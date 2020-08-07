Performance Group получила 1,45 млрд рублей за полгода, Grow Food — 1,27 млрд рублей.

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Производитель готовых рационов здорового питания Performance Group возглавил рейтинг крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов по итогам первых шести месяцев 2020 года, достигнув оборота в 1,45 млрд рублей, следует из данных агентства Infoline, передают «Ведомости».

С 2016 года лидером рейтинга была Grow Food, напоминают «Ведомости». Сейчас компания на втором месте с оборотом 1,27 млрд рублей. Третье место занял сервис Elementaree: его оборот за полгода составил 400 млн рублей.

Performance Group основан в 2015 году Артуром Зеленым. Компания доставляет готовые блюда по собственным программам для людей с различными заболеваниями, для набора и потери веса и прочего. Стоимость программ — от 450 до 5000 рублей в день. У компании четыре бренда: Level Kitchen, Performance Food, My Food и Chef at Home.

Летом 2019 года Mail.ru Group выкупила 4% в кипрской головной компании Performance Group, а в октябре нарастила долю до 25%. В декабре 2019 года сервис вошёл в совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group.

Grow Food был основан в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарь. В 2016 году партнёры привлекли 30 млн рублей от AddVenture, а в 2017-м — $5 млн от того же фонда.

Elementaree поднялась на третье место с пятого — это можно считать прорывом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В мае 2020 года сервис привлёк $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и неназванного бизнес-ангела.

По мнению основательницы Ольги Зиновьевой, Elementaree помогло изменение продуктовой линейки: добавление более доступной серии и расширение премиальных блюд. Закрепиться на рынке Elementaree планирует за счёт расширения производства в Москве с помощью инвестиций РФПИ и Bonduelle, говорит Зиновьева.