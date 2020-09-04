«Мог бы зайти на полчасика»: Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщения Материал редакции
Курьер-партнёр сервиса написал пользовательнице после выполнения заказа с предложением «провести вместе время».
Курьер, сотрудничающий с сервисом доставки еды Delivery Club, воспользовался доступом к мобильному телефону пользовательницы и предложил «зайти на полчасика», пока мужа нет дома. Об этом на своей странице в Facebook написала глава дирекции по связям с общественностью «Почта банка» Ольга Очеретина.
По словам Очертиной, её подруга получила сообщение от курьера после того, как тот выполнил заказ. В переписке он сказал, что клиентка ему понравилась и он хотел бы продолжить общение. В ответ на просьбу разобраться в ситуации, сотрудник Delivery Club выдал пользовательнице промокод на 200 рублей, рассказала Очеретина.
«Как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно? Что кто-то, кому она “понравилась” в определённом смысле, знает её телефон и адрес? Не кажется ли вам, что надо скрывать телефоны клиентов от курьеров? Как вы планируете решать эту проблему?», — написала Очеретина.
В Delivery Club сообщили vc.ru, что курьер уже уволен, а сотрудник службы поддержки отправлен на переобучение. «Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров», — добавили в пресс-службе сервиса.
Сейчас взаимодействие курьеров с клиентами переводится на платформу «Яндекс PRO», где уже есть скрытие номера, рассказали vc.ru в «Яндекс.Еде». Реальный номер клиента заменяется на произвольный номер и короткий добавочный код. «Таким образом в момент доставки заказа у клиента и курьера остаётся возможность связаться друг с другом, но контакты не передаются», — пояснили в компании.
Как всегда одна очень умная все испортила. Многие одинокие дамы только и заказывали из-за этой приятной опции в DC.
Не пойму. Явно какой-то левый чувак пишет, спрашивает "есть ли муж", а она в ответ "зачем вы спрашиваете? есть"
Он же тебе сам написал, что курьер, нахуя ты вообще ему отвечаешь, если понятно, с какой целью он пишет? просто добавь в черный список и все.
Когда обвиняли Вайнштейна, одна дама говорила, что когда разговаривала с ним по телефону, он дрочил... Так вот, блять она что сука трубку не могла положить?
Охуенный пример, то есть когда тебе пишет явно непонятный хуй и ты это видишь, но продолжаешь отвечать на его вопросы для тебя сравнимо с невидимой дрочкой по телефону.
В моей фантазии - да. Причем дрочит на портрет сына Лукашенко в офисе Сбербанка, фантазии они такие.
как показал немецкий кинематограф, сантехников на дом вызывать тоже чревато)
Ни у кого теперь так не бомбит, как у всех оставшихся курьеров, ведь теперь они не смогут созвониться с клиентом-долбоебом, который либо указал неправильный адрес, либо сам куда-то съебался, и вручить заказ нет возможности. А время идёт, ещё куча заказов в очереди.
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