателя «Теремка», низкая ставка бы подстегнула развитие, увеличила выпуск продукции и снизила цены, также ниже стала бы и инфляция.
  • Также он считает, что невозможно нормально развиваться без кредитов, но в России компании тратят на это собственные средства. В условиях высокой ставки позволить себе это может лишь «старый и устойчивый» бизнес — к которому Гончаров относит «Теремок».
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Михаил Гончаров. Источник фото: РБК

  • «Теремок» — одна из самых «жёстких» компаний на рынке «по получению адекватных цен» на продукты, говорит Гончаров. За последние десять лет был лишь один случай, когда поставщики предложили цену «чуть ниже» той, по которой рестораны закупали ингредиенты. Но и на дешёвую альтернативу ниже по качеству «Теремок» не пойдёт.

  • У ресторанов растут коммунальные расходы (аренда, электроэнергия и другое) — «раз в год стабильно на 6-10%». «Теремок» считает потери от этого роста и в зависимости от состояния рынка повышает цены, чтобы покрыть разницу.

Сейчас какая-то анархия на рынке. Блюдо за 1200 рублей может быть уникальным в шикарном ресторане формата fine dining (элитные рестораны). И за ту же цену могут выставить в средней руки ресторане рядовое и банальное блюдо — потому что посчитали, что только так они будут в прибыли.

Дошло до того, что в ресторанах средней руки иной раз цены выше, чем в шикарном заведении. Но при этом есть мнение, что в шикарных ресторанах очень дорого. И люди даже не понимают, что в шикарных-то дешевле. А вот эти рестораторы средней руки — они просто поднимали цены и подняли до уровня fine dining.

Михаил Гончаров, основатель «Теремка»

#новости #теремок

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102 комментария
Blisk

«Зачем выходить за границу, если можно открываться в России»

Просто неконкурентноспособный бизнес.

22
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Ari.ship

ой да ладно вам ныть, всепропальщики

9
2
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Суздальский огурец

Дык лол, он же это обосновал. Так проще в разы и меньше рисков. Когда разовьет бизнес до немыслимых масштабов, что сможет себе позволить потерпеть неудачу, то полезет и за границу. Лишь бы как-то принизить, токсики

3
1
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Сергей Лукьянчиков

Неконкурентоспособный неконкурентен и на внутреннем. Теремок вполне устойчиво работал и при Маке, КФЦ, БургерКинге и т д
Так что не пиши глупостей.

2
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Zloy Marketolog

Согласен, разговоры в пользу бедных

1
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Следствие вели

Опа, вот и эксперты, какие бизнесы масштабировал за границей?

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DoramaMoe DoramaMoe

Россия размером с планету. Тут ещё есть куда расти.

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