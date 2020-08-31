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AliExpress запустит экспресс-доставку продуктов и бытовых товаров в России — первым его партнёром станет «Самокат» Материал редакции
Новый сервис обещает доставку за 15-30 минут, сначала — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- «AliExpress Россия» в партнёрстве с сервисом «Самокат» запустит экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса «Есть!», пишет РБК со ссылкой на заявление партнёров.
- Новый сервис обещает доставку за 15-30 минут. Сначала в его ассортименте будет продукция, с которой работает «Самокат», в том числе готовые блюда и товары сервиса (сыры, молочная продукция и прочее), а также бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены.
- На начальном этапе сервис будет доступен жителям Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доставлять заказы будут курьеры «Самоката», уточняет агентство.
- «Есть!» будет отдельным разделом внутри приложения AliExpress, у экспресс-доставки будет своя корзина для оформления заказов, отмечает РБК. Размер инвестиций в проект и конкретных сроков запуска сервиса партнёры не назвали.
- Маркетплейс уже торгует продуктами на платформе Tmall. В основном, это товары длительного хранения из «Ашана», «Ленты» и других сетей, а срок доставки составляет до двух дней, напоминает агентство.
- До конца 2020 года маркетплейс планирует объявить о партнёрстве в рамках нового проекта с «несколькими крупными продуктовыми сетями», отмечает РБК. «Магнит» и «Лента» подтвердили агентству переговоры, но без конкретных планов.
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Стас Будда
Самокат, конечно, молодцы. Но ценник у них оверпрайсовый.)
Invictus DominiСтас
Есть акции, разделы со скидками, распродажи. Доставка всегда бесплатная опять-таки. Из похожих сервисов Самокат лучший на мой взгляд
Семён БочкарёвСтас
Накиньте стоимость курьерской доставки, и ценник у них окажется очень даже нормальным =)
Kelerius
Монополия монополизируется)))
Теперь маленьким магазичнчикам вне системы Алиэкспресс придется несладко
Антон
Привезите на самокате мне холодильник и стиральную машинку.
Arthur NiazyanАнтон
Самокат передвигается на велосипедах.