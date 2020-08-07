Infoline: Performance Group стала лидером рейтинга сервисов готового питания по обороту — с 2016 года им была Grow Food Материал редакции
Performance Group получила 1,45 млрд рублей за полгода, Grow Food — 1,27 млрд рублей.
Производитель готовых рационов здорового питания Performance Group возглавил рейтинг крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов по итогам первых шести месяцев 2020 года, достигнув оборота в 1,45 млрд рублей, следует из данных агентства Infoline, передают «Ведомости».
С 2016 года лидером рейтинга была Grow Food, напоминают «Ведомости». Сейчас компания на втором месте с оборотом 1,27 млрд рублей. Третье место занял сервис Elementaree: его оборот за полгода составил 400 млн рублей.
Performance Group основан в 2015 году Артуром Зеленым. Компания доставляет готовые блюда по собственным программам для людей с различными заболеваниями, для набора и потери веса и прочего. Стоимость программ — от 450 до 5000 рублей в день. У компании четыре бренда: Level Kitchen, Performance Food, My Food и Chef at Home.
Летом 2019 года Mail.ru Group выкупила 4% в кипрской головной компании Performance Group, а в октябре нарастила долю до 25%. В декабре 2019 года сервис вошёл в совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group.
Grow Food был основан в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарь. В 2016 году партнёры привлекли 30 млн рублей от AddVenture, а в 2017-м — $5 млн от того же фонда.
Elementaree поднялась на третье место с пятого — это можно считать прорывом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В мае 2020 года сервис привлёк $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и неназванного бизнес-ангела.
По мнению основательницы Ольги Зиновьевой, Elementaree помогло изменение продуктовой линейки: добавление более доступной серии и расширение премиальных блюд. Закрепиться на рынке Elementaree планирует за счёт расширения производства в Москве с помощью инвестиций РФПИ и Bonduelle, говорит Зиновьева.
Рынок доставки готовых наборов еды по итогам первого полугодия 2020 года составил 5 млрд рублей, а к концу года может достичь 12 млрд рублей, прогнозирует Infoline.
Заказываю еду в My Food, в целом все норм. Но напрягает частая гречка, булгур и кус-кус. Лучше бы рис готовили.
Рынок может и захватили, а приложения нет. Меню они так и не научились менять. Одним словом в день где-то одно или два приема на выкидной. Аллергию не учитывают... короче это странная компания с очень низким сервисом. Готовят правда чуть лучше остальных.
Добрый день, будем рады, если решите попробовать наш сервис:)
Если пробовали, то будем рады возвращению! Мы работаем над сервисом каждый день и постоянно вводим что-то новое 😉
У нас есть конструктор-меню, можно менять блюда и на каждый приём на выбор есть несколько вариантов.
Если есть аллергии, то эти блюда можно добавить в стоп-лист, тогда они автоматически будут меняться в будущих заказах на альтернативу бесплатно!)
Менять свой рацион, отслеживать доставки, подробное меню и оформлять заказы можно через наше удобное приложение)
Сразу отправляем ссылку, вдруг будет интересно посмотреть: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/id1368736005?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.growfood.android
Рад. Гроуфуд приелся, да и с контейнерами и экологией у них швах.
Добрый день, очень грустно читать такой отзыв😔
Подскажите, вы пользовались конструктором?
В конструкторе можно поменять блюда и на каждый приём есть несколько вариантов. Это позволяет разнообразить рацион на целый месяц и подобрать меню по вкусовым предпочтениям :)
Сейчас мы активно работает над рационами и регулярно вводим новые блюда.
Пока мы не забираем контейнеры, но забираем коробки, в которых привозим питание и отправляем их на переработку.
Мы очень взволнованы проблемой экологии и поэтому сейчас находимся в поисках оптимального варианта с контейнерами. В данный момент наши клиенты самостоятельно сдают контейнеры на переработку и мы им очень благодарны. А менеджеры всегда готовы подсказать куда можно сдать наш пластик в вашем городе😉
Блоги компаний
Показать еще
apps.apple.com