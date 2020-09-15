PepsiCo представила напиток Driftwell с ароматом лаванды — он должен помочь покупателям справиться со стрессом и уснуть Материал редакции
В состав входит L-теанин, который улучшает качество сна, говорят в компании.
PepsiCo в Северной Америке представила обогащённую питьевую воду Driftwell, которая позиционируется как средство для борьбы со стрессом и бессонницей, пишет CNBC.
В состав напитка входят 200 мг L-теанина — аминокислоты, которая также есть в зелёном, чёрном чае и некоторых грибах. Согласно некоторым исследованиям, она улучшает качество сна и снижает физические проявления стресса. Также в Driftwell содержится 10% суточной нормы магния.
Напиток выпускается в мини-банках объёмом 7,5 унций (около 220 мл) и у него всего один аромат: ежевики с лавандой, отмечает CNBC. В PepsiCo считают, что выбранный объём — это оптимальное количество воды, которое можно выпить перед сном.
В декабре 2020 года напиток появится в интернет-магазинах, в первом квартале 2021 года — в продуктовых сетях в США, указывает агентство.
По оценкам Euromonitor International, рынок функциональных напитков в США достиг $2,97 млрд в 2019 году и вырастет ещё на 5% в 2020 году. Расслабляющие напитки — гораздо более узкая категория, но, судя по их популярности в Японии, такие товары могут стать частью повседневной жизни и в США, отмечает CNBC.
«Это новая категория и, думаю, мы сможем стать в ней первыми», — рассказала агентству вице-президент по инновациям и возможностям подразделения напитков Pepsi в Северной Америке Эмили Сильвер.
Купил как-то в Марселе мороженое со вкусом лаванды. Было полное ощущение что это вкус туалетного освежителя.
А я в Москве йогурт со вкусом лаванды. Самые бездарно потраченные 50 рублей в моей жизни
Уже хочу этот напиток. Не понимаю только почему такие маленькие бутылочки. Надеюсь что начнут выпускать хотя бы поллитровые.
Потому что, если выпить больше этой расслабухи, можно намочить кровать
Так я его днём пить собираюсь) И я не спорю что маленькая бутылочка имеет место быть, просто для тех вырос из возраста когда мочатся в кровать стоило бы сделать размер побольше)
Это очень круто, в наше время у всех проблемы из-за кучи кофеина и мелатонина не хватает
Купив напиток по такой цене долго потом не заснешь
Пепси изобрела редбулл
Вы перепутали. Это инвертированный редбулл. Наоборот работает.
А интересно, если сделать коктейль редбул-дрифтвелл - кто победит?
Не принято тут теперь такие заголовки писать.
Замените на "Обогащённая вода обогатит PepsiCo"
Они серьезно говорят, что это новый продукт на рынке? Ещё лет пять назад покупал подобного рода баночки, размером с ред буд и там так и было написано, что успокаивает и улучшает сон.
В общем, никакой новинки в этом не вижу.
Если плохо спите, выпейте перед сном пустырник и все будет ок.
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