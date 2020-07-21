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Галина Мубаракшина
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McDonald’s пообещала премировать часть сотрудников за смены во время пандемии: 6000 рублей при работе от 50 часов Материал редакции

Выплаты смогут получить 2/3 сотрудников в 500 ресторанах сети.

  • McDonald’s пообещала премировать сотрудников российской сети ресторанов за работу во время пандемии, пишут «Ведомости».
  • Премии получат 2/3 сотрудников свыше 500 ресторанов. Всего, по данным компании, в России 737 ресторанов McDonald’s, в которых работают 60 тысяч сотрудников.
  • Выплаты получат работники, которые в апреле и мае 2020 года трудились больше 10 часов, указывает газета. Их премии будут зависеть от количества отработанного времени.
  • Те, кто во время ограничений из-за Covid-19 провёл на работе в общей сложности до 50 часов, получат единоразовую выплату в размере 4000 рублей. Тем, кто проработал больше, заплатят по 6000 рублей, отмечает издание. Все надбавки сотрудники получат в августе вместе с зарплатой за июль, уточняет RNS.
  • В мае сеть сообщила, что повысит оклады и почасовые ставки своим сотрудникам, включая техников, менеджеров и сотрудников отделов кадров (за исключением сотрудников франчайзи). Компания решила увеличить годовой фонд оплаты труда на 600 млн рублей и отказалась от сокращений на фоне пандемии.
  • В конце марта 2020 года McDonald’s закрыла залы ресторанов для посетителей и стала работать только навынос и на доставку. Сеть начала возвращаться к обычной работе в июне.

#новость #mcdonalds

Галина Мубаракшина
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19 комментариев
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Николай Шелопугин

18

Поздравляю читателей :)

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Яков Морозов

2

Вот это да! 6000 рублей за работу во время пандемии, вот так сумма.

Ответить

Nikolay Safronov

Яков
7

Ну так там вроде не шеф-повара из Италии бургеры собирают и картошку жарят)

Ответить

Abrolhos

Nikolay
1

И что, их труд менее ценен в данном обстановке ?

Ответить

Nikolay Safronov

Abrolhos
8

Менее ценен чем что? Вы в коммунизме живете? Представьте себе есть кто-то, чей труд менее ценен, чем ваш. И есть те, чей труд ценнее, чем ваш. Все зависит от того, как много людей смогут справиться с работой, если предложение больше спроса - ценность снижается, и наоборот.

Ответить

Stanislav

Nikolay
0

Ну да, мы живем при капитализме, когда многомиллиардная интернациональная компания доплачивает по 4000 рублей сотрудникам.

Ответить

Nikolay

Stanisl…
6

А ты сколько рабочих мест создал и доплатил за работу в пандемию? Очень ждём статью на VC.

Ответить

Алёна Погребняк

Nikolay
0

Ну так вопрос же не в том, что они и как готовят)

Ответить

alex twit

Nikolay
0

Не боги горшки обжигают

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Андрей Игнатов

1

Достойной работе, достойная премия! Все по честному.

Ответить

Nikolay Safronov

Андрей
2

А че минус поставил?) Да вы лицемер батенька.

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Фагиз Мавлютов

0

Вчера был в Маке и в принципе понятно почему им выдают премии. 
Сотрудники нервные и устали уже из за пандемии, администраторы ходят кричат на людей в очереди, столы на улице все заняты, урны забиваются моментально, заказывают и в макавто и у входа большими пакетами... 

Не рассчитан Мак на такое обслуживание)

p.s. еще какое то странное правило ввели: не обслуживать в Макавто людей без авто с 23:00 до 00:00 ... 

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Кирилл Алексушин

Фагиз
1

Да они усталые не из-за пандемии, а потому что сфера ритейловской работы для сотрудников в большинстве своем - адская. И поэтому люди во всем ритейле в РФ очень уставшие и злые. Платят мало, а работы ОЧЕНЬ много, а если еще и крупная сеть, то просто жесть. 

Понятно, что бэкофис + руководство хорошо рубит, но обычные сотрудники вкалывают, как на заводе - особенно в фуд-ритейле. 

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Фагиз Мавлютов

Кирилл
0

Раньше было по другому. До пандемии как начали разносить заказы в зал они стали очень улыбчивыми и вежливыми. Даже не привычно было))

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Антон

0

6000, ахуеть премия.

Ответить

Ol Ka

Антон
0

Это ты ещё их з/п не знаешь 😏

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Фагиз Мавлютов

Ol
0

а сколько у них зп?

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Антон Аджигирей

0

Раз так прошло, мб по первому каналу про это пусть ещё сообщат. Инфоповод, как-никак

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Andrey Dolg

0

Ну если брать по минималочке то от 109 миллионов на выплаты уйдёт.

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