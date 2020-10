«Конечно, это не клон. Это другой бизнес», — возражает Павел Данилов, когда Fridge No More сравнивают с «Самокатом». Хотя не скрывает, что вдохновлён опытом сервиса, в котором он был инвестором.

Fridge No More работает в двух районах нью-йоркского Бруклина и обещает покупателям доставку за 15 минут. Павел Данилов и сооснователь Coub Антон Гладкобородов запустили сервис 1 октября. Для запуска они привлекли $1,5 млн от AltaIR Capital Игоря Рябенького и других инвесторов.

Стартап специально ограничил набор продуктов в каждой категории, чтобы облегчить пользователям выбор и помочь сэкономить время. Предпринимателям ещё предстоит проверить свою концепцию, но глава Fridge No More верит, что можно изменить привычки американцев и построить прибыльный бизнес.

Как инвестор «Самоката» пришёл к запуску похожего сервиса в Нью-Йорке и чем они отличаются

Расскажите, чем вы занимались до Fridge No More.

Хотя, конечно, Fridge No More это не клон «Самоката», это другой бизнес. Мы — редкий пример компании, которая не создаёт клон американского стартапа на российском рынке, а приносит новую модель на американский рынок.

Вы сказали, что у Fridge No More другая модель, нежели у «Самоката». Расскажите про различия между Россией и США.

Сколько денег нужно на запуск и почему листовки эффективнее рекламы в соцсетях

На уровне идеи мы с Антоном обсуждали Fridge No More в январе. В марте я приехал в Нью-Йорк, как раз перед ростом заболеваемости, и мы начали готовиться к запуску. К июню привлекли раунд и начали подписывать договоры аренды, договариваться с поставщиками. Поэтому я бы сказал, что работа началась в марте, то есть за шесть месяцев.

