Блогеры смогут получить дополнительный трафик, а пользователи «Еды» — узнать отзывы, не выходя из сервиса.

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Сервис доставки блюд из кафе и ресторанов «Яндекс.Еда» добавил в приложение на iOS и Android отзывы на заведения от авторов «Дзена», рассказали vc.ru в «Яндексе». В будущем отзывы добавят также в приложении «Яндекс Go» и десктопную версию «Еды».

Рецензии уже есть на более чем 300 кафе и ресторанов по всей России, в будущем их число будет расти. Сейчас на один ресторан публикуется только один обзор, уточнили в компании.

«Яндекс»

Редакторы «Дзена» и «Еды» отбирают обзоры, ориентируясь на уровень экспертизы блогера, качество текста и фотографий, наличие в материале деталей о ресторане и блюдах. Среди отобранных материалов предпочтение отдаётся более ранним текстам.

Отзывы помогут пользователям «Еды» определиться с выбором, а авторам «Дзена» — получить дополнительный трафик, отметили в компании. После прочтения отзыва внутри приложения пользователи могут перейти по ссылке на страницу автора в «Дзене» в браузере. Такое сотрудничество позволит привлечь и новых авторов на площадку, отметили в «Яндексе».