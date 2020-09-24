Заведения могу получить приоритетное место в карусели предложений или рекламный баннер.

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«Яндекс.Еда» разработала рекламную платформу для ресторанов, сообщили vc.ru в компании. Она поможет компаниям настроить таргетинг и появляться на приоритетных местах в выдаче.

Реклама таргетируется по зоне доставки ресторана — ее видит только целевая аудитория, которая может сделать заказ прямо сейчас.

В приложении доступны несколько форматов рекламы: место в карусели предложений в верхней части меню, включение в редакционную подборку или рекламный баннер.

Недельный бюджет рекламной кампании начинается от нескольких тысяч рублей на точку, уточнили в компании. Позже стоимость будет определяться по аукционной модели.

Сейчас рестораны используют в основном контекстную рекламу, уточняет представитель «Еды». На нее компании тратят больше денег при худшем попадении в целевую аудиторию.

Скоро рестораны смогут заводить рекламные кампании самостоятельно через личный кабинет, говорят в «Яндексе». Сейчас это можно сделать через службу поддержки для партнеров.

У них также появятся дополнительные инструменты по работе с аудиторией платформы: настройка таргетинга на тех, кто уже делал заказ, или на определенный профиль, соответствующий целевой аудитории ресторана.

Реклама в приложении будет маркирована. Доступ к ней будет отключен у ресторанов с низким рейтингом, добавили в «Яндексе».