«Кухня на районе» начала продавать перерабатываемые боксы для еды другим сервисам и ритейлерам Материал редакции
Компания выпускает контейнеры на мощностях завода «ПолиЭР».
Сервис доставки еды «Кухня на районе» запустил b2b-направление по продаже перерабатываемых контейнеров для еды, рассказали vc.ru в компании.
Сервис запустил производство на мощностях завода компании-производителя полимерной упаковки «ПолиЭр» в Переславль-Залесском. Первая партия составит 1 млн единиц.
Продажей займутся дистрибьюторы: «Оптиком», «Артпласт», «Триал Маркет» и другие. Стоимость боксов и первых заказчиков «Кухня на районе» не раскрывает, но отмечает, что также договорилась о поставке партнёрам в Венгрии, Румынии, Чехии, Польше, Казахстане, Белоруссии, Украине.
«Кухня на районе» представила новые контейнеры для еды в мае 2020 года. Они сделаны из PP5-пластика, который можно «использовать десятки раз, а потом сдать на переработку».
Кроме того, по сравнению со старыми контейнерами в них используется на 20% меньше пластика, говорят в компании. До этого «Кухня на районе» пользовалась стандартными чёрными полипропиленовыми контейнерами. «Они тоже перерабатываемые, но из-за наличия пигмента не все переработчики готовы его забирать», — пояснили в компании.
сначала использовать десятки раз
Стоп, а это не те ли контейнеры, которые Кухня собирает у своих клиентов под предлогом утилизации? Еще и просит их сама мыть, потому что так якобы дешевле и проще перерабатывать?
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мы просим мыть не потому что так «дешевле и проще», а потому что грязное в принципе никто не возьмет на переработку. причем если выбросить грязную упаковку в контейнер со вторсырьем, она еще и может забраковать все остальное, что лежит с ней по-соседству. так что мытье — это не наша блажь, это требования заводов-переработчиков к качеству вторсырья
Бумажные стаканчики и контейнеры делаются с пленкой, что позволяет им держать воду. По этой же причине их гораздо сложнее перерабатывать, чем обычный пластик. Я не нашёл предприятий в России, которые бы занимались их переработкой.
Обана, кухня забирает контейнеры на переработку? А где про это можно узнать, я бы возвращал
забирали до карантина, сейчас приостановили из соображений безопасности. а вообще есть такая штука https://sobirator.localkitchen.ru
если у вас накопилась гора пластика, экомобиль вывезет
Не совсем понял, зачем в этой схеме «кухня на районе»? Можно же закупать напрямую у завода
Не совсем понял, зачем в схеме с iPhone нужен Apple? Можно же закупать аппараты напрямую у Foxconn.
Ответ на этот вопрос очевиден. А вот контейнеры из pp5 явно не кухня придумала, уж контейнер сделать не айфон собрать
Предположу, что заводу не очень интересно заниматься логистикой партий менее дофигища штук. К примеру, "Кухня на районе" может заказать партию в миллион и более упаковок, а затем продавать более мелкими. То есть выступать как обыкновенный дистрибьютор.
Просто автору занесли, вот он и приплетает везде где только можно эти кухни
Что-то не хочется есть из пластика, который десятки раз мыли.
Или из которого до тебя кто то ел)
Я смотрю на этот пластик и думаю: а по чему в такой пластиковой посуде не делают фольговую прослойку? Как повар скажу, что когда горячие продукты класть в пластик или скажем теплые, то еда напитывает запах и привкус.
Александр, если в них будет фольгированная прослойка, то их уже не переработать как минимум, да и в микроволновке не разогреешь, если вдруг недоел. Для сохранения тепла можно использовать термосумки.
А то, что еда напитывается запахом и привкусом это какой-то странный прикол, качественная упаковка так не делает. Может вы используете вспененный полистирол? Он любит выделять токсины и плавиться, по описанию на него похоже
да уж, россияне и москвичи в частности и так-то не избалованы качественной едой/продуктами, а тут еще переработанный пластик, жуть
он не переработанный — его можно переработать. сам бокс сделан из первичного сырья и кроме вас больше нигде не бывал до этого
на вид даже еда в тех контейнерах слабо напоминает натуральную, не говоря уже о пластике)
если вы про фото в статье, то это 3D-рендер, отрисованный специально для промо боксов)
С учетом падения цен на нефть продукция из вторичного пластика сейчас существенно дороже, чем год назад. Зачем переплачивать ?
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