Компания выпускает контейнеры на мощностях завода «ПолиЭР».

В закладки

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил b2b-направление по продаже перерабатываемых контейнеров для еды, рассказали vc.ru в компании.

Сервис запустил производство на мощностях завода компании-производителя полимерной упаковки «ПолиЭр» в Переславль-Залесском. Первая партия составит 1 млн единиц.

Контейнеры от «Кухни на районе»

Продажей займутся дистрибьюторы: «Оптиком», «Артпласт», «Триал Маркет» и другие. Стоимость боксов и первых заказчиков «Кухня на районе» не раскрывает, но отмечает, что также договорилась о поставке партнёрам в Венгрии, Румынии, Чехии, Польше, Казахстане, Белоруссии, Украине.

«Кухня на районе» представила новые контейнеры для еды в мае 2020 года. Они сделаны из PP5-пластика, который можно «использовать десятки раз, а потом сдать на переработку».