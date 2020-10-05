Среди инвесторов раунда — AltaIR Capital, AltaClub, Наталья Водянова, Евгений Невгень и другие.

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Нью-йоркский стартап Fridge No More от российских основателей привлёк $1,5 млн от международной инвестиционной компании AltaIR Capital, сообщества AltaClub, фонда Bratte Евгения Невгеня и Сергея Гончара, а также Натальи Водяновой, Евгения Фуксмана и нескольких ангелов-инвесторов. Об этом vc.ru рассказал представитель AltaClub.

Подробности сделки стороны не раскрывают. Fridge No More — это сервис быстрой доставки продуктов. Курьеры доставляют заказы на электрических велосипедах за 15 минут, говорят в компании.

Для этого стартап открыл собственные локальные магазины в Бруклине — в Вильямсбурге и Парк Слоуп. В течение года Fridge No More планирует запустить «десятки» новых магазинов в Нью-Йорке, рассказали в AltaClub.

Доставка бесплатная без ограничений по минимальной стоимости заказа, а цены продуктов «сравнимы с ценами в местных магазинах», говорит представитель сообщества.

Fridge No More запустили сооснователь Coub Антон Гладкобородов и инвестор «Самоката» и Elementaree Павел Данилов. На момент публикации заметки Данилов не ответил на вопрос vc.ru, на что компания планирует потратить привлечённые инвестиции. Первые заказы сервис начал выполнять 1 октября 2020 года, говорят в AltaClub.