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Еда
Галина Мубаракшина
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PepsiCo представила напиток Driftwell с ароматом лаванды — он должен помочь покупателям справиться со стрессом и уснуть Материал редакции

В состав входит L-теанин, который улучшает качество сна, говорят в компании.

20 комментариев
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PepsiCo в Северной Америке представила обогащённую питьевую воду Driftwell, которая позиционируется как средство для борьбы со стрессом и бессонницей, пишет CNBC.

В состав напитка входят 200 мг L-теанина — аминокислоты, которая также есть в зелёном, чёрном чае и некоторых грибах. Согласно некоторым исследованиям, она улучшает качество сна и снижает физические проявления стресса. Также в Driftwell содержится 10% суточной нормы магния.

Напиток выпускается в мини-банках объёмом 7,5 унций (около 220 мл) и у него всего один аромат: ежевики с лавандой, отмечает CNBC. В PepsiCo считают, что выбранный объём — это оптимальное количество воды, которое можно выпить перед сном.

В декабре 2020 года напиток появится в интернет-магазинах, в первом квартале 2021 года — в продуктовых сетях в США, указывает агентство.

По оценкам Euromonitor International, рынок функциональных напитков в США достиг $2,97 млрд в 2019 году и вырастет ещё на 5% в 2020 году. Расслабляющие напитки — гораздо более узкая категория, но, судя по их популярности в Японии, такие товары могут стать частью повседневной жизни и в США, отмечает CNBC.

«Это новая категория и, думаю, мы сможем стать в ней первыми», — рассказала агентству вице-президент по инновациям и возможностям подразделения напитков Pepsi в Северной Америке Эмили Сильвер.

PepsiCo

#новость #pepsico

Галина Мубаракшина
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20 комментариев
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Хозяин

4

Купил как-то в Марселе мороженое со вкусом лаванды. Было полное ощущение что это вкус туалетного освежителя.

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Василий Степанов

Хозяин
0

Во вкусвилле есть сыр с лавандой.

Ответить

Тимофей Сбитнев

Хозяин
0

А я в Москве йогурт со вкусом лаванды. Самые бездарно потраченные 50 рублей в моей жизни

Ответить

Николай Глущенко

1

Уже хочу этот напиток. Не понимаю только почему такие маленькие бутылочки. Надеюсь что начнут выпускать хотя бы поллитровые.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Николай
3

Потому что, если выпить больше этой расслабухи, можно намочить кровать

Ответить

Николай Глущенко

Я
0

Так я его днём пить собираюсь) И я не спорю что маленькая бутылочка имеет место быть, просто для тех вырос из возраста когда мочатся в кровать стоило бы сделать размер побольше)

Ответить

Илья Шишкунов

1

Это очень круто, в наше время у всех проблемы из-за кучи кофеина и мелатонина не хватает 

Ответить

Saucedo Puetz

0

Купив напиток по такой цене долго потом не заснешь

Ответить

Даниил Орел

Saucedo
1

я наверное слепой, я не вижу тут цены

Ответить

Василий Степанов

0

Пепси изобрела редбулл

Ответить

Nikita Yakubovskiy

Василий
0

Вы перепутали. Это инвертированный редбулл. Наоборот работает. 

Ответить

Даниил Орел

Nikita
2
Ответить

Иван Лихонос

0

С некоторыми грибами. Интересненько )

Ответить

Никита Сухов

0

ура, больше не надо бухать на ночь

Ответить

Егор Овчаров

0

А интересно, если сделать коктейль редбул-дрифтвелл - кто победит?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Егор
0

 Это как спидбол

Ответить

And Ron

0

Не принято тут теперь такие заголовки писать.
Замените на "Обогащённая вода обогатит PepsiCo"

Ответить

Никита Гончаров

0

Ждём дальнобойщиков, которые «перепутали»

Ответить

Fudra Jekni

0

А сразу засыпаешь?

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Алексей Парфенов

0

Они серьезно говорят, что это новый продукт на рынке? Ещё лет пять назад покупал подобного рода баночки, размером с ред буд и там так и было написано, что успокаивает и улучшает сон.
В общем, никакой новинки в этом не вижу.
Если плохо спите, выпейте перед сном пустырник и все будет ок.

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