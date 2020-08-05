Сеть «Теремок» отказалась от блюд с искусственным мясом от Beyond Meat — из-за падения рубля их цена выросла Материал редакции
Например, блин с мясом на растительной основе с октября подорожал на 50 рублей.
Сеть ресторанов «Теремок» исключила из меню котлеты и блины с начинкой из искусственного мяса Beyond Meat из-за роста стоимости продукции, пишет «Коммерсантъ».
Компания начала тестировать блюда с искусственным мясом в своих ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. Блин «Немясо» и котлета с гарниром стоили по 399 рублей.
Но из-за девальвации рубля стоимость блина с «мясом» Beyond Meat выросла до 450 рублей, рассказал изданию основатель «Теремка» Михаил Гончаров.
Конкурент сети PizzaHut также вводила в ассортимент искусственное мясо, но в последнее время Beyond Meat в нём также нет, отмечает газета.
В пресс-службе сети «Теремок» не ответили на запрос vc.ru о том, когда компания изменила меню и планирует ли в будущем вновь использовать продукцию Beyond Meat.
В 2019-2020 годах Beyond Meat ввели в свой ассортимент «Азбука вкуса», «Перекрёсток» и «Лента». В США с компанией сотрудничает сеть ресторанов KFC, но в России она решила выбрать местного партнёра.
Фиг с этим, но куда блин с творогом исчез?!
Интересная отмазка. Не напишут же, что лоханулись, т.к. в Теремок не за искусственным мясом идут.
Кто-то пробовал, кстати? Вкусно?
Хочу попробовать, но как-то боязно — опасаюсь, что будет ну очень разочаровывающим на вкус.
Ну так весь прикол в том, чтобы попробовать что-то новое, неизведанное, удивиться, зачем в интернете спрашивать?
в своих ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге
теремок
фото картонной тарелки с пюре со странными темными вкраплениями
Ох уж этот ресторанный бизнес на фудкортах.
Давайте называть вещи своими именами. Не рестораны, а сеть быстрого питания.
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