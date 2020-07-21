Выплаты смогут получить 2/3 сотрудников в 500 ресторанах сети.
- McDonald’s пообещала премировать сотрудников российской сети ресторанов за работу во время пандемии, пишут «Ведомости».
- Премии получат 2/3 сотрудников свыше 500 ресторанов. Всего, по данным компании, в России 737 ресторанов McDonald’s, в которых работают 60 тысяч сотрудников.
- Выплаты получат работники, которые в апреле и мае 2020 года трудились больше 10 часов, указывает газета. Их премии будут зависеть от количества отработанного времени.
- Те, кто во время ограничений из-за Covid-19 провёл на работе в общей сложности до 50 часов, получат единоразовую выплату в размере 4000 рублей. Тем, кто проработал больше, заплатят по 6000 рублей, отмечает издание. Все надбавки сотрудники получат в августе вместе с зарплатой за июль, уточняет RNS.
- В мае сеть сообщила, что повысит оклады и почасовые ставки своим сотрудникам, включая техников, менеджеров и сотрудников отделов кадров (за исключением сотрудников франчайзи). Компания решила увеличить годовой фонд оплаты труда на 600 млн рублей и отказалась от сокращений на фоне пандемии.
- В конце марта 2020 года McDonald’s закрыла залы ресторанов для посетителей и стала работать только навынос и на доставку. Сеть начала возвращаться к обычной работе в июне.
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Николай Шелопугин
Поздравляю читателей :)
Яков Морозов
Вот это да! 6000 рублей за работу во время пандемии, вот так сумма.
Nikolay SafronovЯков
Ну так там вроде не шеф-повара из Италии бургеры собирают и картошку жарят)
AbrolhosNikolay
И что, их труд менее ценен в данном обстановке ?
Nikolay SafronovAbrolhos
Менее ценен чем что? Вы в коммунизме живете? Представьте себе есть кто-то, чей труд менее ценен, чем ваш. И есть те, чей труд ценнее, чем ваш. Все зависит от того, как много людей смогут справиться с работой, если предложение больше спроса - ценность снижается, и наоборот.
StanislavNikolay
Ну да, мы живем при капитализме, когда многомиллиардная интернациональная компания доплачивает по 4000 рублей сотрудникам.
NikolayStanisl…
А ты сколько рабочих мест создал и доплатил за работу в пандемию? Очень ждём статью на VC.
Алёна ПогребнякNikolay
Ну так вопрос же не в том, что они и как готовят)
alex twitNikolay
Не боги горшки обжигают
Андрей Игнатов
Достойной работе, достойная премия! Все по честному.
Nikolay SafronovАндрей
А че минус поставил?) Да вы лицемер батенька.
Фагиз Мавлютов
Вчера был в Маке и в принципе понятно почему им выдают премии.
Сотрудники нервные и устали уже из за пандемии, администраторы ходят кричат на людей в очереди, столы на улице все заняты, урны забиваются моментально, заказывают и в макавто и у входа большими пакетами...
Не рассчитан Мак на такое обслуживание)
p.s. еще какое то странное правило ввели: не обслуживать в Макавто людей без авто с 23:00 до 00:00 ...
Кирилл АлексушинФагиз
Да они усталые не из-за пандемии, а потому что сфера ритейловской работы для сотрудников в большинстве своем - адская. И поэтому люди во всем ритейле в РФ очень уставшие и злые. Платят мало, а работы ОЧЕНЬ много, а если еще и крупная сеть, то просто жесть.
Понятно, что бэкофис + руководство хорошо рубит, но обычные сотрудники вкалывают, как на заводе - особенно в фуд-ритейле.
Фагиз МавлютовКирилл
Раньше было по другому. До пандемии как начали разносить заказы в зал они стали очень улыбчивыми и вежливыми. Даже не привычно было))
Антон
6000, ахуеть премия.
Ol KaАнтон
Это ты ещё их з/п не знаешь 😏
Фагиз МавлютовOl
а сколько у них зп?
Антон Аджигирей
Раз так прошло, мб по первому каналу про это пусть ещё сообщат. Инфоповод, как-никак
Andrey Dolg
Ну если брать по минималочке то от 109 миллионов на выплаты уйдёт.