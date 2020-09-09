Краткая история сервиса и мнения участников рынка.

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«O2O холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group — покупает контроль над сервисом экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе», который в 2017 году запустили основатели «Рокетбанка». СП получит 84,7% компании, остальное останется у основателей.

«Кухня на районе» войдёт в экосистему «Сбербанка» и Mail.ru Group. Ещё до сделки «O2O» уже получила 30% сервиса в залог по займу на 290 млн рублей.

Тогда гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал «Кухню на районе» в 1–1,2 млрд рублей и предполагал, что «O2O» выкупит доли основателей и финансовых инвесторов, среди которых сооснователь Qiwi Сергей Солонин и группа компаний ПИК.

Коротко про «Кухню на районе»

«Кухня на районе» работает в Москве с осени 2017 года. Компания выбрала формат домашней еды, которую пользователь мог бы приготовить и сам: пюре с сосисками или гречневую кашу с беконом. Сервис доставляет блюда в радиусе пары километров от кухни за 15–30 минут.

Идея родилась из внутреннего проекта «Рокетбанка». Один из основателей Алексей Колесников сделал приложение «РокетКафе», чтобы решить вопрос организации питания для команды: сотрудники могли заказать кофе, сэндвичи и кальян к рабочему месту.

Сервис нравился и гостям офиса: вместо того чтобы общаться с секретарём, они открывали приложение и выбирали, что хотят, и к началу деловой встречи всё уже было готово. Тогда основатели сделали самостоятельный сервис за пределами «Рокетбанка». Так появилась «Кухня на районе».

Для тестирования идеи и открытия первой кухни в районе офиса «Рокетбанка» Колесников и сооснователь Олег Козырев выделили по 2,5 млн рублей из личных накоплений. Ещё около 5 млн рублей позже инвестировали партнёр по «Рокетбанку» Михаил Провизион, знакомый Колесникова Павел Мельников и бывший вице-президент «Открытия» Максим Янпольский.

За полгода со старта «Кухня на районе» выручила 9,2 млн рублей, но получила убыток около 10 млн рублей. «Многие смеялись над нами в соцсетях, писали: "Когда поймёте, что это безнадежно, позвоните мне, я куплю у вас печку"», — рассказывал Колесников Forbes в декабре 2019 года.

Летом 2018 года проект привлёк внимание застройщика ПИК и сооснователя Qiwi Сергея Солонина, на тот момент уже совладельца «Рокетбанка». Колесников поделился с Forbes, что один из директоров инвестиционного фонда группы ПИК жил в зоне доставки первой кухни и связался с командой через Telegram-чат техподдержки «Кухни на районе».

Его жена как-то узнала о нас и заказывала еду. Этот директор увидел пакет с надписью «Кухня на районе», спросил, что это, и позвал знакомиться.

Алексей Колесников

сооснователь «Кухни на районе»



ПИК и Солонин в сентябре-октябре дали компании бридж-кредиты на поддержание роста до фактического подписания сделки, а об инвестициях объявили в марте 2019 года. Объём участники сделки не раскрывают. По оценкам источников Forbes на рынке фудтеха, речь шла о «нескольких миллионах» долларов.

На конец года у «Кухни на районе» было 27 кухонь. В совместном заявлении «Сбербанка» и Mail.ru Group написано, что у сервиса 34 кухни в Москве, в день пользователю делают больше 20 тысяч заказов.

Что означает сделка для участников и для рынка

После сделки «Кухня на районе» станет частью экосистемы Mail.ru Group и «Сбербанка», куда входят в том числе сервис доставка еды из ресторанов Delivery Club и экспресс-доставка продуктов «Самокат».

По итогам 2020 года «Кухня на районе» достигнет выручки более 3 млрд рублей и охватит почти всю Москву, заявили новые совладельцы. Компания «Локалкитчен», которая управляет сервисом, закончила 2019 год с выручкой 633,3 млн рублей и убытком в 635,6 млн рублей, следует из данных системы «Контур.Фокус».

Сервисы полного цикла: «Кухня на районе», «Лавка», «Самокат», «Готово» — всё это бизнес про масштаб. Они начинают зарабатывать на определённом этапе развития и масштабирования на привычке пользователя, частотности заказов, экономии на закупке. Другие проекты, вроде «Много Лосося», прибыльны с первого дня и растут умеренными темпами при помощи агрегаторов и тесной интеграции с ними. Александр Церетели

сооснователь «Готово»



«Сбербанк» и Mail.ru Group рассчитывают использовать технологии «Кухни на районе» в продуктах своих экосистем. У компании есть:

Собственная система прогнозирования спроса, которая подсказывает, какие продукты и в каком количестве стоит закупить. Это помогает снизить списание продуктов и расходы на закупки.



