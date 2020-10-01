«Яндекс.Еда» добавила в приложение отзывы на кафе и рестораны от блогеров «Дзена» Материал редакции
Блогеры смогут получить дополнительный трафик, а пользователи «Еды» — узнать отзывы, не выходя из сервиса.
Сервис доставки блюд из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда» добавил в приложение на iOS и Android отзывы на заведения от авторов «Дзена», рассказали vc.ru в «Яндексе». В будущем отзывы добавят также в приложении «Яндекс Go» и десктопную версию «Еды».
Рецензии уже есть на более чем 300 кафе и ресторанов по всей России, в будущем их число будет расти. Сейчас на один ресторан публикуется только один обзор, уточнили в компании.
Редакторы «Дзена» и «Еды» отбирают обзоры, ориентируясь на уровень экспертизы блогера, качество текста и фотографий, наличие в материале деталей о ресторане и блюдах. Среди отобранных материалов предпочтение отдаётся более ранним текстам.
Отзывы помогут пользователям «Еды» определиться с выбором, а авторам «Дзена» — получить дополнительный трафик, отметили в компании. После прочтения отзыва внутри приложения пользователи могут перейти по ссылке на страницу автора в «Дзене» в браузере. Такое сотрудничество позволит привлечь и новых авторов на площадку, отметили в «Яндексе».
В будущем «Яндекс.Еда» планирует тестировать и другие форматы, но деталей пока не раскрывает. Помимо обычных публикаций в «Дзене» авторы сейчас могут публиковать видеоролики, «Истории» и галереи. В ноябре 2019 года аудитория «Яндекс.Дзена» достигла 60,4 млн человек в месяц.
Хочется матами сказать про это продуктовое решение.
Почему не сделать нормальные отзывы и привязать к яндекс картам? Проще тупо реальные отзывы найти в картах или 2гис, чем тут.
Вот добавить отзывы с Яндекс карт действительно круто. И модерация там очень жёсткая.
Лучше тогда 2гис, там пока хоть нет фильтрации реальных отзывов. Не доверяю модерации яндекса, так как ее можно встретить в толоке и тд. Ванильные сами себе пусть о себе составляют)
Привязали бы отзывы из Карт, нежели из этого жж, который, кроме как для рекламы своего бизнеса, не используется.
Представляю я этого случайного посетителя, который после посещения заведения садится и два часа в красках расписывает его преимущества и недостатки в своём блоге. Ну канеш
Зная авторов дзена, никаких "двух часов в красках" не будет)
Я к тому, что кроме менеджеров ресторана, никто туда и не будет писать
Редакторы будут отбирать авторов, исходя из их экспертизы. Например, в проекте уже участвует ресторанный критик Иван Глушков.
«Редакторы «Дзена» и «Еды» отбирают обзоры, ориентируясь на уровень экспертизы блогера, качество текста и фотографий, наличие в материале деталей о ресторане и блюдах».
Речь всё же не идёт о «случайных посетителях» заведений.
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