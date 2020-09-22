Даже пеших.

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Сервис доставки еды Delivery Club изменит систему проверки будущих курьеров: кроме тестов на знание приложения и стандартов сервиса компания добавит тест на знание правил дорожного движения. Об этом vc.ru рассказали в Delivery Club.

Испытания на знание ПДД будут оцениваться, как и основные тесты: если кандидат допустит больше двух ошибок, он не сможет начать работу. Новая попытка предусмотрена после повторного изучения обучающих материалов, добавили в сервисе.

Delivery Club запустит обновлённую систему в ближайшее время, но конкретные сроки не называет. При подаче заявки на работу через сайт кандидат получит ссылку на тест SMS, при подаче через курьерское приложение испытания будут доступны в нём.

Сервис будет тестировать всех курьеров, в том числе пеших. Вопросы будут напоминать те, что сдают ученики автошкол, с упором на правила для велосипедистов, уточнили в компании.