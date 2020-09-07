Наша цель — стать публичной компаний. Мы хотим провести успешное качественное IPO на большой бирже, но для этого наш бизнес должен достигнуть нужного масштаба. Мы планируем, что это будет возможно, через 3-5 лет.

Но! Мы все живем сегодня, и понимаем, что не все готовы ждать 3-5 лет, у каждого из нас есть текущие расходы и потребности. В такой ситуации, когда мы не можем гарантировать точную дату выхода на IPO, добровольный выкуп открывает возможность нашей команде уже сейчас частично продавать акции и зарабатывать.