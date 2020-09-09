«Сбербанк» и Mail.ru Group купят контроль над «Кухней на районе» Материал редакции
Они получат 84,7% сервиса, остальная часть останется у основателей.
Совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбербанка», «O2O холдинг», получит 84,7% сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», сообщил vc.ru представитель интернет-компании. Сумма сделки не раскрывается.
Остальная часть останется у основателей. Стороны планируют закрыть сделку до конца 2020 года.
«Кухня на районе» интегрируется в экосистемы Mail.ru Group и «Сбербанка», объяснили в компании. В сервисе можно будет авторизоваться через единые учётные записи VK Connect или «Сбербанк ID». «ВКонтакте», принадлежащая Mail.ru Group, уже добавила мини-приложение «Кухни на районе», добавили в компании.
Сервис доставки разработал собственную ИТ-систему для управления процессами в компании, прогнозирования спроса и планирования поставок, говорят в Mail.ru Group. После интеграции «Кухни на районе» в экосистемы Mail.ru Group и «Сбербанка» компании смогут обмениваться технологиями, рассчитывают стороны.
В мае 2020 года «O2O холдинг» получило 30% сервиса в залог «до полного исполнения любых обязательств по договору займа на сумму до 290 млн рублей» — по 15% из 23,6%, принадлежащих сооснователям Олегу Козыреву и Алексею Колесникову.
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