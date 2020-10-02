Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании Материал редакции
Он проработал в сервисе два дня и написал несколько «нелестных» твитов о работе. В компании заявили, что разбираются в ситуации.
Выпускник СПбГУ Андрей Терашкевич заявил об избиении в офисе петербургского сервиса доставки еды «Достаевский» после отзывов о работе в компании в Twitter. Его историю рассказал депутат МО «Малая Охта» в Санкт-Петербурге Василий Кунин.
Кунин также опубликовал аудиозапись с рассказом о случившемся от Терашкевича и запись происходящего в офисе (есть у vc.ru).
По словам Терашкевича, он устроился работать в «Достаевский» менеджером по работе с клиентами. Пройдя обучение и отработав две смены, Терашкевич написал несколько твитов о работе, после чего 2 октября его вызвали в офис.
Он рассказывает, что представитель компании показал ему распечатки твитов и потребовал их удалить. Терашкевич попытался узнать, откуда компания знает, кто именно ведёт аккаунт, после чего в «Достаевском» якобы заявили, что раз «по-хорошему» не выходит, будет «по-плохому». Затем в кабинет вошли четыре человека и избили его, заявил Терашкевич.
В беседе с vc.ru он уточнил, что не знает, с кем именно разговаривал в офисе, но «вроде как это территориальный управляющий». По словам Терашкевича, колл-центр и офис, в котором его избили, находятся на Кондратьевском проспекте, 15 корпус 5. В пользовательском соглашении на сайте «Достаевского» этот адрес указан как место нахождения компании.
Сейчас Терашкевич снимает побои, после чего планирует обратиться в полицию с заявлением.
На момент публикации заметки несколько твитов Терашкевича удалено. В разговоре с vc.ru он пояснил, что начал удалять записи после избиения, но затем передумал. Он попытается их восстановить через техподдержку.
В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации. «На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств. Мы обязательно вернёмся с более подробными комментариями позже», — заявили в компании, добавив, что предоставленные записи сейчас проверяют на достоверность.
Ну хоть не топором зарубили
Пояснительную команду, пожалуйста.
Отсылка к "Преступление и наказание" и любви питерских преступников к расчленению одновременно
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Да опять какой-нибудь СБшник быдловатый с синдромом генерала возомнил себя ответственным за честь кампании, да только по другому не умеет.
Знаю охеренную историю с прошлой работы, где на должность человека, который работает с деньгами, СБ пропустили тетку, которая была в розыске за мошенничество. Зато эти клоуны до простых работяг докапывались, мол одет не так, курил дальше 2 метров от урны и т.д. )
Закончилось все смешно. Тетка прошла испытательный срок, в первую же вечернюю смену взяла несколько лямов и фьюить! Дальше не уверен в правдоподобности, за что купил как говорится.. рванула в Беларусь, нашу границу прошла, на белорусской ее задержали. Левые документы. Отправили в Россию, оказалось, она вообще была в федеральном розыске. Такие вот СБшные дела )
В Петербурге всегда такие вопросы по понятиям решались, не вижу в этом ничего плохого. Либо кулачный бой, либо дуэль с СБшником
Кулачный бой никого ни правее, ни умнее, ни счастливее не сделал. Хочешь тренироваться займись нормальным спортом, хоть бы и борьбой, а на улице так вабще, в нормальной стране для людей этого дерьма быть не должно.
Зачем заканчивать СПБГУ и потом идти на такую работу? До сих пор радуюсь, что свалил из универа на первом курсе и не потерял время зря.
сразу пошел на такую работу?
Не, не на такую. Я вместо универа завскладом работал. Это была моя первая и последняя работа на кого-то.
Но логика у вас верная: можно сразу пойти на такую работу, без длительного обучения )
А потом умер дедушка, оставив наследство :)
В универ нужно идти тогда, когда знаешь, на кого хочешь учиться и чем будешь заниматься после универа. 90% (в лучшем случае) учащихся в универах получают углубленное общее образование (считай школьное) + специальное (которое им нафиг не нужно — см. упом. 90%). Чисто с практической точки зрения, пойти работать — не самый плохой вариант — за первый рабочий год молодой человек сразу все поймет и сможет выбрать дальнейший путь.
