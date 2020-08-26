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Лиана Липанова
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Okko запустила сервис для легальных трансляций Английской премьер-лиги и других матчей в барах и кафе Материал редакции

Сервис включает 380 матчей АПЛ, матчи Major League Soccer и другой контент «Okko Спорт».

  • Сервис спортивных трансляций по подписке «Okko Спорт» запустил ОТТ-сервис «Okko Спорт Pubs» для легальных трансляций в барах, кафе и других публичных местах, сообщил vc.ru представитель компании.
  • Сервис включает 380 матчей Английской премьер-лиги, матчи Major League Soccer, аналитические программы и другие спортивные передачи «Okko Спорт».
  • Чтобы подключиться к «Okko Спорт Pubs», нужно оставить заявку на сайте или обратиться в службу поддержки Okko.
  • Бары, подключившиеся к сервису, получат специальную версию приставки Okko Smart Box с предустановленным приложением.

  • Стоимость подключения для одного заведения составляет 1000 рублей в год. Сервис доступен только через приставку Okko Smart Box.

Онлайн-кинотеатр Okko объявил цены на просмотр…
Сервис также предлагает подписку на месяц и на сутки.
vc.ru

#новость #okko

Лиана Липанова
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