В состав входит L-теанин, который улучшает качество сна, говорят в компании.

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PepsiCo в Северной Америке представила обогащённую питьевую воду Driftwell, которая позиционируется как средство для борьбы со стрессом и бессонницей, пишет CNBC.

В состав напитка входят 200 мг L-теанина — аминокислоты, которая также есть в зелёном, чёрном чае и некоторых грибах. Согласно некоторым исследованиям, она улучшает качество сна и снижает физические проявления стресса. Также в Driftwell содержится 10% суточной нормы магния.

Напиток выпускается в мини-банках объёмом 7,5 унций (около 220 мл) и у него всего один аромат: ежевики с лавандой, отмечает CNBC. В PepsiCo считают, что выбранный объём — это оптимальное количество воды, которое можно выпить перед сном.

В декабре 2020 года напиток появится в интернет-магазинах, в первом квартале 2021 года — в продуктовых сетях в США, указывает агентство.

По оценкам Euromonitor International, рынок функциональных напитков в США достиг $2,97 млрд в 2019 году и вырастет ещё на 5% в 2020 году. Расслабляющие напитки — гораздо более узкая категория, но, судя по их популярности в Японии, такие товары могут стать частью повседневной жизни и в США, отмечает CNBC.

«Это новая категория и, думаю, мы сможем стать в ней первыми», — рассказала агентству вице-президент по инновациям и возможностям подразделения напитков Pepsi в Северной Америке Эмили Сильвер.