Еда
Лиана Липанова
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Сервис доставки продуктовых наборов Grow Food перестал работать вне Москвы и Санкт-Петербурга из-за падения продаж Материал редакции

Из-за относительно высокой стоимости для регионов, пандемии и низкого спроса на замороженные наборы.

  • Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food прекратил доставку во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, следует из информации на официальном сайте компании. Grow Food отказалась от регионов не окончательно — новые планы и меню сервис озвучит к концу 2020 года, говорят в компании.
  • Год назад Grow Food запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске — продажи в этих городах были закрыты «несколько недель назад», рассказал «Ведомостям» сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер.
  • Компания отказалась от экспансии в регионах по нескольким причинам. В регионах сервис доставлял именно замороженные продуктовые наборы, произведенные на фабрике в Подмосковье, напоминает газета. Однако жители регионов «не оценили» замороженные рационы, пишут «Ведомости».
  • Кроме того, низкий спрос обоснован относительно высокой стоимостью для регионов — 700-750 рублей, объясняет Гальпер. На закрытие региональных продаж повлияла и пандемия, сообщает издание. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», — говорит Гальпер.
  • Grow Food в 2015 году основали Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей.

#новость #growfood

Лиана Липанова
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Максим Горький

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кроме столиц нигде хипстеров нету, ЗОЖ не в тренде, все пьют водку и едят гречку.

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Leo Uvarov

Максим
0

А что, греча не в тренде сейчас? Там же вроде железо и все такое прочее. 

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UTG S

Leo
0

И белка куча, можно котлеты себе делать вместо мяса

Ответить

Максим Горький

UTG
0

котлеты лучше всего из гороха - как в самых модных фуд-стартапах с ЗОЖ-веган-месседжем бренда.

Ответить

Vasiliy Gorin

Leo
0

Доступное для усвоения железо в готовой гречке - в следовых количествах.
Полезность гречки - это байки для тех, кто не умеет проверять информацию дальше статеек из женских журналов.

Ответить

Ray Smith

9

Ну как бы, живи я в условном Мурманске, я бы из без всякой пандемии не готов бы был по 5к в неделю на еду башлять. На что они вообще рассчитывали?

Ответить

GrowFood

Ray
0

Понимаем, что стоимость могла показаться высокой за питание в таком формате, но за эти деньги можно было получить не только готовое разнообразное питание на каждый день, но и освободить свое время от готовки, мытья посуды, походов в магазин. Но, к сожалению, в текущей ситуации альтернативные варианты составления своего рациона все-таки взяли свои, да и времени для этого стало намного больше из-за сложившейся обстановки. 

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Ray Smith

GrowFood
1

Преимущества сервиса всем ясны. Дело исключительно в уровне зарплат в регионе.
Чтобы позволить себе гроуфуд, нужно иметь зарплату в районе условных 70-100 тысяч. Врядли в Мурманске каждый может столько заработать за месяц.

Ответить

GrowFood

Ray
0

Мы как раз в поисках еще более приятного по цене варианта тарифа, поэтому надеемся, что после обновления сможем для каждого отыскать хорошее предложение, не снижая при этом качество продукции. 

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Mann Ivanov

Ray
0

Да и для Питера это тоже не дёшево.
Особенно учитывая, что к ГФ нужно докупать овощи/фрукты, тк в их рационе в основном крупы и мясо (без клетчатки начинаются проблемы с ЖКТ).

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GrowFood

Mann
0

У нас все тарифы сбалансированы по своим составляющим, но если вы привыкли видеть больше овощей в своем меню - то с помощью Конструктора можно составить и такой вариант рациона. И не будет необходимости тратить дополнительные средства на добавление перекусов в свой день. 

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Mann Ivanov

GrowFood
0

Овощи у вас только на рекламных плакатах разве что. В меню баланс их нету практически совсем. Говорю из личного опыта. Это далеко не сбалансированное меню.

Ответить

GrowFood

Mann
0

Рацион Balance нацелен больше на набор и поддержание массы, поэтому в нем действительно большинство углеводов заложены именно в виде круп. Но уверяем вас, с помощью Конструктора меню даже такой тариф можно сделать гораздо разнообразнее в плане овощных приемов. 

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Алексей Карпов

Ray
0

очевидно рассчитывали лавэ поднять

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anvar

Ray
–2

На айфон за сотен в кредит

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Michael Shramko

7

Гроуфуд вкусно, но добавляют сахарозаменитель. В других подобная история. От себя скажу, через пару недель надоедает. Куча еды остаётся. Возможно подойдёт для тех кто только дома работает

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GrowFood

Michael
1

Спасибо вам за обратную связь! Мы действительно используем натуральный сахарозаменитель FitParad №7 в некоторых десертах, а чтобы в вашем меню было больше разнообразия - предлагаем не забывать о Конструкторе, в нем на каждый прием можно найти как минимум 6-7 альтернативных блюд для замены :)

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Anton

1

Покупал подписку на еду "Balance" где написано от 2000ккал, в итоге 20 дней мне привозили ДО 2000ккал)) типа я должен тратить свое время, чтобы ходить и докупать 200-300ккал) как-то не серьезно, пришлось отписаться

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GrowFood

Anton
0

В тарифах у нас указана средняя калорийность питания на день, т.е. когда может быть чуть больше, когда-то - чуть меньше, но разница не превышает 50-100 ккал. Вероятнее всего на ваш заказ могли повлиять изменения из-за списка Избранного или Стоп-листа. Давайте напишем вам в ЛС и детальнее разберемся в ситуации. 

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Artemy

0

Shrink Food

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Alexandr Panasyuk

0

Все, кто может себе позволить заказывать в growfood на постоянной основе, уже давно уехали из регионов в МСК или СПБ

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Denis Denis

0

Все просто, открываешь деливери и на скидосах на эти 700 рублей можно затариться более вкусной едой в аналогичном количестве :)

Собственно, наверно поэтому гроуфуд запустили воуфуд, так как коробочники типа тарелок.ком начали неплохо загребать рынок

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GrowFood

Denis
0

Не факт, что вся эта еда будет такая же сбалансированная по КБЖУ :) Мы все-таки предлагаем более "здоровый" по своему составу рацион, который может стать отличным помощником в достижении какой-либо фитнес-цели или просто освободит время от рутины, связанной с готовкой. А  WowFood отлично подойдет для тех, кому баланс КБЖУ не особо важен, и они предпочитают более домашние варианты блюд. 

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Евгений Ларин

0

Хотели чебупели вдуть в разы дороже но фокус не удался

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Михаил Гаранин

0

Я вот видел мнение что у них впереди маркетинг, позади-вкусность.
Увы, должен признать это так (я сидел у них 30+ дней).
При той же калорийности (1500) конкуренты JustFood и SimpleMeals более скажем так приятны (но подороже конечно). 

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GrowFood

Михаил
0

Мы стараемся каждый отклик клиентов не оставить без внимания и корректируем меню именно на основании обратной связи, а Конструктор поможет составить индивидуальное меню учитывая ваши предпочтения по блюдам и продуктам. Скажите, давно ли делали у нас заказ? 

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