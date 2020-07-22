Исследование: за полгода сумма мировых инвестиций в фудтех выросла на 15%, до $8,6 млрд, а количество сделок сократилось
Материал редакции
Инвесторы вкладываются в сервисы доставки еды, производителей натуральных продуктов и альтернативное мясо и молоко.
Сумма мировых инвестиций в фудтех за первое полугодие 2020 года выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — с $7,439 млрд до $8,583 млрд. Об этом говорится в исследовании венчурного фонда Fuel for Growth (есть у vc.ru).
Всего с начала года была заключена 331 сделка, включая ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях. Это на 35% меньше, чем в первые шесть месяцев 2019 года.
Популярнее всего были сервисы доставки еды — на них приходится 34% сделок, ещё 23% — на производителей органических и натуральных продуктов, 15% — на стартапы для ресторанов и бизнеса, 10% — альтернативное мясо и молоко.
«Несмотря на то, что количество сделок в фудтехе по сравнению с 2019 годом сокращается, сумма привлеченных инвестиций растет. Во время пандемии пользовательские привычки изменились — сервисы доставки продуктов показывают колоссальный рост заказов», — говорит Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.