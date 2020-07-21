Маркетинг

Как мы закупаем рекламу на vc.ru: качественный b2b-трафик по 7 рублей за клик

С vc.ru мы получаем 50–60 лидов в месяц — это средний и крупный бизнес, и хотим больше. Для этой статьи я куплю 500…