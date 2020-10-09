Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, отмечают московские власти.

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В мэрии Москвы обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке, рассказал РБК источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений.

При этом о ресторанах речи пока не идёт, говорит источник в мэрии. «Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — рассказал он.

Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, отмечают московские власти. «Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — передаёт РБК слова собеседника.

Власти пока не определились, как именно будут реализованы ограничения, например, как определить исключительно питейное заведение. Некоторые заведения в Москве днём работают как рестораны, а ночью — как бар, объясняет собеседник издания.

На момент публикации заметки в городской мэрии и департаменте торговли и услуг Москвы не ответили на запрос РБК.