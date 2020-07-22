Летний сезон традиционно менее активный, а сотрудники офисов, возле которых расположены фуд-холлы, ещё не вернулись с «удалёнки».

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Из-за ограничений на работу общепита в апреле-мае операторы фуд-холлов начали оптимизировать свои пространства, сообщает «Коммерсантъ». Так, летом в Москве не открылось пять площадок общей площадью 3500 м², следует из данных JLL.

Четыре из них — это площадки Eat Market от Zemskiy Group. Закрылись фуд-холлы в жилом комплексе «Маршал» на улице Рыбалко (650 м²), в ТЦ «Океания» (500 м²), деловом квартале «Красная роза» (900 м²) и бизнес-центре «Фактория» недалеко от Савеловского вокзала (612 м²).

Фуд-холл в «Маршале» закрылся ещё в ноябре — площадка не добилась запланированных показателей, рассказала директор по маркетингу Zemskiy Group Елизавета Земская. Остальные три закрытия связаны с кризисом, объясняет она. Площадка в «Фактории» ещё может открыться — компания ведёт переговоры с собственниками помещений о снижении аренды. С «Красной розой» и «Океанией» договориться не удалось.

Сейчас выручка площадок Zemskiy Group достигает 30% от показателей за аналогичный период 2019 года, добавила Земская.

Однако открылись и новые проекты, пишет газета. Например, фуд-холл «Дружба» в одноименном торгцентре на «Новослободской». Среди запланированных запусков новый Eat Market на месте бывшего продуктового рынка у станции метро «Юго-Западная» и Tishinka Gastro Hall на Тишинской площади.

Трафик фуд-холлов упал до 40-50% от докризисного, оценили в Knight Frank. Такие площадки в основном расположены рядом с офисами, сотрудники которых в большинстве продолжают работать на «удалёнке», объясняет директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. Кроме того, летний сезон традиционно менее активный.

Трафик увеличится в сентябре-октябре, а восстановится до докризисных показателей не раньше середины 2021 года, утверждает Козина. Это связано с опасениями москвичей из-за коронавируса и снижением их доходов, считает она.

В сентябре на рынке может случиться волна закрытий, говорит основатель проекта StrEat Максим Попов. По его словам, сейчас многие площадки продолжают работать за счёт «отложенного спроса».