Фабрика-кухня — производство полуфабрикатов, откуда заготовки отправляются на районные кухни. Аналогичная есть, к примеру, у «Яндекс.Лавки», конкурирующей с «Самокатом».

Mail.ru Group хочет сделать конкурента «Яндекс.Лавке», покупка «Самоката» и «Кухни на районе» вписывается в эту концепцию, думает основатель ресторана доставки «Вкуслаб» Артём Лаптев.

Сооснователь петербургского сервиса доставки еды «Готово» Александр Церетели предполагает, что сумма сделки могла составить 3–5 млрд рублей. Официально участники сделки не раскрывают её стоимость.

В пресс-релизе «Сбербанка» и Mail.ru Group нет цитат от имени основателей «Кухни на районе», хотя в таких сделках обычно высказываются все участники. Когда партнёры объявляли о покупке контроля в «Самокате», в релизе также не было цитат основателей сервиса.

Сооснователь «Кухни на районе» Алексей Колесников не ответил на вопросы vc.ru. Компания отреагировала на сделку в соцсетях уже после объявления: «Таким постановочным фото и выдуманной подписью мы хотели рассказать всем о прекрасной новости: мы получили инвестиции от СП "Сбербанка" и Mail.ru Group. Теперь будем ещё быстрее строить новые кухни, делать ещё больше меню, придумывать новаторские решения в приложении и быстрее доставлять (не является офертой)».



«Кухня на районе» не прокомментировала сделку, но отреагировала в Twitter: «Случайно никто не знает, кто на Вавилова 19 заказал всю Кухню? Райдер уже приехал»

Создатель Bright Kitchen и сооснователь проекта «Варламов есть» Михаил Рейдер ждёт, что после сделки «Кухня на районе» будет активно проводить промоакции, так как «Сбербанк» и Mail.ru Group «любят демпинговать».

Сооснователь «Готово» прогнозирует, что в начале 2021 года «Кухня на районе» выйдет в Санкт-Петербург, а затем отправится в Нижний Новгород и другие наиболее зрелые региональные рынки. «Готово» планирует тест в Москве и других регионах примерно в то же время.

Продажа могла быть вынужденной

«Думаю, сделку можно рассматривать как экзит, а не как привлечение инвестиций. Если бы им позволили, основатели продали и 100%. Так что, мне кажется, всё хорошо, и ребят можно поздравить», — рассуждает Рейдер.

Вырасти без стратега возможно, но в России, по ряду причин, маловероятно. Мало экзитов, мало инвесторов, ниже оценки. Но теперь другим игрокам в этом сегменте и нам в том числе станет попроще. Большая сделка подстегнёт интерес инвесторов к сегменту. Михаил Рейдер

основатель Bright Kitchen



Сооснователь «Додо пиццы» Фёдор Овчинников предположил, что для основателей «Кухни на районе» сделка была вынужденная. «Когда тебе каждый месяц нужны внешние деньги, чтобы финансировать работу, это не самая сильная позиция для переговоров», — написал Овчинников у себя на странице в Facebook.

Рейдер тоже считает, что «Кухне на районе» срочно нужны были деньги, но предложений от инвесторов оказалось не так много, и компания выбрала лучший вариант из возможных: «Я не думаю, что у них стояла очередь инвесторов с предложениями по оценке, скажем, 5x к выручке. Иначе сделка бы не начиналась несколько месяцев назад с займа под доли основателей по низкой оценке».

Ещё до продажи контроля «Кухня на районе» заняла у «О2О холдинг» 290 млн рублей под залог 30% — по 15% из 23,6%, принадлежащих сооснователям Олегу Козыреву и Алексею Колесникову. «На такой формат обычно не соглашаются, когда очередь стоит», — заключил Рейдер.

Александр Церетели из «Готово», напротив, считает сделку логичной, а не вынужденной, хотя и не исключает, что на продаже могли настоять инвесторы проекта.

Я думаю, что в стратегию «Кухни на районе» изначально входила продажа стратегическому партнёру, и сделка кажется максимально логичной, учитывая состав инвесторов, бэкграунд основателей и этап развития компании и рынка. Так или иначе это огромный успех и возможность двигаться дальше семимильными шагами, мы очень рады за коллег. Вообще, такие интеграции и экзиты на рынке — это хорошо. Даже фонды с исключительно международными инвестициями сейчас стали присматриваться к российскому рынку и фудтеху в частности. Это огромный, бескрайний рынок, игроков может быть сколько угодно, главное, чтобы все они смогли убедить тех людей, кто готовит дома, то есть всех людей вообще, не готовить дома.

Александр Церетели

сооснователь «Готово»

