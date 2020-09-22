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Delivery Club начнёт тестировать курьеров на знание правил дорожного движения Материал редакции
Даже пеших.
Сервис доставки еды Delivery Club изменит систему проверки будущих курьеров: кроме тестов на знание приложения и стандартов сервиса компания добавит тест на знание правил дорожного движения. Об этом vc.ru рассказали в Delivery Club.
Испытания на знание ПДД будут оцениваться, как и основные тесты: если кандидат допустит больше двух ошибок, он не сможет начать работу. Новая попытка предусмотрена после повторного изучения обучающих материалов, добавили в сервисе.
Delivery Club запустит обновлённую систему в ближайшее время, но конкретные сроки не называет. При подаче заявки на работу через сайт кандидат получит ссылку на тест SMS, при подаче через курьерское приложение испытания будут доступны в нём.
Сервис будет тестировать всех курьеров, в том числе пеших. Вопросы будут напоминать те, что сдают ученики автошкол, с упором на правила для велосипедистов, уточнили в компании.
В начале сентября 2020 года видеоролик с правила езды на велосипеде выпустили «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» вместе с проектом по развитию велокультуры Let’s bike it!. «Яндекс» также проводит тренинги для курьеров.
Пришло время😁
Может доживём когда медицинские книжки будут у их курьеров...
Самое интересное, то что служба доставки работает уже давно. А вот проверить их на безопасность движения решили только сейчас. Статистика наверно подгуляла)))
Очень забавно, потому что нарушают зачастую не из-за незнания правил (это не квантовая физика, чтобы не знать), а из-за желания доехать поскорее (читай не огрести от начальства за задержку в пять минут).
Так что новость похожа на "приложить подорожник".
Частая картина, перекресток полос 8 в каждую сторону и по середине 'тоже россиянин' несется на ашан байке в зеленой форме по самой короткой траектории к макдаку
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