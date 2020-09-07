Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников объявил о ежегодной программе добровольного выкупа акций у сотрудников Материал редакции
Компания хочет позволить сотрудникам зарабатывать на продаже акций, не дожидаясь IPO, — но у неё уже есть вторичный рынок.
Dodo Brands, управляющая сетью пиццерий «Додо пицца», начнёт проводить добровольный выкуп акций у сотрудников каждый год, сообщил основатель компании Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
Выкуп акций будет проходить в марте после выхода отчётности по МСФО. Цену на них будет определять «финансовая команда» компании на основе отчётности, подтвержденной аудиторской компанией EY, и средневзвешенной цены на вторичном рынке.
«За последний год мы зарегистрировали на вторичном рынке сделки купли и продажи на сумму $2,384 млн по средневзвешенной цене $2,344 за акцию», — добавил Овчинников.
Компания объявит цену, а затем даст время принять решение, отметил основатель.
«Продать можно акции, прошедшие вестинг, то есть перешедшие в собственность. Каждый решает сам, продавать сейчас акции или нет, а если продавать, то сколько. Решение добровольное», — объяснил основатель компании.
- Сейчас акции или опционы компании есть у более чем 200 сотрудников Dodo Brands. Компания не торгуется на бирже, но у неё есть вторичный рынок.
- В 2017 году бывший директор по продукту информационной системы «Додо пицца» Андрей Мамон заявил, что Овчинников помешал ему продать свою долю в компании.
- Основатель компании заявил, что будет продавать свои акции по цене ниже предложенной бывшими сотрудниками и таким образом заблокирует сделки.
- Однако затем Овчинников назвал это решение эмоциональным и ошибочным и пообещал не мешать продаже акций бывшими сотрудниками.
Вот это правильно! Когда у сотрудника есть акции, он уже частично сотрудник,а частично партнер. Тогда им можно втирать про нашу общую компанию и тд и тп.
Так как это уже правда.
Ошибка перевода, книжек западных начитаются и копируют речевки, не скопировав подход, когда сотрудникам раздают акции в качестве премии, а не деньги.
Неужели цивилизация и в нашу глубинку пришла.
А я лишний раз напомню о бесполезности ММВБ, свою главную функцию - привлечение капитала бизнесом не выполняет.
Как считаете?
Фондовый рынок работает лишь в тех странах, где свободная конкуренция в банковском секторе, которая приводит к обвалу ставок по кредитам, тогда капитал начинает идти в более рискованные ниши, в том числе на фондовый рынок, чтобы заработать.
Если бы сбер ее чувствовал, то не поднимал бы по триллиону прибыли в дохлой экономике. ЦБ сделал так, что конкуренции у гос. банков почти нет, есть только небольшая массовка, чтобы показать, что там еще рыночек, которого давно нет.
Сейчас невозможно взять кредит в валюте, огромные ограничения от ЦБ по качеству залога и т.д.
Смысл то? Сотруднику дают опцион, чтобы он старался работать и не уходил из компании. А так пришел, получил опцион, продал, вышел. Или распродал, деньги пропил, мотивацию потерял.
Так вопрос к сотрудникам. У нас сотрудники ни во что не верят, вот и после ухода пытаются сбагрить опционы.
А разве при уходе из компании их не обязательно продавать?
Нужно смотреть документы.
«...по средневзвешенной цене $2,344 за акцию» — это 2 доллара или 2 тысячи?
За последний год мы зарегистрировали на вторичном рынке сделки купли и продажи на сумму $2,384 млн
а сам как думаешь? :)
яснее не стало
"не дожидаясь IPO"
Это будет первая в мире палатка с шаурмой на IPO
Не знаю как пицца, но их додстер - лучше любой шаурмы с курицей
Не думаю что отчетность по пицце будет хорошей, соответственно цена на акции должна снизиться после отчета.
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