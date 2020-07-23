Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Еда
Лиана Липанова
1554

«Коммерсантъ»: владельцы группы «Шоколадница» разделят активы Материал редакции

В первый блок войдут «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», во второй — KFC, Pizza Hut и Panda Express, в третий — ArenaFoodsCatering.

  • Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» Александр Колобов и Симан Поваренкин намерены поделить активы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке, двух консультантов по недвижимости и собеседника, знакомого с бизнесом группы.
  • Активы разделят на три блока: в первый войдут сама сеть «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», во второй — точки по франшизе KFC, Pizza Hut и Panda Express, а в третий — компания ArenaFoodsCatering (организатор питания на стадионах во время ЧМ по футболу в 2018 году). Какие блоки достанутся владельцам, не уточняется.
  • 50,03% Kalazaco Ltd, одной из основных компаний «Шоколадницы», владеет Sunshade Business, которую связывают с Александром Колобовым, утверждает «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский реестр. Ещё 40% управляет Acmero Ltd, около 10% — Quortia Ltd Нели и Леонида Левитиных (брат помощника президента Игоря Левитина).
  • Газете не удалось связаться с Поваренкиным и Левитиными, а Колобов на запрос не ответил. В «Шоколаднице» заявили, что не располагают информацией об отношениях между акционерами.
  • Сети ГК насчитывают более 200 ресторанов, а выручка группы в 2019 году составляла 18 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на компанию. Бизнес «Шоколадницы», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» на февраль 2020 года стоил как минимум 4 млрд рублей, оценивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
  • При этом в 2014 году сети «Шоколадница» и «Кофе Хауз» стоили 7 млрд рублей, отмечает газета. Один из источников «Коммерсанта» утверждает, что Поваренкин покупал долю по «очень высокой оценке», с тех пор ГК упала в цене. Кроме того, желание разделить активы усилилось из-за пандемии, говорит он.

#новость #шоколадница

Лиана Липанова
+22 909
2
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0448\u043e\u043a\u043e\u043b\u0430\u0434\u043d\u0438\u0446\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 0, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 144380, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jul 2020 08:29:28 +0300", "is_special": false }
SEO
Кунг-фу SEO: миллион посетителей из поиска для туроператора «Путёвка.ком»
История о том, как агентство «Альфа.Сайт» помогло увеличить целевой трафик из поисковых систем на 839% за полгода…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Artemy

5

В «Шоколаднице» заявили, что не располагают информацией об отношениях между акционерами.// в ближайшей?

Ответить

Антон

Artemy
1

У работников кухни спрашивали 

Ответить

Юрий Иванов

0

Плакалась в гостях у царя , но ничего не помогло.

Ответить

Алексей Вихров

Юрий
0

а что бы помогло?

Ответить

Игорь Бадибилдер

0

шоколадница единолично владеет франшизой kfc? или как так вышло?

Ответить

Кирилл Баскус

Игорь
0

Нет, там 10% сбербанк

Ответить

Юрий Глотов

Игорь
0

Я почему-то считал, что им принадлежит БК, а тут kfc...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ozon
Подписан
Отписаться
Как научиться в IT: митап в Ozon, вопросы и ответы
У каждой крупной IT-компании есть собственный образовательный проект — а часто не один. Чтобы обсудить, как готовят спе…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Краудфандинг помогает обрастать полезными контактами лучше, чем тренинги личностного роста!»
Художник и автор настольной игры по истории искусств «Арквестер» Ольга Алексеева рассказала, чему ее научила крауд-камп…
1
ProductStar
Подписан
Отписаться
Как с помощью анализа конкурентов заработать подписчиков
Помните знаменитую фразу «воруй, как художник»? На наш взгляд в ней уложен сакральный смысл — анализируй своих конкурен…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
CallMeBeardman !
за день
Ну это прям вообще жесть, если честно. Я не то, чтобы удивлён. Все таки Россия. Но тем не менее. Компания клевая, с крайне приятными магазинами и персоналом.
Производитель Natura Siberica предупредил о возможном закрытии магазинов из-за иска на 4,5 млрд рублей
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Иванка Сегодина

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Дмитрий Малахов

Госдума запретила букмекерам…

Ольга Маньшина

«Альфа-банк» активировал…

Sergey Mashkovtsev

Как торговать одеждой на…

danil nik

Представитель президента по…

Дмитрий Малахов

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Дмитрий Ткалич

Кейс регионального магазина…

Victor Shelike

Нерешаемых задач не бывает…

Михаил Чернов

Представитель президента по…

Юрий Глотов

Отчёт Mail.ru Group за квартал…

Dmitry Bashkiroff

Представитель президента по…

Джон Крайтон

Я научился выигрывать…

Danila Romanov

Госдума запретила букмекерам…

Alexey Praskovin

«Альфа-банк» активировал…

Юрий Глотов

«Коммерсантъ»: владельцы группы…

Alexey Praskovin

«Альфа-банк» активировал…

Pavel Domrachev

12 месяцев веду почасовой учет…

Pavel Domrachev

12 месяцев веду почасовой учет…

Danila Romanov

Госдума запретила букмекерам…

Artem Nedorezov

Производитель Natura Siberica…