РБК: власти Москвы обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке — о ресторанах пока речи не идёт Материал редакции
Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, отмечают московские власти.
В мэрии Москвы обсуждают возможность закрытия ночных клубов, баров и караоке, рассказал РБК источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений.
При этом о ресторанах речи пока не идёт, говорит источник в мэрии. «Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — рассказал он.
Несмотря на начало второй волны пандемии, трафик в городе не снижается, отмечают московские власти. «Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной», — передаёт РБК слова собеседника.
Власти пока не определились, как именно будут реализованы ограничения, например, как определить исключительно питейное заведение. Некоторые заведения в Москве днём работают как рестораны, а ночью — как бар, объясняет собеседник издания.
На момент публикации заметки в городской мэрии и департаменте торговли и услуг Москвы не ответили на запрос РБК.
- 9 октября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 12 126 обнаруженных за сутки случаев заболевания в России.
- Это новый рекорд: предыдущий был поставлен 11 мая — 11 656 случаев.
- Из них на Москву приходится 3701 случай — столица остаётся лидером по числу заболеваний в стране.
Тут либо закрывать все, либо забить на все и ничего не закрывать. Как с самого начала власти не могли принять решения, так до сих пор мечутся туда-сюда. Все эти половинчатые решения в борьбе с эпидемией никак не помогают, а бизнес гробят.
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