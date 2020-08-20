Пользователи смогут получать бонусы в приложении, а затем тратить их на блюда из специального меню.

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McDonald's в России запустила первую программу лояльности в мобильном приложении, рассказали vc.ru в компании. Сеть будет возвращать клиентам по 3% с каждого заказа в виде бонусов.

Для участия в программе клиенты должны получить в приложении персональный QR-код, а затем показать его на кассе, в киоске самообслуживания или в окне «МакЭкспресс» и «МакАвто». Накопленные бонусы можно тратить на покупку блюд из специального меню в приложении, примеры блюд в компании не привели.

В будущем компания рассчитывает добавить возможность отправки бонусов другу, пожертвований в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» и обмен баллов на бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» и обратно.

«McDonald's активно работает над развитием программы лояльности, мы предлагаем пользователям нашего приложения специальные условия, которые сделают наши продуктыеще более доступными, а сервис — более комфортным», — объяснил запуск программы гендиректор сети в России Марк Карена.

На старте программа лояльности доступна в 20 российских городах. Осенью к ней подключат все города присутствия сети, в том числе Москву и Санкт-Петербург.