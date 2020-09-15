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Еда
Галина Мубаракшина
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Производитель майонеза «Слобода» вложит 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе Материал редакции

Компания планирует выпускать котлеты, фарш и другую продукцию на основе соевого белка.

  • ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», запускает проект по производству линейки продуктов из мяса на растительной основе, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора группы Сергея Иванова.
  • Компания инвестирует в новое направление 4 млрд рублей. На первом этапе она будет производить котлеты, а затем добавит в ассортимент фарш, наггетсы, шницели и другие полуфабрикаты, пояснил Иванов.
  • Продукцию будут выпускать в Белгородской области, где расположена производственная площадка «Эфко». Мощность первой очереди — 8000 тонн в год. Она начнёт работу в декабре 2020 года, уточняет издание.
  • Растительное мясо компания будет изготавливать на основе соевого белка. Сейчас «Эфко» закупает сырьё за рубежом, но в будущем планирует перейти на собственную продукцию. Также группа намерена использовать в производстве белок из семян подсолнечника.
  • В августе 2020 года «Эфко» инвестировала 100 млн рублей в производство бургеров на растительной основе. Компания сообщала, что котлеты поступят в продажу в сентябре.
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#новость #эфко #растительноемясо

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Андрей Деревянко

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С мазиком пойдёт, необязательно даже с имитацией вкуса мяса заморачиваться

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Дмитрий Бернатович

1

Впринципе, сейчас мало что производят из настоящего мяса без добавок, поэтому в новости удивила только сумма инвестирования😅

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BearStrikesBack

0

https://www.fontanka.ru/2020/08/29/69448867

Мясо у них тоже будет огнеопасное?

Загорелся крупнейший майонезный завод России
Крупнейший майонезный завод в России «ЭФКО» загорелся под Белгородом.
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