Производитель алкоголя Diageo выкупит бренд джина Aviation American Gin от Райана Рейнольдса во время сделки на $610 млн Материал редакции
Актёр, который придумывает для бренда рекламу, сохранит свою долю в проекте.
Британский производитель алкоголя премиум-класса Diageo договорился о покупке Aviation Gin LLC и Davos Brands LLC — мажоритарного владельца бренда джина Aviation American Gin. Совладелец бренда актёр Райан Рейнольдс сохранит свою долю в компании.
Сумма сделки составит $610 млн: $335 млн в виде первоначального платежа, ещё до $275 млн компания заплатит по результатам работы Aviation American Gin за десятилетний период. Сделку планируют закрыть до конца 2020 года.
Среди других брендов Davos Brands — Astral Tequila, Balcones Distilling, Sombra Mezcal, Astral Tequila, TYKU Sake и iichiko Shochu.
Актёр приобрёл миноритарную долю в Aviation American Gin в 2018 году, напоминает CNBC. Доля и сумма сделки не раскрываются.
Рейнольдс — креативный директор Aviation American Gin и часто участвует в рекламных кампаниях бренда.
Например, он прорекламировал джин во время рекламы телевизоров Samsung, в которой показывали фильм с участием Рейнольдса. Также он помог снять ролик, в котором 84-летняя женщина пьёт свой первый «легальный» алкоголь, так как её день рождения пришёлся на 29 февраля.
Одна из последних работ Рейнольдса с Aviation American Gin — ответ на рекламу производителя велотренажёров Peloton.
В оригинальном ролике девушка получает тренажёр от своего партнёра и регулярно записывает для него отчёты о том, как она меняется. После выхода рекламы компанию обвинили в сексизме и поддержке домашних тиранов — после этого Рейнольдс связался с актрисой Моникой Руиз из оригинального видео и снял рекламу, где она с подругами пьёт джин в «безопасности».
Если ты известный человек, у тебя хоть подвальное производство боярышника за круглую сумму выкупят.
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