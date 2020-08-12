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Еда
Лиана Липанова
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Производитель майонеза «Слобода» инвестировал 100 млн рублей в разработку мяса на растительной основе Материал редакции

Первые «искусственные котлеты» производителя появятся в продаже осенью.

  • ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», занялась производством растительных аналогов мяса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя группы. Компания инвестировала 100 млн рублей в разработку котлет для бургеров на растительной основе.
  • Для этого в центре «Бирюч-НТ», входящем в «Эфко», разработали белок на основе сои. Мощность пилотной линии производства составит 500 килограмм в месяц.
  • В общепит искусственные котлеты «Эфко» поступят в сентябре, говорит гендиректор «Эфко Инновации» Андрей Зюзин. «Додо Пицца» планирует протестировать продукт, а Subway обсуждает вопрос о поставках, пишет газета.
  • В массовую продажу котлеты на растительной основе от «Эфко» поступят в 2021 году, говорят в компании.
  • На рынке растительного мяса «Эфко» будет конкурировать в том числе с американской Beyond Meat, котлеты которой продаются в «Азбуке вкуса» и «Перекрёстке» по цене 750 рублей за упаковку. Сеть «Теремок» отказалась от Beyond Meat на фоне роста цен из-за изменения курса валют, напоминает «Коммерсантъ».
  • В России производством аналогов мяса занимается также стартап Greenwise. Компания планировала продавать котлеты по цене около 250 рублей за 230 грамм.

#новость #эфко

Лиана Липанова
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The Tullingire

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Жаль, что в России нет такой культуры питания и достаточной финансовой свободы как в США, Всё будет упираться в то, что это "дорого"

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Николай Шелопугин

The
2

Как раз таки в США еда, которая в России считается дешёвой и недорогой, в штатах недоступна 80% населения. Очень дорого там правильно питаться

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Николай Западный

0

Так и до резиновых женщин не далеко 

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Морковка

Николай
0

Не плохо кстати

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Александр Якунин

0

Лучшее хлеб со вкусом майонеза сделали бы.

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Evgeny Boyko

Александр
0

И чем такой хлебушек мазать прикажете?

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Invictus Domini

Evgeny
0

Кепчуком со вкусом сыра и сливочного масла 

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Grizzled Deaf

Invictus
0

Хлеп с эцом, манэзом и кепчуком.

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Andrew Stepanov

Evgeny
0

Кетчупом)

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Evgeny Boyko

Andrew
0

Беконом из щавеля, ага

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