В первый блок войдут «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», во второй — KFC, Pizza Hut и Panda Express, в третий — ArenaFoodsCatering.
- Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» Александр Колобов и Симан Поваренкин намерены поделить активы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке, двух консультантов по недвижимости и собеседника, знакомого с бизнесом группы.
- Активы разделят на три блока: в первый войдут сама сеть «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», во второй — точки по франшизе KFC, Pizza Hut и Panda Express, а в третий — компания ArenaFoodsCatering (организатор питания на стадионах во время ЧМ по футболу в 2018 году). Какие блоки достанутся владельцам, не уточняется.
- 50,03% Kalazaco Ltd, одной из основных компаний «Шоколадницы», владеет Sunshade Business, которую связывают с Александром Колобовым, утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский реестр. Ещё 40% управляет Acmero Ltd, около 10% — Quortia Ltd Нели и Леонида Левитиных (брат помощника президента Игоря Левитина).
- Газете не удалось связаться с Поваренкиным и Левитиными, а Колобов на запрос не ответил. В «Шоколаднице» заявили, что не располагают информацией об отношениях между акционерами.
- Сети ГК насчитывают более 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 году составляла 18 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на компанию. Бизнес «Шоколадницы», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» на февраль 2020 года стоил как минимум 4 млрд рублей, оценивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
- При этом в 2014 году сети «Шоколадница» и «Кофе Хауз» стоили 7 млрд рублей, отмечает газета. Один из источников «Коммерсанта» утверждает, что Поваренкин покупал долю по «очень высокой оценке», с тех пор ГК упала в цене. Кроме того, желание разделить активы усилилось из-за пандемии, говорит он.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Artemy
В «Шоколаднице» заявили, что не располагают информацией об отношениях между акционерами.// в ближайшей?
АнтонArtemy
У работников кухни спрашивали
Юрий Иванов
Плакалась в гостях у царя , но ничего не помогло.
Алексей ВихровЮрий
а что бы помогло?
Игорь Бадибилдер
шоколадница единолично владеет франшизой kfc? или как так вышло?
Кирилл БаскусИгорь
Нет, там 10% сбербанк
Юрий ГлотовИгорь
Я почему-то считал, что им принадлежит БК, а тут kfc...