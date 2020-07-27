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Еда
Лиана Липанова
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Службы кейтеринга меняют бизнес: Catery занялся доставкой еды в офисы, а «Хлеб насущный» — производством полуфабрикатов Материал редакции

Кейтеринговые компании на фоне кризиса «страхуются» и ищут новые рынки, говорит эксперт.

  • Кейтеринговый агрегатор Catery занялся доставкой корпоративных обедов в офисы в Москве и Подмосковье на фоне пандемии и отмены праздничных мероприятий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • Среди партнёров проекта — «Азбука вкуса», Subway, Prime, «Вьеткафе», «Город-сад» и другие. Обед из трёх блюд стоит от 120 рублей, а средний чек составил 2500 рублей, пишет газета.
  • По собственным ожиданиям, доставка корпоративных обедов через год будет приносить до 30% от всей выручки.
  • Аналогичный проект запустила сеть кафе «Андерсон». Для доставки корпоративных обедов компания разработает специальное меню, координацию производства и логистику, сказала основательница «Андерсон» Анастасия Татулова.
  • «Хлеб насущный» запустил продажу полуфабрикатов, мороженой выпечки, продуктовых наборов и другого через собственный онлайн-магазин. «Конечно, продажи не компенсируют пока выручку кейтеринга, но мы ожидаем рост оборотов в новом направлении»,— рассказывает представитель сети.
  • Кейтеринговые компании на фоне кризиса «страхуются» и ищут новые рынки, говорит исполнительный директор RestCon Андрей Петраков. Оборот восстановится не раньше 2021 года, ожидают Татулова. представитель «Хлеб насущный».
  • В 2019 году ёмкость российского рынка кейтеринга превысила 60 млрд рублей, а в 2020 году этот показатель может сократиться примерно до 25 млрд рублей, оценивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

#новость

Лиана Липанова
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