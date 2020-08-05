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Еда
Галина Мубаракшина
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Сеть «Теремок» отказалась от блюд с искусственным мясом от Beyond Meat — из-за падения рубля их цена выросла Материал редакции

Например, блин с мясом на растительной основе с октября подорожал на 50 рублей.

8 комментариев
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Сеть ресторанов «Теремок» исключила из меню котлеты и блины с начинкой из искусственного мяса Beyond Meat из-за роста стоимости продукции, пишет «Коммерсантъ».

Компания начала тестировать блюда с искусственным мясом в своих ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. Блин «Немясо» и котлета с гарниром стоили по 399 рублей.

Но из-за девальвации рубля стоимость блина с «мясом» Beyond Meat выросла до 450 рублей, рассказал изданию основатель «Теремка» Михаил Гончаров.

Конкурент сети PizzaHut также вводила в ассортимент искусственное мясо, но в последнее время Beyond Meat в нём также нет, отмечает газета.

В пресс-службе сети «Теремок» не ответили на запрос vc.ru о том, когда компания изменила меню и планирует ли в будущем вновь использовать продукцию Beyond Meat.

В 2019-2020 годах Beyond Meat ввели в свой ассортимент «Азбука вкуса», «Перекрёсток» и «Лента». В США с компанией сотрудничает сеть ресторанов KFC, но в России она решила выбрать местного партнёра.

Котлета из «мяса» Beyond Meat с картофельным пюре «Теремок»

#новость #теремок

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Stanislav Kupriyanov

0

Фиг с этим, но куда блин с творогом исчез?!

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Артём Чупраков

Stanislav
4

Он тоже был искусственным.

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Антон

0

"гусары, что будете заказывать" 

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Pavel Voronkov

0

Интересная отмазка. Не напишут же, что лоханулись, т.к. в Теремок не за искусственным мясом идут.

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

- Кто-кто в теремочке живёт?
- Искусственное мясо Beyond Meat

Ответить

K. A.

0

Кто-то пробовал, кстати? Вкусно?

Хочу попробовать, но как-то боязно — опасаюсь, что будет ну очень разочаровывающим на вкус.

Ответить

Сергей Ругов

K.
0

Ну так весь прикол в том, чтобы попробовать что-то новое, неизведанное, удивиться, зачем в интернете спрашивать?

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Mikhail Golovanov

0

в своих ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге

теремок

фото картонной тарелки с пюре со странными темными вкраплениями

Ох уж этот ресторанный бизнес на фудкортах.

Давайте называть вещи своими именами. Не рестораны, а сеть быстрого питания.

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