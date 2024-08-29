«Зачем выходить за границу, если можно открываться в России»: основатель «Теремка» — о развитии сети в регионах, нежелании заводить франшизу и ставке ЦБ

Часто люди путают открытие точки и её успех. Открыться можно в любом регионе, хоть в Австралии, хоть в Сыктывкаре, это всего лишь вопрос наличия своих денег или инвестора. Вопрос — с каким проектом и с каким будущим.
Сегодня регионы резко прибавили в качестве местного ресторанного бизнеса. Если пять-десять лет назад был спрос просто на хороший продукт, то сейчас нужны и стиль, и дизайн, и интерьер. Примерно в этом направлении мы и работали последние десять лет — создали обновленный «Теремок» ресторанного формата. Но в регионах он требует трансформации.
«Зачем выходить за границу, если можно открываться в России»
Просто неконкурентноспособный бизнес.
ой да ладно вам ныть, всепропальщики
Дык лол, он же это обосновал. Так проще в разы и меньше рисков. Когда разовьет бизнес до немыслимых масштабов, что сможет себе позволить потерпеть неудачу, то полезет и за границу. Лишь бы как-то принизить, токсики
Неконкурентоспособный неконкурентен и на внутреннем. Теремок вполне устойчиво работал и при Маке, КФЦ, БургерКинге и т д
Так что не пиши глупостей.
Согласен, разговоры в пользу бедных
Опа, вот и эксперты, какие бизнесы масштабировал за границей?
Россия размером с планету. Тут ещё есть куда расти.