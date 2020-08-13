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«Яндекс.Еда» вслед за Delivery Club добавила функцию заказа еды навынос в своё приложение Материал редакции
Рестораны-партнёры смогут получить дополнительные заказы и сниженную комиссию сервиса, говорят в компании.
- «Яндекс.Еда» добавила функцию заказа еды навынос в своё приложение, рассказали vc.ru в компании. Пользователи смогут выбрать самовывоз или получение заказа с помощью курьера.
- Функция самовывоза уже подключена в 1500 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Позже к услуге подключат другие города и магазины, сотрудничающие с сервисом. Оформить такой заказ можно в приложениях «Еды», «Такси» или «Яндекса».
- Сервис сообщит, к какому времени будет готов заказ. Чтобы его забрать, пользователю нужно будет назвать номер. Для пользователей самовывоз бесплатный.
- Самовывоз поможет ресторанам получить дополнительные заказы, сократить расходы на логистику, а небольшим пекарням и кофейням — справиться с очередями, рассчитывают в «Яндексе». Также для ресторанов действует пониженная комиссия, её размер обсуждаются индивидуально с каждым партнёром.
- В апреле 2020 года о функции заказа еды навынос рассказали в Delivery Club. Для ресторанов условия сотрудничества будут такими же, как и при доставке своими курьерами.
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selecadm
По принципу "лучше поздно, чем никогда". Когда в макдак пускали только курьеров, хотели сделать заказ. Заломило 300 рублей просто за то, чтобы взять и вынести.