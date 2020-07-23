Дизайн

Как мы решились на большой редизайн веб-версии «Сбербанк Онлайн» и что у нас получилось

В апреле мы впервые за семь лет полностью обновили веб-версию «Сбербанк Онлайн». Старый вариант еще работает, поэтому…