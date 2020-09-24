Еда
Рая Хачатрян
894

«Яндекс.Еда» разрешила ресторанам запускать рекламу в сервисе Материал редакции

Заведения могу получить приоритетное место в карусели предложений или рекламный баннер.

6 комментариев
В закладки

«Яндекс.Еда» разработала рекламную платформу для ресторанов, сообщили vc.ru в компании. Она поможет компаниям настроить таргетинг и появляться на приоритетных местах в выдаче.

Реклама таргетируется по зоне доставки ресторана — ее видит только целевая аудитория, которая может сделать заказ прямо сейчас.

В приложении доступны несколько форматов рекламы: место в карусели предложений в верхней части меню, включение в редакционную подборку или рекламный баннер.

Недельный бюджет рекламной кампании начинается от нескольких тысяч рублей на точку, уточнили в компании. Позже стоимость будет определяться по аукционной модели.

Сейчас рестораны используют в основном контекстную рекламу, уточняет представитель «Еды». На нее компании тратят больше денег при худшем попадении в целевую аудиторию.

Скоро рестораны смогут заводить рекламные кампании самостоятельно через личный кабинет, говорят в «Яндексе». Сейчас это можно сделать через службу поддержки для партнеров.

У них также появятся дополнительные инструменты по работе с аудиторией платформы: настройка таргетинга на тех, кто уже делал заказ, или на определенный профиль, соответствующий целевой аудитории ресторана.

Реклама в приложении будет маркирована. Доступ к ней будет отключен у ресторанов с низким рейтингом, добавили в «Яндексе».

Платформа тестировалась на ресторанах Москвы и регионов. По данным «Яндекса», объем заказов вырос до 20% по итогам тестирования.

#новости #яндекседа

Рая Хачатрян
+752
6
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 161264, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 17:36:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

K. A.

8

И опять реклама. :( Причем, Яндекс.Еда не бесплатный продукт, а цена за доставку и вовсе формируется в зависимости от спроса.

Ответить

Влад Борщ

K.
0

Есть рестораны со своей службой доставки

Ответить

Влад Борщ

0

Есть рестораны со своей службой доставки

Ответить

BearStrikesBack

0

5 звезд и удаление неугодных отзывов идут отдельным прайсом?)

Ответить

Alexander Veber

0
Ответить

ave ego

0

выбираю ресторан не по наличию его позиции в яндекс еде а после изучения его сайта, меню и визита в него пешком с дегустацией блюд. и не важно какой у него рейтинг. рейтинги все врут и их накручивают в обе стороны. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Calltouch
Подписан
Отписаться
Голос будущего: как искусственный интеллект увеличит ваши продажи
Старший продакт-менеджер Calltouch Федор Иванов рассказал, как технологии AI в сквозной аналитике помогают людям, детям…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как обнаружить корпоративное мошенничество, используя Computer Vision?
Представь себе ситуацию, когда вы — руководитель подразделения и ваши сотрудники начали подворовывать деньги из кассы,…
0
Selectel
Подписан
Отписаться
NASA протестирует технологии точной посадки на Луну
Nasa протестирует набор датчиков, необходимый для осуществления точной и мягкой посадки на Луне. Рассказываем в блоге S…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Zinovkin
за день
Кратко об этой презентации:
«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал новый логотип и отделения, сервисы для бизнеса, помощника и устройства
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Andrey Fedorov

Бесплатный симулятор…

Nick Fomich

Epic Games, Spotify, владелец…

Pavel Pokrovsky

Мэр Москвы Сергей Собянин…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Epic Games, Spotify, владелец…

Shlomo Goldenberg

«Сбербанк» официально стал…

danil nik

Epic Games, Spotify, владелец…

К X

«На их месте купили бы "Мэйл…

Nikolay Safronov

Впечатления от помощника и…

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Epic Games, Spotify, владелец…

Сергей Щукин

Epic Games, Spotify, владелец…

Zhenya Ptichnikov

«Сбер» представил «семейство…

Prolis Labkk

«Сбер» установил новый логотип…

Bulat Ziganshin

Epic Games, Spotify, владелец…

Влад Ижевский

Скрываемое боковое меню и…

Дима Анонимный

Epic Games, Spotify, владелец…

Maxim Petrukhin

Epic Games, Spotify, владелец…

Kris Stone

Epic Games, Spotify, владелец…

Artemy

РБК: Apple в России попросила…

Nick Fomich

Epic Games, Spotify, владелец…

Nikita Nefedov

Мэр Москвы Сергей Собянин…
null