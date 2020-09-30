В чек нельзя будет включать любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд.

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Правительство России утвердило правила, по которым кафе и рестораны не смогут включать в чек чаевые с 1 января 2021 года, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В чек нельзя будет включать комиссии, доплаты, чаевые и любые другие платежи, которые не касаются стоимости блюд и выбранных услуг. С помощью этих правил Роспотребназор хочет защитить потребителей, которых вводят в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг.

Роспотребнадзор добавляет, что рестораны смогут предложить потребителю другие услуги — возмездные или безвозмездные. Потребитель может отказаться от оплаты услуг или потребовать возврата денег, если эти услуги оплачены.