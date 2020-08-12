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Производитель майонеза «Слобода» инвестировал 100 млн рублей в разработку мяса на растительной основе Материал редакции
Первые «искусственные котлеты» производителя появятся в продаже осенью.
- ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», занялась производством растительных аналогов мяса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя группы. Компания инвестировала 100 млн рублей в разработку котлет для бургеров на растительной основе.
- Для этого в центре «Бирюч-НТ», входящем в «Эфко», разработали белок на основе сои. Мощность пилотной линии производства составит 500 килограмм в месяц.
- В общепит искусственные котлеты «Эфко» поступят в сентябре, говорит гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин. «Додо Пицца» планирует протестировать продукт, а Subway обсуждает вопрос о поставках, пишет газета.
- В массовую продажу котлеты на растительной основе от «Эфко» поступят в 2021 году, говорят в компании.
- На рынке растительного мяса «Эфко» будет конкурировать в том числе с американской Beyond Meat, котлеты которой продаются в «Азбуке вкуса» и «Перекрёстке» по цене 750 рублей за упаковку. Сеть «Теремок» отказалась от Beyond Meat на фоне роста цен из-за изменения курса валют, напоминает «Коммерсантъ».
- В России производством аналогов мяса занимается также стартап Greenwise. Компания планировала продавать котлеты по цене около 250 рублей за 230 грамм.
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The Tullingire
Жаль, что в России нет такой культуры питания и достаточной финансовой свободы как в США, Всё будет упираться в то, что это "дорого"
Николай ШелопугинThe
Как раз таки в США еда, которая в России считается дешёвой и недорогой, в штатах недоступна 80% населения. Очень дорого там правильно питаться
Николай Западный
Так и до резиновых женщин не далеко
МорковкаНиколай
Не плохо кстати
Александр Якунин
Лучшее хлеб со вкусом майонеза сделали бы.
Evgeny BoykoАлександр
И чем такой хлебушек мазать прикажете?
Invictus DominiEvgeny
Кепчуком со вкусом сыра и сливочного масла
Grizzled DeafInvictus
Хлеп с эцом, манэзом и кепчуком.
Andrew StepanovEvgeny
Кетчупом)
Evgeny BoykoAndrew
Беконом из щавеля, ага