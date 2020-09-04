Курьер-партнёр сервиса написал пользовательнице после выполнения заказа с предложением «провести вместе время».

В закладки

Курьер, сотрудничающий с сервисом доставки еды Delivery Club, воспользовался доступом к мобильному телефону пользовательницы и предложил «зайти на полчасика», пока мужа нет дома. Об этом на своей странице в Facebook написала глава дирекции по связям с общественностью «Почта банка» Ольга Очеретина.

Скриншот со страницы Ольги Очеретиной в Facebook

По словам Очертиной, её подруга получила сообщение от курьера после того, как тот выполнил заказ. В переписке он сказал, что клиентка ему понравилась и он хотел бы продолжить общение. В ответ на просьбу разобраться в ситуации, сотрудник Delivery Club выдал пользовательнице промокод на 200 рублей, рассказала Очеретина.

«Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она “понравилась” в определённом смысле, знает её телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?», — написала Очеретина.

В Delivery Club сообщили vc.ru, что курьер уже уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение. «Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — добавили в пресс-службе сервиса.