До Дзен-среды осталось
Производитель майонеза «Слобода» вложит 4 млрд рублей в изготовление полуфабрикатов из мяса на растительной основе Материал редакции
Компания планирует выпускать котлеты, фарш и другую продукцию на основе соевого белка.
- ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», запускает проект по производству линейки продуктов из мяса на растительной основе, пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора группы Сергея Иванова.
- Компания инвестирует в новое направление 4 млрд рублей. На первом этапе она будет производить котлеты, а затем добавит в ассортимент фарш, наггетсы, шницели и другие полуфабрикаты, пояснил Иванов.
- Продукцию будут выпускать в Белгородской области, где расположена производственная площадка «Эфко». Мощность первой очереди — 8000 тонн в год. Она начнёт работу в декабре 2020 года, уточняет издание.
- Растительное мясо компания будет изготавливать на основе соевого белка. Сейчас «Эфко» закупает сырьё за рубежом, но в будущем планирует перейти на собственную продукцию. Также группа намерена использовать в производстве белок из семян подсолнечника.
- В августе 2020 года «Эфко» инвестировала 100 млн рублей в производство бургеров на растительной основе. Компания сообщала, что котлеты поступят в продажу в сентябре.
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Андрей Деревянко
С мазиком пойдёт, необязательно даже с имитацией вкуса мяса заморачиваться
Дмитрий Бернатович
Впринципе, сейчас мало что производят из настоящего мяса без добавок, поэтому в новости удивила только сумма инвестирования😅
BearStrikesBack
https://www.fontanka.ru/2020/08/29/69448867
Мясо у них тоже будет огнеопасное?