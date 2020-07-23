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Еда
Татьяна Боброва
3406

McDonald's открыла первый ресторан в магазине «Перекрёсток» в Москве Материал редакции

Партнёры планирует протестировать несколько таких ресторанов в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

40 комментариев
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McDonald's договорился о сотрудничестве с X5 Retail Group — партнёры открыли первый ресторан сети в магазине «Перекрёсток» в ТЦ «Лига Химки» на Ленинградское шоссе в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

X5 Retail Group

Ресторан сочетает работу на доставку, навынос через окно «МакЭкспресс» и в единой обеденной зоне в супермаркете. Также посетители смогут сделать заказ в McCafé. В ресторане работает более 40 человек.

В рамках пилота партнёры планируют открыть ещё несколько ресторанов в «Перекрёстках» в Московском регионе и Санкт-Петербурге, а затем решат вопрос о масштабировании. Сроки ритейлер не уточнил, но добавил, что формат может появиться и в магазинах других сетей — «Пятёрочка» и «Карусель».

Благодаря партнёрству McDonald's и X5 Retail Group хотят оценить, увеличится ли трафик и лояльность к двум брендам, а также изучить новые потребительские привычки для дальнейшего развития сотрудничества.

X5 Retail Group

#новость #перекресток #mcdonalds

Татьяна Боброва
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40 комментариев
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Andrey Sobolev

27

Далее откроют первый Старбакс в Перекрёстке в котором Макдональдс.

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Петр Алешин

Andrey
6

Нет, в Старбакс откроют перекрёсток, в котором есть Макдональдс, в котором работают 40 человек)))

Ответить

Andrey Sobolev

Петр
8

И МФЦ обязательно появится

Ответить

Arthur Niazyan

Andrey
2

Сбербанк же ))

Ответить

Alexandr Simonov

Arthur
0

Там можно ситимобил пустить между точками.

Ответить

ruscalp

26

Пердак

Ответить

Artem Nedorezov

ruscalp
0

хаха, вот это каламбур!))

Ответить

Zoibana

11

Перекдональдс.
МакРёсток

Ответить

Евгений Лукьянов

Zoibana
1

Пердональдс

Ответить

Ivano Digital

6

А туалеты есть?

Ответить

sergjjj

Ivano
12

Это лучшее, что даст Макдоналдс Перекрёстку.

Ответить

Дмитрий О

Ivano
4

Еще никогда не срал прямо в супермаркете, надо попробовать.

Ответить

Denis Maksimov

4

зашибись. взял воду в Перекрестке за 20 рублей, а не в Макдаке за 75 и главное табличку рекламную акционную повесить про это. и бургером закусил

Ответить

alex twit

2

Макдокрёсток. На почте еще въебите

Ответить

Сергей Хахичев

alex
2

Ну нет, нашу почту мы макдакам не отдадим. Мы там Теремок захерачим.

Ответить

Prolis Labkk

Сергей
0

Надо что-то ещё вкуснее, чтоб заходишь на почту и выбираешь фазана или кабанчика, что бы его приготовили к середине очереди.

Ответить

Егор Егоров

1

Прикольно, сегодня схожу посмотрю что это за зверь. Благо Лига недалеко от качалочки, после зала в Макдак самое то.

Ответить

Laugh Radiant

Егор
1

Качалочка на этом маршруте явно лишняя

Ответить

Laugh Radiant

1

Дорогой, почему мы идём в магазин?
Молчи дура, я тя в ресторан веду.

Ответить

Злата Виноградова

0

Для чего...

Ответить

Ivano Digital

Злата
1

Иметь кормушку в большом магазине вполне разумная идея.  Народ ведь голодный за покупками ходит :-) Не понятно для чего McD..  логичнее было свою открыть и готовить, как в Европе - продуктов то завались.

Ответить

Александр Антипов

Ivano
1

Полностью с вами согласен. Выручка будет башенная, этот вариант мощно заходит под шопинг. Есть такие люди которые прейдут не чего не выбрали, но поедят обязательно. 

Ответить

Help lawyer

Александр
1

"прейдут"? "не чего"? Блин, ну вы серьезно?!?

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Алексей Полепчук

Ivano
1

в перекрестке гастрономия хуже чем в магните. в Краснодаре есть сеть табрис - вот это реально уровень хавки в кулинарии выше чем макдак и кфц в одном окне. там еще свежевыжатые соки есть. эээх

Ответить

Alexey Praskovin

Ivano
0

логичнее было свою открыть и готовить - продуктов то завались

У Billa как-то не особо взлетела собственная фудзона.

Ответить

Artem Kravchenko

Ivano
0

И сколько так протянет сам супермаркет? Точка мака будет использоваться покупателями для экономии - у меня чек в METRO, например, различается тыщ на 5 в зависимости от того, голодный приехал закупаться или сытый. В переках и прочих небольших (в сравнении) супермаркетах разница будет меньше, но все равно будет. Можно потратить 300 руб. в маке, зато потом сэкономить пару тыщ в переке.

Можно еще, конечно, дома пожрать перед поездкой за недельной закупкой, но бывает так, что проголодаешься пока доедешь, либо едешь за закупкой после другой поездки, то есть так и так зачастую где-то нужно перекусить.

В общем, тут очень интересная корреляция получается. С одной стороны, трафик повысится для перека, с другой - средний чек может просесть.

Ответить

Ivano Digital

0

Вроде, как бизнес McD, это покупка и сдача в аренду недвижки. А тут не понятно... хотя, в фудкортах тоже вряд ли покупают, но там хоть поток людей.

Ответить

Алексей Полепчук

Ivano
1

там выручка мака больше в разы чем все рестораны всего тц. чо значит аренда. макдак это кешфлоу адский

Ответить

Alexander Klimanskiy

0

Интересно, можно ли будет в маке жрать еду из Перекрёстка

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Artem Kravchenko

Alexander
1

Не юлите, задавайте вопрос открыто - можно ли будет в Маке бухать алкашку из перека 😀

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Help lawyer

Alexander
0

Сообщение удалено

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Даша Пашнина

0

ПереМак

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Kristina Varava

0

В некоторых Перекрёстках есть столики в зоне с готовой едой (которая своего производства). Тебе могут погреть картошку с котлетой, чтобы ты поел на месте.
Открытие Маков не должно снизить объём продаж готовой продукции? Прибыль между заведениями не шерится.

Ответить

Алексей Полепчук

Kristina
0

там такая еда (не очень), что врятли, просто молодеж будет хавать тоже

Ответить

Alexander Klimanskiy

Алексей
0

нормальная там жратва, я покупал на прошлой работе

Ответить

Алексей Полепчук

Alexander
0

я просто в краснодар переехал из мск. тут еда принципиально лучше во много раз. для мск норм. но для мск и макдак норм еда.

Ответить

Kristina Varava

Алексей
0

Зависит же от точки. Я с ходу могу назвать Маки, которые лучше обходить стороной. А вот оладушки из цветной капусты в Переке всегда норм.

Ответить

Yury Kotov

0

Да конечно отличная идея, в Перекрёстках жарить бургеры, свои тоже потом начнут

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Help lawyer

0

Сообщение удалено

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Timur Kuzmin

0

Вот же "новость" - подобными коллаборациями заполнен весь американский ритейл. 

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