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Еда
Татьяна Боброва
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Delivery Club начнёт тестировать курьеров на знание правил дорожного движения Материал редакции

Даже пеших.

9 комментариев
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Сервис доставки еды Delivery Club изменит систему проверки будущих курьеров: кроме тестов на знание приложения и стандартов сервиса компания добавит тест на знание правил дорожного движения. Об этом vc.ru рассказали в Delivery Club.

Испытания на знание ПДД будут оцениваться, как и основные тесты: если кандидат допустит больше двух ошибок, он не сможет начать работу. Новая попытка предусмотрена после повторного изучения обучающих материалов, добавили в сервисе.

Delivery Club запустит обновлённую систему в ближайшее время, но конкретные сроки не называет. При подаче заявки на работу через сайт кандидат получит ссылку на тест SMS, при подаче через курьерское приложение испытания будут доступны в нём.

Сервис будет тестировать всех курьеров, в том числе пеших. Вопросы будут напоминать те, что сдают ученики автошкол, с упором на правила для велосипедистов, уточнили в компании.

В начале сентября 2020 года видеоролик с правила езды на велосипеде выпустили «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» вместе с проектом по развитию велокультуры Let’s bike it!. «Яндекс» также проводит тренинги для курьеров.

#новость #deliveryclub

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Evgeniy Kiyanov

2

Пришло время😁

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Александр Медведь

Evgeniy
0

Может доживём когда медицинские книжки будут у их курьеров...

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Антон

Александр
0

Написанные от руки.

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
1

В переходе метро, заверенные товарищем Онищенко.

Ответить

Александр Антипов

Evgeniy
0

Самое интересное, то что служба доставки работает уже давно. А вот проверить их на безопасность движения решили только сейчас. Статистика наверно подгуляла)))

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Victoria Soot

1

Очень забавно, потому что нарушают зачастую не из-за незнания правил (это не квантовая физика, чтобы не знать), а из-за желания доехать поскорее (читай не огрести от начальства за задержку в пять минут). 
Так что новость похожа на "приложить подорожник".

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Pavel Natalia Selivanovi

0

Частая картина, перекресток полос 8 в каждую сторону и по середине 'тоже россиянин' несется на ашан байке в зеленой форме по самой короткой траектории к макдаку

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Sergei Timofeyev

Pavel
0

Давить к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита!

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Алексей Андрианов

0

Через пару лет начнут тестировать на знание русского языка поди

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