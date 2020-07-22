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Лиана Липанова
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JLL: в Москве летом не открылось пять фуд-холлов общей площадью 3500 квадратных метров Материал редакции

Летний сезон традиционно менее активный, а сотрудники офисов, возле которых расположены фуд-холлы, ещё не вернулись с «удалёнки».

9 комментариев
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Из-за ограничений на работу общепита в апреле-мае операторы фуд-холлов начали оптимизировать свои пространства, сообщает «Коммерсантъ». Так, летом в Москве не открылось пять площадок общей площадью 3500 м², следует из данных JLL.

Четыре из них — это площадки Eat Market от Zemskiy Group. Закрылись фуд-холлы в жилом комплексе «Маршал» на улице Рыбалко (650 м²), в ТЦ «Океания» (500 м²), деловом квартале «Красная роза» (900 м²) и бизнес-центре «Фактория» недалеко от Савеловского вокзала (612 м²).

Фуд-холл в «Маршале» закрылся ещё в ноябре — площадка не добилась запланированных показателей, рассказала директор по маркетингу Zemskiy Group Елизавета Земская. Остальные три закрытия связаны с кризисом, объясняет она. Площадка в «Фактории» ещё может открыться — компания ведёт переговоры с собственниками помещений о снижении аренды. С «Красной розой» и «Океанией» договориться не удалось.

Сейчас выручка площадок Zemskiy Group достигает 30% от показателей за аналогичный период 2019 года, добавила Земская.

Однако открылись и новые проекты, пишет газета. Например, фуд-холл «Дружба» в одноименном торгцентре на «Новослободской». Среди запланированных запусков новый Eat Market на месте бывшего продуктового рынка у станции метро «Юго-Западная» и Tishinka Gastro Hall на Тишинской площади.

Трафик фуд-холлов упал до 40-50% от докризисного, оценили в Knight Frank. Такие площадки в основном расположены рядом с офисами, сотрудники которых в большинстве продолжают работать на «удалёнке», объясняет директор направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. Кроме того, летний сезон традиционно менее активный.

Трафик увеличится в сентябре-октябре, а восстановится до докризисных показателей не раньше середины 2021 года, утверждает Козина. Это связано с опасениями москвичей из-за коронавируса и снижением их доходов, считает она.

В сентябре на рынке может случиться волна закрытий, говорит основатель проекта StrEat Максим Попов. По его словам, сейчас многие площадки продолжают работать за счёт «отложенного спроса».

Сейчас в Москве работает всего 33 фуд-холла общей площадью 84,2 тысячи м², следует из расчетов JLL. В конце марта компания сообщала о 37 проектах, пишет «Коммерсантъ».

#новость

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Vladislav S

6

Не взрыв, а хлопок. Не закрылось, а не открылось.

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Даниил Орел

3
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Crypto Green

2

Вообще это очень печально, дальше видимо ещё хуже , экономика еле дышит

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Vladislav S

Crypto
3

Ну ничего, хана избрали, теперь все начнёт расти - налоги, ЖКХ, пошлины, акцизы

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Artemy

1

А что ещё не случилось?

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Nowember-Demitsuri

1

Вот почему закрыли Макдоналдс на Новослободской: не хотят конкуренции своему фуд-холлу.

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Nikolay Pomeschenko

0

Надеюсь, в Цветном не закроют. С весны мечиаю о Фо за 300 р 🙄

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alex twit

0

Ой, бабоньки, че делатся-то! Ой, че творится - мать-царица!

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Карл

–1

Также спешу сообщить, что по итогам первого полугодия я не создал крутейший стратап и не поднял миллион долларов {новость обновляется}

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