в СПБГУ не только матмех и ему подобные факультеты, лично он истфак заканчивал например. В наше время такими вещами за редким исключением только в качестве хобби заниматься можно.
Тут согласен, но я больше не про конкретный случай а в целом. О бесполезности образования. В мое время все на экономистов учились, например. Считаю, что они потратили 5 лет жизни впустую.
P.S. Я кстати свалил не по этой причине, в том возрасте я этого понимать не мог) Скучно было. ИНЖЭКОН )
Экономисты... По-моему, чуток доучиться и ты готовый дата сайнтист, и внезапно зарабатываешь 300000/сек. Разве не так?
Нужно очень любить свое хобби, чтобы тратить на него 4 года и кучу денег
Терашкевич попытался узнать, откуда компания знает, кто именно ведёт аккаунт
имя в твиттере: Andrzej Teraszkiewicz
юзернейм: @teraszkiewicz
🤔
Достаевского, не трогайте писателя
Преступление и наказание.
Если бы Достоевский жил сейчас, то он бы написал «Преступление без наказания»
«Наказание без преступления».
Что вы скажете выпускнику гуманитарного вуза?
Два латте без сахара, пожалуйста
... потребовали удалить твиты. Когда он отказался это делать, его прямо там избили и сейчас увезли на скорой.
Привет 90-е.
... В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации.
Теперь, лишь бы не разобрались, как в 90-х.
На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств
Выясняют почему он до сих пор помнит о произошедшем и ищут способы решить данное недоразумение?
Достаевский - это хорошой сервис, но качество еды сильно хромает. В плане упаковки, маркетинга и удержания клиентов у них всё более менее приятно, но остальное..
Что не так?
У сервиса по доставке еды с едой плохо, но сервис хороший. Действительно, а что здесь не так? 🤔
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Вы не правы и пытаетесь еще как то съязвить. Не нужно.
Встретимся в суде!
Ок. А перед этим может на ринге?
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Русская шиза, в Питере же все случилось?
Мне интересно, что случится со страной когда у Хунты закончится возможность заливать все деньгами.
Ты не слышал?! Вставят чип всем через вакцину! А на чипе число зверя!
Притом вставлять будут ректально
Конечно, нужно знать все обстоятельства случившегося. Но, если хотя бы 50% правды в этой статье есть, то это дно.
А это платный пост? Вы его твиттер читали? Это же просто тролль, он день назад в победу устраивался.
@Dostaevsky , прочтите нашу статью, как удалять негативные отзывы по любви. https://vc.ru/marketing/162904-ponyat-prostit-udalit-mozhno-li-ubedit-klienta-ubrat-negativnyy-otzyv-po-lyubvi
Чё ребятули? Мутим челендж на кого как давили? На самом деле тема актуальная и важная. Царьков в СБ компаний дофига!
В стране, где так много силовиков, должен быть знакомый силовик повыше или выходы на него, чтобы он мог решить вопрос с докучающим силовиком (в т.ч. и бывшим). Воспринимайте это как ДМС или КАСКО. Если есть нормальный юрист, то часто можно наказать и без силовых знакомств, но, всё-таки, надо иметь знакомство с профильным юристом (у которого, кстати, 100% есть контакты с нужными силовиками, но он и денег запросит неплохо, если вопрос сложный).
Интересно, что случается с недовольными клиентами ???
Избили плохо, однако если он подписал контракт и этический код, то не должен был писать такое, при этом работая там.
Мной о прошлой работе было написано многое, кое-что ещё в дальнем ящике лежит, но есть одно "но": никто из читающих, кроме своих, вряд ли опознает меня или компанию :)
Хорошо что не в секс шоп устроился. Там бы и похуже че могло случиться при таком раскладе.
Очень сильно смеюсь. Овелян в деле! Или его там уже уволили?)))
Кто это
Это человек, часто называющий себя «основателем» Достаевского. На самом деле — обыкновенный зиц-председатель.
Рассказывай подробности, интересно
Гуглите «Игорь Рудзий» или «Владимир Овелян» или и то и другое)))
Вот вы тут шутите, а редакция VC в опасности. Скоро к ним придут статью удалять.
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