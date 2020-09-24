«Яндекс.Еда» разрешила ресторанам запускать рекламу в сервисе Материал редакции
Заведения могу получить приоритетное место в карусели предложений или рекламный баннер.
«Яндекс.Еда» разработала рекламную платформу для ресторанов, сообщили vc.ru в компании. Она поможет компаниям настроить таргетинг и появляться на приоритетных местах в выдаче.
Реклама таргетируется по зоне доставки ресторана — ее видит только целевая аудитория, которая может сделать заказ прямо сейчас.
В приложении доступны несколько форматов рекламы: место в карусели предложений в верхней части меню, включение в редакционную подборку или рекламный баннер.
Недельный бюджет рекламной кампании начинается от нескольких тысяч рублей на точку, уточнили в компании. Позже стоимость будет определяться по аукционной модели.
Сейчас рестораны используют в основном контекстную рекламу, уточняет представитель «Еды». На нее компании тратят больше денег при худшем попадении в целевую аудиторию.
Скоро рестораны смогут заводить рекламные кампании самостоятельно через личный кабинет, говорят в «Яндексе». Сейчас это можно сделать через службу поддержки для партнеров.
У них также появятся дополнительные инструменты по работе с аудиторией платформы: настройка таргетинга на тех, кто уже делал заказ, или на определенный профиль, соответствующий целевой аудитории ресторана.
Реклама в приложении будет маркирована. Доступ к ней будет отключен у ресторанов с низким рейтингом, добавили в «Яндексе».
Платформа тестировалась на ресторанах Москвы и регионов. По данным «Яндекса», объем заказов вырос до 20% по итогам тестирования.
И опять реклама. :( Причем, Яндекс.Еда не бесплатный продукт, а цена за доставку и вовсе формируется в зависимости от спроса.
выбираю ресторан не по наличию его позиции в яндекс еде а после изучения его сайта, меню и визита в него пешком с дегустацией блюд. и не важно какой у него рейтинг. рейтинги все врут и их накручивают в обе стороны.
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