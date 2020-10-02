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Еда
Татьяна Боброва
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Петербуржец рассказал, что его избили в офисе доставки еды «Достаевский» из-за твитов о работе в компании Материал редакции

Он проработал в сервисе два дня и написал несколько «нелестных» твитов о работе. В компании заявили, что разбираются в ситуации.

75 комментариев
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Выпускник СПбГУ Андрей Терашкевич заявил об избиении в офисе петербургского сервиса доставки еды «Достаевский» после отзывов о работе в компании в Twitter. Его историю рассказал депутат МО «Малая Охта» в Санкт-Петербурге Василий Кунин.

Василий Кунин @wassek96
Адский ад. Мой знакомый @teraszkiewicz два дня проработал в Достоевском и написал пару нелестных слов в твиттере. После чего его вызвали в офис, где потребовали удалить твиты. Когда он отказался это делать, его прямо там избили и сейчас увезли на скорой.

Привет 90-е.

Кунин также опубликовал аудиозапись с рассказом о случившемся от Терашкевича и запись происходящего в офисе (есть у vc.ru).

По словам Терашкевича, он устроился работать в «Достаевский» менеджером по работе с клиентами. Пройдя обучение и отработав две смены, Терашкевич написал несколько твитов о работе, после чего 2 октября его вызвали в офис.

Он рассказывает, что представитель компании показал ему распечатки твитов и потребовал их удалить. Терашкевич попытался узнать, откуда компания знает, кто именно ведёт аккаунт, после чего в «Достаевском» якобы заявили, что раз «по-хорошему» не выходит, будет «по-плохому». Затем в кабинет вошли четыре человека и избили его, заявил Терашкевич.

Andrzej Teraszkiewicz ❤✊🏻✌🏻 @teraszkiewicz
Вся клиентская база Достаевского находится в практически открытом доступе. Любой стажер по номеру телефона пробьет все адреса и заказы за последние несколько лет. Так что думайте, когда что-то заказываете в Достаевском. Возможно, скоро ваш адрес появится в даркнете.

В беседе с vc.ru он уточнил, что не знает, с кем именно разговаривал в офисе, но «вроде как это территориальный управляющий». По словам Терашкевича, колл-центр и офис, в котором его избили, находятся на Кондратьевском проспекте, 15 корпус 5. В пользовательском соглашении на сайте «Достаевского» этот адрес указан как место нахождения компании.

Сейчас Терашкевич снимает побои, после чего планирует обратиться в полицию с заявлением.

На момент публикации заметки несколько твитов Терашкевича удалено. В разговоре с vc.ru он пояснил, что начал удалять записи после избиения, но затем передумал. Он попытается их восстановить через техподдержку.

В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации. «На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств. Мы обязательно вернёмся с более подробными комментариями позже», — заявили в компании, добавив, что предоставленные записи сейчас проверяют на достоверность.

#новость #достаевский

Татьяна Боброва
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75 комментариев
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Лаванда

74

Ну хоть не топором зарубили

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Артем Акулов

Лаванда
5

Это прорыв. А, нет, погодите. Это рывок!

Ответить

Ilya Popov

Лаванда
4

...и в Мойку не кинули

Ответить

Андрей Мальцев

Лаванда
–1

Пояснительную команду, пожалуйста.

Ответить

iFlow Games

Андрей
5

Достаевский же..)

Ответить

Andre Macareno

Андрей
5

Отсылка к "Преступление и наказание" и любви питерских преступников к расчленению одновременно

Ответить

Комментарий удален

Mark Khil

Лаванда
1

Блин

То же самое хотел написать)

Ответить

Александр Кучеряев

33

Да опять какой-нибудь СБшник быдловатый с синдромом генерала возомнил себя ответственным за честь кампании, да только по другому не умеет.

Ответить

Ilya Sorokin

Александр
7

Знаю охеренную историю с прошлой работы, где на должность человека, который работает с деньгами, СБ пропустили тетку, которая была в розыске за мошенничество. Зато эти клоуны до простых работяг докапывались, мол одет не так, курил дальше 2 метров от урны и т.д. )

Закончилось все смешно. Тетка прошла испытательный срок, в первую же вечернюю смену взяла несколько лямов и фьюить! Дальше не уверен в правдоподобности, за что купил как говорится.. рванула в Беларусь, нашу границу прошла, на белорусской ее задержали. Левые документы. Отправили в Россию, оказалось, она вообще была в федеральном розыске. Такие вот СБшные дела ) 

Ответить

Stanislav Sobolev

Александр
3

В Петербурге всегда такие вопросы по понятиям решались, не вижу в этом ничего плохого. Либо кулачный бой, либо дуэль с СБшником  

Ответить

badResistor

Stanislav
3

Питер... ну хоть в чемодан не завернули

Ответить

Александр Кучеряев

Stanislav
0

Кулачный бой никого ни правее, ни умнее, ни счастливее не сделал. Хочешь тренироваться займись нормальным спортом, хоть бы и борьбой, а на улице так вабще, в нормальной стране для людей этого дерьма быть не должно.

