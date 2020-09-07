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Лиана Липанова
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Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников объявил о ежегодной программе добровольного выкупа акций у сотрудников Материал редакции

Компания хочет позволить сотрудникам зарабатывать на продаже акций, не дожидаясь IPO, — но у неё уже есть вторичный рынок.

19 комментариев
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Dodo Brands, управляющая сетью пиццерий «Додо пицца», начнёт проводить добровольный выкуп акций у сотрудников каждый год, сообщил основатель компании Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.

Наша цель — стать публичной компаний. Мы хотим провести успешное качественное IPO на большой бирже, но для этого наш бизнес должен достигнуть нужного масштаба. Мы планируем, что это будет возможно, через 3-5 лет.

Но! Мы все живем сегодня, и понимаем, что не все готовы ждать 3-5 лет, у каждого из нас есть текущие расходы и потребности. В такой ситуации, когда мы не можем гарантировать точную дату выхода на IPO, добровольный выкуп открывает возможность нашей команде уже сейчас частично продавать акции и зарабатывать.

Фёдор Овчинников
основатель «Додо пицца»

Выкуп акций будет проходить в марте после выхода отчётности по МСФО. Цену на них будет определять «финансовая команда» компании на основе отчётности, подтвержденной аудиторской компанией EY, и средневзвешенной цены на вторичном рынке.

«За последний год мы зарегистрировали на вторичном рынке сделки купли и продажи на сумму $2,384 млн по средневзвешенной цене $2,344 за акцию», — добавил Овчинников.

Компания объявит цену, а затем даст время принять решение, отметил основатель.

«Продать можно акции, прошедшие вестинг, то есть перешедшие в собственность. Каждый решает сам, продавать сейчас акции или нет, а если продавать, то сколько. Решение добровольное», — объяснил основатель компании.

  • Сейчас акции или опционы компании есть у более чем 200 сотрудников Dodo Brands. Компания не торгуется на бирже, но у неё есть вторичный рынок.
  • В 2017 году бывший директор по продукту информационной системы «Додо пицца» Андрей Мамон заявил, что Овчинников помешал ему продать свою долю в компании.
  • Основатель компании заявил, что будет продавать свои акции по цене ниже предложенной бывшими сотрудниками и таким образом заблокирует сделки.
  • Однако затем Овчинников назвал это решение эмоциональным и ошибочным и пообещал не мешать продаже акций бывшими сотрудниками.

#новость #додопицца

Лиана Липанова
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19 комментариев
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Kelerius

7

Вот это правильно! Когда у сотрудника есть акции, он уже частично сотрудник,а частично партнер. Тогда им можно втирать про нашу общую компанию и тд и тп.
Так как это уже правда.

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Денис Демидов

Kelerius
2

Ошибка перевода, книжек западных начитаются и копируют речевки, не скопировав подход, когда сотрудникам раздают акции в качестве премии, а не деньги.

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Тапкин Кот

Kelerius
0

на пиццу хватит

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Nikolay Pomeschenko

2

Неужели цивилизация и в нашу глубинку пришла.
А я лишний раз напомню о бесполезности ММВБ, свою главную функцию - привлечение капитала бизнесом не выполняет. 
Как считаете?

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Денис Демидов

Nikolay
3

Фондовый рынок работает лишь в тех странах, где свободная конкуренция в банковском секторе, которая приводит к обвалу ставок по кредитам, тогда капитал начинает идти в более рискованные ниши, в том числе на фондовый рынок, чтобы заработать.

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Ioanne

Денис
1

Ставки по кредитам напрямую зависят от ставки по которой цб выдаёт деньги банкам. Банки всего лишь имеют с этого маржу.
И какие именно банки в России без конкуренции сидят? Даже сбер и тот её чувствует.

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Денис Демидов

Ioanne
0

Если бы сбер ее чувствовал, то не поднимал бы по триллиону прибыли в дохлой экономике. ЦБ сделал так, что конкуренции у гос. банков почти нет, есть только небольшая массовка, чтобы показать, что там еще рыночек, которого давно нет.
Сейчас невозможно взять кредит в валюте, огромные ограничения от ЦБ по качеству залога и т.д.

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Тапкин Кот

0

Смысл то?  Сотруднику дают опцион, чтобы он старался работать и не уходил из компании. А так пришел, получил опцион, продал, вышел.  Или распродал, деньги пропил, мотивацию потерял.

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Pavel Voronkov

Тапкин
1

Так вопрос к сотрудникам. У нас сотрудники ни во что не верят, вот и после ухода пытаются сбагрить опционы.

Ответить

Тапкин Кот

Pavel
0

А разве при уходе из компании их не обязательно продавать?

Ответить

Pavel Voronkov

Тапкин
1

Нужно смотреть документы.

Ответить

Тапкин Кот

Pavel
0

не было бы логично... уволился, опцион продал

Ответить

Евгений Захаров

0

«...по средневзвешенной цене $2,344 за акцию» — это 2 доллара или 2 тысячи?

Ответить

Bulat Ziganshin

Евгений
0

За последний год мы зарегистрировали на вторичном рынке сделки купли и продажи на сумму $2,384 млн

а сам как думаешь? :)

Ответить

Вячеслав Петров

Bulat
2

яснее не стало

Ответить

Pavel Voronkov

Вячеслав
2

Мы в России, у нас целую от дробной части делят запятой.

Ответить

Тапкин Кот

0

"не дожидаясь IPO"
Это будет первая в мире палатка с шаурмой на IPO

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Магомед Шереметьев

Тапкин
0

Не знаю как пицца, но их додстер - лучше любой шаурмы с курицей

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Георгий Беглорян

0

Не думаю что отчетность по пицце будет хорошей, соответственно цена на акции должна снизиться после отчета. 

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