Комментарии
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Партнёры планирует протестировать несколько таких ресторанов в Московском регионе и Санкт-Петербурге.
McDonald's договорился о сотрудничестве с X5 Retail Group — партнёры открыли первый ресторан сети в магазине «Перекрёсток» в ТЦ «Лига Химки» на Ленинградское шоссе в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.
Ресторан сочетает работу на доставку, навынос через окно «МакЭкспресс» и в единой обеденной зоне в супермаркете. Также посетители смогут сделать заказ в McCafé. В ресторане работает более 40 человек.
В рамках пилота партнёры планируют открыть ещё несколько ресторанов в «Перекрёстках» в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а затем решат вопрос о масштабировании. Сроки ритейлер не уточнил, но добавил, что формат может появиться и в магазинах других сетей — «Пятёрочка» и «Карусель».
Благодаря партнёрству McDonald's и X5 Retail Group хотят оценить, увеличится ли трафик и лояльность к двум брендам, а также изучить новые потребительские привычки для дальнейшего развития сотрудничества.
Далее откроют первый Старбакс в Перекрёстке в котором Макдональдс.
Нет, в Старбакс откроют перекрёсток, в котором есть Макдональдс, в котором работают 40 человек)))
И МФЦ обязательно появится
Сбербанк же ))
Пердак
Перекдональдс.
МакРёсток
А туалеты есть?
зашибись. взял воду в Перекрестке за 20 рублей, а не в Макдаке за 75 и главное табличку рекламную акционную повесить про это. и бургером закусил
Макдокрёсток. На почте еще въебите
Ну нет, нашу почту мы макдакам не отдадим. Мы там Теремок захерачим.
Надо что-то ещё вкуснее, чтоб заходишь на почту и выбираешь фазана или кабанчика, что бы его приготовили к середине очереди.
Прикольно, сегодня схожу посмотрю что это за зверь. Благо Лига недалеко от качалочки, после зала в Макдак самое то.
Для чего...
Иметь кормушку в большом магазине вполне разумная идея. Народ ведь голодный за покупками ходит :-) Не понятно для чего McD.. логичнее было свою открыть и готовить, как в Европе - продуктов то завались.
Полностью с вами согласен. Выручка будет башенная, этот вариант мощно заходит под шопинг. Есть такие люди которые прейдут не чего не выбрали, но поедят обязательно.
в перекрестке гастрономия хуже чем в магните. в Краснодаре есть сеть табрис - вот это реально уровень хавки в кулинарии выше чем макдак и кфц в одном окне. там еще свежевыжатые соки есть. эээх
логичнее было свою открыть и готовить - продуктов то завались
У Billa как-то не особо взлетела собственная фудзона.
И сколько так протянет сам супермаркет? Точка мака будет использоваться покупателями для экономии - у меня чек в METRO, например, различается тыщ на 5 в зависимости от того, голодный приехал закупаться или сытый. В переках и прочих небольших (в сравнении) супермаркетах разница будет меньше, но все равно будет. Можно потратить 300 руб. в маке, зато потом сэкономить пару тыщ в переке.
Можно еще, конечно, дома пожрать перед поездкой за недельной закупкой, но бывает так, что проголодаешься пока доедешь, либо едешь за закупкой после другой поездки, то есть так и так зачастую где-то нужно перекусить.
В общем, тут очень интересная корреляция получается. С одной стороны, трафик повысится для перека, с другой - средний чек может просесть.
Вроде, как бизнес McD, это покупка и сдача в аренду недвижки. А тут не понятно... хотя, в фудкортах тоже вряд ли покупают, но там хоть поток людей.
там выручка мака больше в разы чем все рестораны всего тц. чо значит аренда. макдак это кешфлоу адский
Интересно, можно ли будет в маке жрать еду из Перекрёстка
Не юлите, задавайте вопрос открыто - можно ли будет в Маке бухать алкашку из перека 😀
В некоторых Перекрёстках есть столики в зоне с готовой едой (которая своего производства). Тебе могут погреть картошку с котлетой, чтобы ты поел на месте.
Открытие Маков не должно снизить объём продаж готовой продукции? Прибыль между заведениями не шерится.
там такая еда (не очень), что врятли, просто молодеж будет хавать тоже
нормальная там жратва, я покупал на прошлой работе
я просто в краснодар переехал из мск. тут еда принципиально лучше во много раз. для мск норм. но для мск и макдак норм еда.
Зависит же от точки. Я с ходу могу назвать Маки, которые лучше обходить стороной. А вот оладушки из цветной капусты в Переке всегда норм.
Да конечно отличная идея, в Перекрёстках жарить бургеры, свои тоже потом начнут
Вот же "новость" - подобными коллаборациями заполнен весь американский ритейл.
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