Ответить

Ilya Sorokin

7

Зачем заканчивать СПБГУ и потом идти на такую работу? До сих пор радуюсь, что свалил из универа на первом курсе и не потерял время зря. 

Ответить

badResistor

Ilya
19

сразу пошел на такую работу?

Ответить

Ilya Sorokin

badResistor
8

Не, не на такую. Я вместо универа завскладом работал. Это была моя первая и последняя работа на кого-то.
Но логика у вас верная: можно сразу пойти на такую работу, без длительного обучения ) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Ilya
0

А потом умер дедушка, оставив наследство :)

Ответить

Влад Ижевский

Sergei
1

В универ нужно идти тогда, когда знаешь, на кого хочешь учиться и чем будешь заниматься после универа. 90% (в лучшем случае) учащихся в универах получают углубленное общее образование (считай школьное) + специальное (которое им нафиг не нужно — см. упом. 90%). Чисто с практической точки зрения, пойти работать — не самый плохой вариант — за первый рабочий год молодой человек сразу все поймет и сможет выбрать дальнейший путь. 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

badResistor
0

Ну как вариант

Ответить

Ilya Popov

Ilya
0

в СПБГУ не только матмех и ему подобные факультеты, лично он истфак заканчивал например. В наше время такими вещами за редким исключением только в качестве хобби заниматься можно.

Ответить

Ilya Sorokin

Ilya
1

Тут согласен, но я больше не про конкретный случай а в целом. О бесполезности образования. В мое время все на экономистов учились, например. Считаю, что они потратили 5 лет жизни впустую.
P.S. Я кстати свалил не по этой причине, в том возрасте я этого понимать не мог) Скучно было. ИНЖЭКОН )

Ответить

Юрий Белоножкин

Ilya
0

Экономисты... По-моему, чуток доучиться и ты готовый дата сайнтист, и внезапно зарабатываешь 300000/сек. Разве не так?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Ilya
0

Нужно очень любить свое хобби, чтобы тратить на него 4 года и кучу денег

Ответить

Yulay Mambetov

16

Не расчленили и ладно 

Ответить

Айдос Капанов

11

Терашкевич попытался узнать, откуда компания знает, кто именно ведёт аккаунт

имя в твиттере: Andrzej Teraszkiewicz
юзернейм: @teraszkiewicz

🤔

Ответить

Sasha Tsereteli

7

Достаевского, не трогайте писателя

Ответить

Arthur Niazyan

Sasha
10

Преступление и наказание.

Ответить

Nikolay Werner

Arthur
2

Если бы Достоевский жил сейчас, то он бы написал «Преступление без наказания»

Ответить

Сергей Сергеев

Nikolay
2

«Наказание без преступления». 

Ответить

Nikolay Werner

Сергей
0

О да, точно! Был бы двухтомник)

Ответить

Nekto Nikto

Arthur
2

Вы путаетесь! Это же Достаевский, у него "Приступление и накозание"!

Ответить

Aleksey Bobkov

7

Что вы скажете выпускнику гуманитарного вуза?
Два латте без сахара, пожалуйста

Ответить

Sayyar Tatar

7

... потребовали удалить твиты. Когда он отказался это делать, его прямо там избили и сейчас увезли на скорой.

Привет 90-е.

... В пресс-службе «Достаевского» сообщили vc.ru, что разбираются в ситуации.

Теперь, лишь бы не разобрались, как в 90-х.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sayyar
0

Да что-то там не всё сходится.

Ответить

badResistor

7

На данный момент можем только сказать, что вопрос не останется без внимания. Подключены все ресурсы для выяснения обстоятельств

Выясняют почему он до сих пор помнит о произошедшем и ищут способы решить данное недоразумение?

Ответить

Андрей Иванов

7

Озон, ты прямо на грани...

Ответить

Артём Антонов

–11

Достаевский - это хорошой сервис, но качество еды сильно хромает. В плане упаковки, маркетинга и удержания клиентов у них всё более менее приятно, но остальное..

Ответить

Yury S

Артём
16

это хорошой сервис плане маркетинга 

но качество еды сильно хромает

хорошой сервис

Что то здесь не так

Ответить

Артём Антонов

Yury
0

Что не так?

Ответить

Ilya Sorokin

Артём
21

У сервиса по доставке еды с едой плохо, но сервис хороший. Действительно, а что здесь не так? 🤔

Ответить

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Комментарий удален

iFlow Games

Артём
2

Вы не правы и пытаетесь еще как то съязвить. Не нужно.

