Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Летний сезон традиционно менее активный, а сотрудники офисов, возле которых расположены фуд-холлы, ещё не вернулись с «удалёнки».
Из-за ограничений на работу общепита в апреле-мае операторы фуд-холлов начали оптимизировать свои пространства, сообщает «Коммерсантъ». Так, летом в Москве не открылось пять площадок общей площадью 3500 м², следует из данных JLL.
Четыре из них — это площадки Eat Market от Zemskiy Group. Закрылись фуд-холлы в жилом комплексе «Маршал» на улице Рыбалко (650 м²), в ТЦ «Океания» (500 м²), деловом квартале «Красная роза» (900 м²) и бизнес-центре «Фактория» недалеко от Савеловского вокзала (612 м²).
Фуд-холл в «Маршале» закрылся ещё в ноябре — площадка не добилась запланированных показателей, рассказала директор по маркетингу Zemskiy Group Елизавета Земская. Остальные три закрытия связаны с кризисом, объясняет она. Площадка в «Фактории» ещё может открыться — компания ведёт переговоры с собственниками помещений о снижении аренды. С «Красной розой» и «Океанией» договориться не удалось.
Сейчас выручка площадок Zemskiy Group достигает 30% от показателей за аналогичный период 2019 года, добавила Земская.
Однако открылись и новые проекты, пишет газета. Например, фуд-холл «Дружба» в одноименном торгцентре на «Новослободской». Среди запланированных запусков новый Eat Market на месте бывшего продуктового рынка у станции метро «Юго-Западная» и Tishinka Gastro Hall на Тишинской площади.
Трафик фуд-холлов упал до 40-50% от докризисного, оценили в Knight Frank. Такие площадки в основном расположены рядом с офисами, сотрудники которых в большинстве продолжают работать на «удалёнке», объясняет директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. Кроме того, летний сезон традиционно менее активный.
Трафик увеличится в сентябре-октябре, а восстановится до докризисных показателей не раньше середины 2021 года, утверждает Козина. Это связано с опасениями москвичей из-за коронавируса и снижением их доходов, считает она.
В сентябре на рынке может случиться волна закрытий, говорит основатель проекта StrEat Максим Попов. По его словам, сейчас многие площадки продолжают работать за счёт «отложенного спроса».
Сейчас в Москве работает всего 33 фуд-холла общей площадью 84,2 тысячи м², следует из расчетов JLL. В конце марта компания сообщала о 37 проектах, пишет «Коммерсантъ».
Вообще это очень печально, дальше видимо ещё хуже , экономика еле дышит
Ну ничего, хана избрали, теперь все начнёт расти - налоги, ЖКХ, пошлины, акцизы
Вот почему закрыли Макдоналдс на Новослободской: не хотят конкуренции своему фуд-холлу.
Также спешу сообщить, что по итогам первого полугодия я не создал крутейший стратап и не поднял миллион долларов {новость обновляется}
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