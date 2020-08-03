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Еда
Татьяна Боброва
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«Кухня на районе» начала продавать перерабатываемые боксы для еды другим сервисам и ритейлерам Материал редакции

Компания выпускает контейнеры на мощностях завода «ПолиЭР».

25 комментариев
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Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил b2b-направление по продаже перерабатываемых контейнеров для еды, рассказали vc.ru в компании.

Сервис запустил производство на мощностях завода компании-производителя полимерной упаковки «ПолиЭр» в Переславль-Залесском. Первая партия составит 1 млн единиц.

Контейнеры от «Кухни на районе»

Продажей займутся дистрибьюторы: «Оптиком», «Артпласт», «Триал Маркет» и другие. Стоимость боксов и первых заказчиков «Кухня на районе» не раскрывает, но отмечает, что также договорилась о поставке партнёрам в Венгрии, Румынии, Чехии, Польше, Казахстане, Белоруссии, Украине.

«Кухня на районе» представила новые контейнеры для еды в мае 2020 года. Они сделаны из PP5-пластика, который можно «использовать десятки раз, а потом сдать на переработку».

Кроме того, по сравнению со старыми контейнерами в них используется на 20% меньше пластика, говорят в компании. До этого «Кухня на районе» пользовалась стандартными чёрными полипропиленовыми контейнерами. «Они тоже перерабатываемые, но из-за наличия пигмента не все переработчики готовы его забирать», — пояснили в компании.

#новость #кухнянарайоне

Татьяна Боброва
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25 комментариев
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Александр Фаст

12

сначала использовать десятки раз

Стоп, а это не те ли контейнеры, которые Кухня собирает у своих клиентов под предлогом утилизации? Еще и просит их сама мыть, потому что так якобы дешевле и проще перерабатывать?

🧐🧐🧐🧐🧐

Ответить

Алина Лихачевская

Александр
4

мы просим мыть не потому что так «дешевле и проще», а потому что грязное в принципе никто не возьмет на переработку. причем если выбросить грязную упаковку в контейнер со вторсырьем, она еще и может забраковать все остальное, что лежит с ней по-соседству. так что мытье — это не наша блажь, это требования заводов-переработчиков к качеству вторсырья

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Ol Ka

Александр
3

Я и так их заказами себя не баловал, а теперь и вовсе кушать там расхотелось...

Закажу-ка я лучше у тех, кто в бумаге/картоне доставляет...

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Nikita Bragin

Ol
8

Бумажные стаканчики и контейнеры делаются с пленкой, что позволяет им держать воду. По этой же причине их гораздо сложнее перерабатывать, чем обычный пластик. Я не нашёл предприятий в России, которые бы занимались их переработкой.

Ответить

Георгий Хромченко

Александр
1

Обана, кухня забирает контейнеры на переработку? А где про это можно узнать, я бы возвращал

Ответить

Алина Лихачевская

Георгий
1

забирали до карантина, сейчас приостановили из соображений безопасности. а вообще есть такая штука https://sobirator.localkitchen.ru
если у вас накопилась гора пластика, экомобиль вывезет

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Андрей Деревянко

5

Не совсем понял, зачем в этой схеме «кухня на районе»? Можно же закупать напрямую у завода

Ответить

Anton Bolotov

Андрей
6

Не совсем понял, зачем в схеме с iPhone нужен Apple? Можно же закупать аппараты напрямую у Foxconn.

Ответить

Андрей Деревянко

Anton
18

Ответ на этот вопрос очевиден. А вот контейнеры из pp5 явно не кухня придумала, уж контейнер сделать не айфон собрать

Ответить

Дмитрий О

Андрей
13

Да, Anton Bolotov обосрался, так его еще и заплюсили, из жалости наверно.

Ответить

dark980

Anton
4

Из-за софта, очевидно же...

Ответить

Дмитрий О

dark980
5

Софт, патенты, бренд

Ответить

Никита Хисматов

Андрей
3

Предположу, что заводу не очень интересно заниматься логистикой партий менее дофигища штук. К примеру, "Кухня на районе" может заказать партию в миллион и более упаковок, а затем продавать более мелкими. То есть выступать как обыкновенный дистрибьютор.

Ответить

Dimitry Who

Андрей
2

Просто автору занесли, вот он и приплетает везде где только можно эти кухни

Ответить

Alexandr Simonov

5

Что-то не хочется есть из пластика, который десятки раз мыли.

Ответить

тима махотлов

Alexandr
6

Или из которого до тебя кто то ел)

Ответить

Alexandr Simonov

тима
1

Соответственно, мыли столько раз, сколько ели.

Ответить

Антон

3

Перерабатываемых обеды которые вчера недоели?

Ответить

Александр Антипов

1

Я смотрю на этот пластик и думаю: а по чему в такой пластиковой посуде не делают фольговую прослойку? Как повар скажу, что когда горячие продукты класть в пластик или скажем теплые, то еда напитывает запах и привкус. 

Ответить

Алина Лихачевская

Александр
3

Александр, если в них будет фольгированная прослойка, то их уже не переработать как минимум, да и в микроволновке не разогреешь, если вдруг недоел. Для сохранения тепла можно использовать термосумки.
А то, что еда напитывается запахом и привкусом это какой-то странный прикол, качественная упаковка так не делает. Может вы используете вспененный полистирол? Он любит выделять токсины и плавиться, по описанию на него похоже

Ответить

B. B.

0

да уж, россияне и москвичи в частности и так-то не избалованы качественной едой/продуктами, а тут еще переработанный пластик, жуть

Ответить

Алина Лихачевская

B.
1

он не переработанный — его можно переработать. сам бокс сделан из первичного сырья и кроме вас больше нигде не бывал до этого

Ответить

Вадим Клюев

Алина
0

на вид даже еда в тех контейнерах слабо напоминает натуральную, не говоря уже о пластике)

Ответить

Алина Лихачевская

Вадим
0

если вы про фото в статье, то это 3D-рендер, отрисованный специально для промо боксов)

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Максим Горький

0

С учетом падения цен на нефть продукция из вторичного пластика сейчас существенно дороже, чем год назад. Зачем переплачивать ?

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