Ответить

Артём Антонов

iFlow
0

Встретимся в суде!

Ответить

iFlow Games

Артём
1

Ок. А перед этим может на ринге?

Ответить

Ilya Sorokin

iFlow
3

В офисе Достаевского! 

Ответить

Артём Антонов

iFlow
0

Го)

Ответить

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Комментарий удален

Aleksey Bobkov

Ilya
0

Всё имеет значение

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i h8ers

Артём
10

теперь я знаю, кто пишет обьявления, вроде такого: "Планшет в идеальном состоянии, только экран в углу разбит и не работает"

Ответить

Sasha Tsereteli

Артём
0

Предлагаю это отдельно обсудить

Ответить

Bobo Momo

0

Русская шиза, в Питере же все случилось?

Мне интересно, что случится со страной когда у Хунты закончится возможность заливать все деньгами.

Ответить

Igor Filippov

Bobo
3

Ты не слышал?! Вставят чип всем через вакцину! А на чипе число зверя!

Ответить

Виктор Петров

Igor
0

Притом вставлять будут ректально

Ответить

Igor Filippov

Виктор
1

Очень на это надеюсь! Готов принять больше одного раза!

Ответить

Влад Ижевский

2

Конечно, нужно знать все обстоятельства случившегося. Но, если хотя бы 50% правды в этой статье есть, то это дно. 

Ответить

Stone Keeper

2

А это платный пост? Вы его твиттер читали? Это же просто тролль, он день назад в победу устраивался. 

Ответить

Digital Sharks

2

@Dostaevsky , прочтите нашу статью, как удалять негативные отзывы по любви. https://vc.ru/marketing/162904-ponyat-prostit-udalit-mozhno-li-ubedit-klienta-ubrat-negativnyy-otzyv-po-lyubvi 

Ответить

Алексей Кравцов

0

Чё ребятули? Мутим челендж на кого как давили? На самом деле тема актуальная и важная. Царьков в СБ компаний дофига!

Ответить

Алексис Второй

Алексей
3

В стране, где так много силовиков, должен быть знакомый силовик повыше или выходы на него, чтобы он мог решить вопрос с докучающим силовиком (в т.ч. и бывшим). Воспринимайте это как ДМС или КАСКО. Если есть нормальный юрист, то часто можно наказать и без силовых знакомств, но, всё-таки, надо иметь знакомство с профильным юристом (у которого, кстати, 100% есть контакты с нужными силовиками, но он и денег запросит неплохо, если вопрос сложный).

Ответить

Arthur Niazyan

Алексей
2

#миту ?

Ответить

Robert Hismatullin

1

Интересно, что случается с недовольными клиентами ???

Ответить

Dmitry Yashin

Robert
0

Именно поэтому плохих отзывов у Достаевского нет

Ответить

Timur Cherikov

1

Избили плохо, однако если он подписал контракт и этический код, то не должен был писать такое, при этом работая там.

Ответить

Sergei Timofeyev

Timur
0

Мной о прошлой работе было написано многое, кое-что ещё в дальнем ящике лежит, но есть одно "но": никто из читающих, кроме своих, вряд ли опознает меня или компанию :)

Ответить

Artem Bocharov

1

Хорошо что не в секс шоп устроился. Там бы и похуже че могло случиться при таком раскладе.

Ответить

Андрей Мальцев

0

Очень сильно смеюсь. Овелян в деле! Или его там уже уволили?)))

Ответить

Aleksey Bobkov

Андрей
0

Кто это

Ответить

Андрей Мальцев

Aleksey
1

Это человек, часто называющий себя «основателем» Достаевского. На самом деле — обыкновенный зиц-председатель.

Ответить

Aleksey Bobkov

Андрей
0

Рассказывай подробности, интересно

Ответить

Андрей Мальцев

Aleksey
0

Гуглите «Игорь Рудзий» или «Владимир Овелян» или и то и другое)))

Ответить

Влад Ижевский

Андрей
0

Это же два разных человека, вроде. Ху из ху?))

Ответить

Roman Zhuchkov

0

Мда

Ответить

Timur Cherikov

0

Так может старуха написала, а не он? Лучше рекламы не найдешь...

Ответить

sergjjj

0

Ну бл. теперь конечно о компании буду только хорошие твиты....

Ответить

i h8ers

0

вот и лозунг родился -"Мы достанем всё, даже тебя!"

Ответить

Сергей Медведев

0

Спасибо, теперь знаю о данном сервисе )

Ответить

Stan Chetverikov

0

Странно. Избили - значит разобрались:)

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Evil Pechenka

0

Вот вы тут шутите, а редакция VC в опасности. Скоро к ним придут статью удалять.

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