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Еда
Лиана Липанова
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Infoline: Performance Group стала лидером рейтинга сервисов готового питания по обороту — с 2016 года им была Grow Food Материал редакции

Performance Group получила 1,45 млрд рублей за полгода, Grow Food — 1,27 млрд рублей.

9 комментариев
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Производитель готовых рационов здорового питания Performance Group возглавил рейтинг крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов по итогам первых шести месяцев 2020 года, достигнув оборота в 1,45 млрд рублей, следует из данных агентства Infoline, передают «Ведомости».

С 2016 года лидером рейтинга была Grow Food, напоминают «Ведомости». Сейчас компания на втором месте с оборотом 1,27 млрд рублей. Третье место занял сервис Elementaree: его оборот за полгода составил 400 млн рублей.

Performance Group основан в 2015 году Артуром Зеленым. Компания доставляет готовые блюда по собственным программам для людей с различными заболеваниями, для набора и потери веса и прочего. Стоимость программ — от 450 до 5000 рублей в день. У компании четыре бренда: Level Kitchen, Performance Food, My Food и Chef at Home.

Летом 2019 года Mail.ru Group выкупила 4% в кипрской головной компании Performance Group, а в октябре нарастила долю до 25%. В декабре 2019 года сервис вошёл в совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group.

Grow Food был основан в 2015 году Даниэлем Гальпером и Павлом Паскарь. В 2016 году партнёры привлекли 30 млн рублей от AddVenture, а в 2017-м — $5 млн от того же фонда.

Elementaree поднялась на третье место с пятого — это можно считать прорывом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В мае 2020 года сервис привлёк $5 млн от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), французской компании Bonduelle и неназванного бизнес-ангела.

По мнению основательницы Ольги Зиновьевой, Elementaree помогло изменение продуктовой линейки: добавление более доступной серии и расширение премиальных блюд. Закрепиться на рынке Elementaree планирует за счёт расширения производства в Москве с помощью инвестиций РФПИ и Bonduelle, говорит Зиновьева.

Рынок доставки готовых наборов еды по итогам первого полугодия 2020 года составил 5 млрд рублей, а к концу года может достичь 12 млрд рублей, прогнозирует Infoline.

#новость #performancegroup #growfood #elementaree #доставкаеды

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Ilya Goncharenko

2

Милти самый топ!

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Roman Trifonov

1

Заказываю еду в My Food, в целом все норм. Но напрягает частая гречка, булгур и кус-кус. Лучше бы рис готовили.

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Юрий Белоножкин

Roman
1

Приемная в соседнем разделе 

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Roman Trifonov

Юрий
0
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Vitold Sedyshev

1

Рынок может и захватили, а приложения нет. Меню они так и не научились менять. Одним словом в день где-то одно или два приема на выкидной. Аллергию не учитывают... короче это странная компания с очень низким сервисом. Готовят правда чуть лучше остальных.

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GrowFood

Vitold
0

Добрый день, будем рады, если решите попробовать наш сервис:) 
Если пробовали, то будем рады возвращению! Мы работаем над сервисом каждый день и постоянно вводим что-то новое 😉

У нас есть конструктор-меню, можно менять блюда и на каждый приём на выбор есть несколько вариантов.
Если есть аллергии, то эти блюда можно добавить в стоп-лист, тогда они автоматически будут меняться в будущих заказах на альтернативу бесплатно!) 

Менять свой рацион, отслеживать доставки, подробное меню и оформлять заказы можно через наше удобное приложение) 
Сразу отправляем ссылку, вдруг будет интересно посмотреть: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/id1368736005?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.growfood.android

‎Grow Food - доставка питания
‎Grow Food — это доставка готовой еды на каждый день в Москве и Петербурге. Нашим сервисом…
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Artemy

1

Рад. Гроуфуд приелся, да и с контейнерами и экологией у них швах.

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GrowFood

Artemy
0

Добрый день, очень грустно читать такой отзыв😔

Подскажите, вы пользовались конструктором? 
В конструкторе можно поменять блюда и на каждый приём есть несколько вариантов. Это позволяет разнообразить рацион на целый месяц и подобрать меню по вкусовым предпочтениям :) 
Сейчас мы активно работает над рационами и регулярно вводим новые блюда.

Пока мы не забираем контейнеры, но забираем коробки, в которых привозим питание и отправляем их на переработку.
Мы очень взволнованы проблемой экологии и поэтому сейчас находимся в поисках оптимального варианта с контейнерами. В данный момент наши клиенты самостоятельно сдают контейнеры на переработку и мы им очень благодарны. А менеджеры всегда готовы подсказать куда можно сдать наш пластик в вашем городе😉

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Rezeda S

0

Борьба гигантов за рынок. С большим интересом наблюдаю. Удачи всем!

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