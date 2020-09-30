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Российским ресторанам и кафе запретят включать в чек чаевые и комиссии с 2021 года Материал редакции
В чек нельзя будет включать любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд.
Правительство России утвердило правила, по которым кафе и рестораны не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В чек нельзя будет включать комиссии, доплаты, чаевые и любые другие платежи, которые не касаются стоимости блюд и выбранных услуг. С помощью этих правил Роспотребназор хочет защитить потребителей, которых вводят в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг.
Роспотребнадзор добавляет, что рестораны смогут предложить потребителю другие услуги — возмездные или безвозмездные. Потребитель может отказаться от оплаты услуг или потребовать возврата денег, если эти услуги оплачены.
Согласно новым правилам, рестораны обязаны проинформировать потребителей о весе готовой порций, объёме порции алкоголя. Заведения по-прежнему обязаны иметь книгу отзывов и предложений и предоставлять ее по требованию клиентов.
включат в стоимость блюд значит
Но для тех, кто и так обычно даёт чаевые, двойной тариф тогда будет.
ну так не давайте, кажется некоторые люди начинают забывать что это дело полностью добровольное. я вообще наличку крайне редко ношу, чтобы кого-то там поддерживать. хотя этот спор конечно вечный, и всегда будут те кто считает что это в каком-то плохом свете выставляет того кто не доплачивает сверх счёта на добровольной основе.
Да уже же всё включено в хороших местах.
Идёшь барменом на процент. Официантом тоже.
В некоторых заведениях бывают условия, типа "Если компания более 8 человек, то включается цена за обслуживание в размере 10%" :) причём не самых дорогих заведениях (пивнуха, например). Интересно, как будут теперь выкручиваться?:)
Это вообще выкидыш советского сознания который как ни странно до сих пор встречается в даже достаточно приличных местах.
Мне абсолютно не понятна логика таких рестораторов - к вам приходит большая компания, делает большой чек. Тут надо скидку предлагать, а не наценку.
Почти в каждом втором заведении в Лос-Анджелесе чаевые включены в чек (размер 15%).
В первую очередь стоит заметить, что чаевые не облагаются налогом, за счет чего хозяева заведений оптимизирую отчисления при выдаче зп сотрудникам, раза так в 2 примерно (13% НДФЛ, 22% ПФ, 6% ОМС, 2% соцстрах итого 43%). В итоге получаем следующее:
- официанты работают без социальных гарантий на минимальной зп рассчитывая на чаевые.
- работодатель перекладывает ответственность на получения зп сотрудников на клиента (т.е. один клиент может оставит чаевые, а другой - нет, т.е. работа официантом была выполнена бесплатно).
- в Питере стало нормой включать 10% в чек, от чего цена в меню фактически дороже на 10% чем заявленная, что как бы наебка.
- нет налоговых отчислений.
Ситуация двоякая. С одной стороны конечно хочется прозрачности и чтобы сотрудники получали свою законную зп и на их пенсионный счет падали деньги, ну или хотя бы чтобы они не зависили щедрости левой пятки клиента. С другой стороны, очевидно, что такая налоговая нагрузка никак не связана с полностью белой зп, потому что это какой то пиздец, в условиях отсутствия денег отдавать половину суммы на огромные налоги.
Во всех остальных профессиях нормально отдавать 43%, а вот официантам не нормально почему-то
Ну как бы официант это бедный мальчуган или девчушка и их так жалко, особенно когда ты пьяненький. А в итоге это всё выродилось в уход от налогов и снятия с себя ответственности за зп. Да и в официанты идут чтобы срубить баблишка побырому. Скажи официанту, что он будет работать за почасовую оплату без чаевых - он тебя нахуй пошлет. В общем это мир животныих и людей которые хотят выжить, готовые на любые ухищерения. Проблему можно решить тотальным запретом на чаевые в любом виде с описанием нормо часов как у автослесарей.
А что раньше включали? Ниразу не встречал. Обычно на чеке написано « чаевые приветствуются, но остаются на усмотрение гостя».
В Москве ни разу не встречал, но в Питере и Нижнем регулярно. Очень часто бывало что официантка подходит и добавляет 10% в сумму чека на терминале с милой улыбкой))
Вот это наглость)
Встречал в Сочи. При том на пречеке была оговорка, если не согласны с сервисным сбором, то обратитесь к администратору.
В паре мест в Москве в чеке автоматом стоят чаевые и подпись, что надо официанту сообщить, что за обслуживание вы платить не будете.
В СПб в «Токио Сити» взимают сбор 5% к любому счету, в «Пивораме» для компании на 6 и более человек сбор 10%.
Ну наконец то все начнут писать выход порции, и не нужно будет фантазировать о размере блюда
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