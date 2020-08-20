McDonald's запустила в России свою первую программу лояльности — будет возвращать кэшбек в 3% с каждого заказа Материал редакции
Пользователи смогут получать бонусы в приложении, а затем тратить их на блюда из специального меню.
McDonald's в России запустила первую программу лояльности в мобильном приложении, рассказали vc.ru в компании. Сеть будет возвращать клиентам по 3% с каждого заказа в виде бонусов.
Для участия в программе клиенты должны получить в приложении персональный QR-код, а затем показать его на кассе, в киоске самообслуживания или в окне «МакЭкспресс» и «МакАвто». Накопленные бонусы можно тратить на покупку блюд из специального меню в приложении, примеры блюд в компании не привели.
В будущем компания рассчитывает добавить возможность отправки бонусов другу, пожертвований в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» и обмен баллов на бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» и обратно.
«McDonald's активно работает над развитием программы лояльности, мы предлагаем пользователям нашего приложения специальные условия, которые сделают наши продуктыеще более доступными, а сервис — более комфортным», — объяснил запуск программы гендиректор сети в России Марк Карена.
На старте программа лояльности доступна в 20 российских городах. Осенью к ней подключат все города присутствия сети, в том числе Москву и Санкт-Петербург.
- По собственным данным, сеть McDonald's насчитывает более 750 ресторанов в 60 регионах России. В компании работает свыше 60 тысяч человек, приложением сети пользуется более 7 млн человек.
- «Сбербанк» развивает партнёрство с McDonald's с 2019 года. В декабре банк открыл точку сети в одном из своих отделений в Москве — с одной кофемашиной и доставкой из соседнего ресторана.
В Мвидео лет 15 так стимулируют делать следующую покупку у них.
Видимо Макдак почувствовал влияние конкурентов
Отлтчная новость, хотя непонятно к чему. Вроде и сетевик, который на каждом углу стоит, конкурентов не много, качество продукта отличное и обслуживание тоже. Скорее всего грамотно просчитаня модель проведения этой программы лояльностьи, иначе они просто потеряюи с неё часть выручки.
Очередное маркетинговое извращение. Хотите лояльности - уменьшайте цены, повышайте качество сервиса. Всё! Остальное от лукавого.
Шел 2020 год, а у нас программа лояльности по qr кодам, когда нужно каждую позицию сканировать на кассе. Забронзовел царь, даже KFC сделал удобное приложение, где можно заказать все онлайн.
Сбер с Бургер Кинг 20% возвращает бонусами
P.s нужно дополнительно подключить категорию, это бесплатно
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