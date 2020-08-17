И как крупным сервисам доставки найти деньги на развитие — в конспекте материала Marker.

В закладки

Мэтью Хорвуд, Getty Images News

Uber ассоциируется прежде всего с пассажирскими перевозками. Однако его сервис по доставке еды Uber Eats растёт куда быстрее:

В четвёртом квартале 2019 года на Uber Eats пришлось 32% от общего объёма всех заказов, выполненных сервисами компании. Uber Eats показал рост на 51%.

За первый квартал 2020 года стоимость всех заказов Uber Eats составила $4,68 млрд — на $1,6 млрд больше, чем за тот же период в прошлом году.

Во втором квартале 2020 года сервис выполнил заказов на $6,96 млрд. Для сравнения, объём заказов Uber составил $3,05 млрд.

Рынок доставки еды интересен именно благодаря своему быстрому росту. Есть только одна проблема — компаний много, а такой бизнес эффективнее, если занимать большую долю рынка. Последние несколько лет Uber Eats, Grubhub, Doordash и Postmates отчаянно конкурируют в борьбе за клиентов с помощью агрессивного маркетинга: купонов, скидок и программ лояльности.

Бизнес-модель доставки еды

Есть два подхода к организации бизнеса по доставке из ресторанов и магазинов. Первый, пассивный и простой, заключается в том, чтобы создать платформу, где клиент найдёт ресторан и совершит там покупку. Такая модель не требует высоких капитальных затрат, компании нужно только создать сайт и нанять команду службы поддержки.

Проблема такого подхода в том, что у каждого ресторана своя доставка. Это мешает создать устойчивую и надёжную логистику. Если ресторан привозит еду самостоятельно, его руководство зачастую делает выбор в пользу качества, а не количества заказов, а значит, поступается скоростью доставки.

Но из-за низкой скорости доставки пострадает репутация не ресторана, а платформы, с которой был сделан заказ.

Остаётся другой подход: создать и платформу, и собственную службу доставки.

Такая модель даёт целый ряд преимуществ. Вместо решения вопросов логистики рестораны могут сосредоточиться на приготовлении еды и получить новый источник дохода, а клиенты — более быструю и удобную доставку. Кроме того, в действие включается один из важнейших принципов успеха любого логистического бизнеса — наличие единой сети, обслуживающей многих клиентов.

Объявление на vc.ru Маркетинг Новая бьюти-реальность: гайд для брендов и ритейлеров Каждый бренд и ритейлер в сфере бьюти (и не только) предусматривает возможность внезапного кризиса и готовит для себя…

Недостаток этого подхода в том, что доставка — это трудный и низкомаржинальный бизнес, требующий постоянных крупных затрат и много рабочей силы.

Однако для Uber эти постоянные издержки были не такими высокими: у компании уже была сеть, позволяющая соединить точку А с точкой Б, а добавить в платформу дополнительные логистические процессы оказалось не так трудно.

Рост через поглощение конкурентов

Под руководством Трэвиса Каланика стратегией Uber было вытеснить конкурентов с рынка: Uber Eats активно выходил в Нью-Йорк (где значительную долю занимал бренд Seamless, принадлежащий Grubhub), Чикаго (родной рынок Grubhub) и область залива Сан-Франциско (Bay Area), где уже работали Doordash, Postmates и другие сервисы.

В 2017 году Каланика уволили с должности гендиректора, Uber возглавил Дара Хосровшахи. До Uber он работал в крупной туристической компании Expedia и холдинге IAC, под управлением которого более 150 брендов. Там Хосровшахи получил опыт покупки, продажи и создания дочерних компаний, который теперь применяет в Uber.

Компания столкнулась с классической дилеммой: развивать собственный или купить готовый бизнес в сфере доставки еды? Решить её помогла пандемия.

Казалось бы, соблюдение режима самоизоляции должно было сыграть на руку рынку доставки еды. Но оказалось, что самыми надёжными клиентами сервисов типа Uber Eats были офисные работники, которые теперь сидели дома, ели домашнюю еду и планировали бюджет.

В результате ускорился процесс консолидации игроков рынка. Всего через несколько месяцев после начала пандемии Uber и Grubhub начали переговоры по слиянию, но из-за страха перед антимонопольными регуляторами США не смогли прийти к соглашению. В итоге бизнес Grubhub выкупил крупный европейский сервис по доставке еды Just Eat Takeaway.

Месяц спустя, в июле, Uber приобрела Postmates, четвёртый по величине сервис по доставке еды в США. Сумма сделки составила $2,65 млрд. Повышенного внимания регуляторов удалось избежать благодаря особенностям рынка — лишь в нескольких городах Uber Eats и Postmates занимают большую его часть.

В результате Uber Eats из третьего стал вторым игроком в США с долей 30%, опережая Grubhub (23%) и уступая только Doordash, на который приходилось 45% продаж в мае 2020 года.

Биржа — последний источник капитала на развитие

Наращивать долю через приобретение других компаний вряд ли получится из-за антимонопольных законов. Поэтому компании продолжат инвестировать в органический рост, а значит, терять деньги. Им нужен капитал. Постоянный доступ к капиталу можно получить через биржу.

Сейчас акции двух из трёх крупнейших игроков уже торгуются на бирже: Uber (Postmates) и Grubhub (Just Eat). В феврале 2020 года Doordash тоже подала конфиденциальную заявку на IPO.

Но у выхода на биржу есть и побочный эффект: на открытом рынке количество инвесторов не ограничено, и все они стремятся получить краткосрочную прибыль, в отличие от узкого круга частных спонсоров.

Если венчурные фонды обычно инвестируют, чтобы выйти с доходностью 10x на ранних стадиях или 2–3x на поздних этапах, то люди, покупающие акции на бирже, хотят или быстрого роста на 5–10%, или получать прибыль в 10% ежегодно.

Венчурные фонды склонны инвестировать в компании, обещающие изменить индустрию. Инвесторы на открытом рынке не заботятся об индустрии — им нужен стабильный постепенный рост.

Таким образом, цели компаний меняются. С венчурным капиталом они могут тратить много денег, чтобы быстро занять как можно большую долю рынка. Когда список инвесторов растёт, уже труднее идти на радикальные изменения — вместо этого бизнес фокусируется на постепенных улучшениях за счёт менее агрессивного маркетинга и снижения бюджетов на продвижение.