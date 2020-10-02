Он проработал в сервисе два дня и написал несколько «нелестных» твитов о работе. В компании заявили, что разбираются в ситуации.

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Выпускник СПбГУ Андрей Терашкевич заявил об избиении в офисе петербургского сервиса доставки еды «Достаевский» после отзывов о работе в компании в Twitter. Его историю рассказал депутат МО «Малая Охта» в Санкт-Петербурге Василий Кунин.

Василий Кунин @wassek96



Привет 90-е. Адский ад. Мой знакомый @teraszkiewicz два дня проработал в Достоевском и написал пару нелестных слов в твиттере. После чего его вызвали в офис, где потребовали удалить твиты. Когда он отказался это делать, его прямо там избили и сейчас увезли на скорой.Привет 90-е.

Кунин также опубликовал аудиозапись с рассказом о случившемся от Терашкевича и запись происходящего в офисе (есть у vc.ru).

По словам Терашкевича, он устроился работать в «Достаевский» менеджером по работе с клиентами. Пройдя обучение и отработав две смены, Терашкевич написал несколько твитов о работе, после чего 2 октября его вызвали в офис.

Он рассказывает, что представитель компании показал ему распечатки твитов и потребовал их удалить. Терашкевич попытался узнать, откуда компания знает, кто именно ведёт аккаунт, после чего в «Достаевском» якобы заявили, что раз «по-хорошему» не выходит, будет «по-плохому». Затем в кабинет вошли четыре человека и избили его, заявил Терашкевич.

Andrzej Teraszkiewicz ❤✊🏻✌🏻 @teraszkiewicz Вся клиентская база Достаевского находится в практически открытом доступе. Любой стажер по номеру телефона пробьет все адреса и заказы за последние несколько лет. Так что думайте, когда что-то заказываете в Достаевском. Возможно, скоро ваш адрес появится в даркнете.

В беседе с vc.ru он уточнил, что не знает, с кем именно разговаривал в офисе, но «вроде как это территориальный управляющий». По словам Терашкевича, колл-центр и офис, в котором его избили, находятся на Кондратьевском проспекте, 15 корпус 5. В пользовательском соглашении на сайте «Достаевского» этот адрес указан как место нахождения компании.

Сейчас Терашкевич снимает побои, после чего планирует обратиться в полицию с заявлением.

На момент публикации заметки несколько твитов Терашкевича удалено. В разговоре с vc.ru он пояснил, что начал удалять записи после избиения, но затем передумал. Он попытается их восстановить через техподдержку.