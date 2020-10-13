Сервис доставки продуктовых наборов Grow Food перестал работать вне Москвы и Санкт-Петербурга из-за падения продаж Материал редакции
Из-за относительно высокой стоимости для регионов, пандемии и низкого спроса на замороженные наборы.
- Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food прекратил доставку во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, следует из информации на официальном сайте компании. Grow Food отказалась от регионов не окончательно — новые планы и меню сервис озвучит к концу 2020 года, говорят в компании.
- Год назад Grow Food запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске — продажи в этих городах были закрыты «несколько недель назад», рассказал «Ведомостям» сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер.
- Компания отказалась от экспансии в регионах по нескольким причинам. В регионах сервис доставлял именно замороженные продуктовые наборы, произведенные на фабрике в Подмосковье, напоминает газета. Однако жители регионов «не оценили» замороженные рационы, пишут «Ведомости».
- Кроме того, низкий спрос обоснован относительно высокой стоимостью для регионов — 700-750 рублей, объясняет Гальпер. На закрытие региональных продаж повлияла и пандемия, сообщает издание. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», — говорит Гальпер.
- Grow Food в 2015 году основали Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей.
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Максим Горький
кроме столиц нигде хипстеров нету, ЗОЖ не в тренде, все пьют водку и едят гречку.
Leo UvarovМаксим
А что, греча не в тренде сейчас? Там же вроде железо и все такое прочее.
UTG SLeo
И белка куча, можно котлеты себе делать вместо мяса
Максим ГорькийUTG
котлеты лучше всего из гороха - как в самых модных фуд-стартапах с ЗОЖ-веган-месседжем бренда.
Vasiliy GorinLeo
Доступное для усвоения железо в готовой гречке - в следовых количествах.
Полезность гречки - это байки для тех, кто не умеет проверять информацию дальше статеек из женских журналов.
Ray Smith
Ну как бы, живи я в условном Мурманске, я бы из без всякой пандемии не готов бы был по 5к в неделю на еду башлять. На что они вообще рассчитывали?
GrowFoodRay
Понимаем, что стоимость могла показаться высокой за питание в таком формате, но за эти деньги можно было получить не только готовое разнообразное питание на каждый день, но и освободить свое время от готовки, мытья посуды, походов в магазин. Но, к сожалению, в текущей ситуации альтернативные варианты составления своего рациона все-таки взяли свои, да и времени для этого стало намного больше из-за сложившейся обстановки.
Ray SmithGrowFood
Преимущества сервиса всем ясны. Дело исключительно в уровне зарплат в регионе.
Чтобы позволить себе гроуфуд, нужно иметь зарплату в районе условных 70-100 тысяч. Врядли в Мурманске каждый может столько заработать за месяц.
GrowFoodRay
Мы как раз в поисках еще более приятного по цене варианта тарифа, поэтому надеемся, что после обновления сможем для каждого отыскать хорошее предложение, не снижая при этом качество продукции.
Mann IvanovRay
Да и для Питера это тоже не дёшево.
Особенно учитывая, что к ГФ нужно докупать овощи/фрукты, тк в их рационе в основном крупы и мясо (без клетчатки начинаются проблемы с ЖКТ).
GrowFoodMann
У нас все тарифы сбалансированы по своим составляющим, но если вы привыкли видеть больше овощей в своем меню - то с помощью Конструктора можно составить и такой вариант рациона. И не будет необходимости тратить дополнительные средства на добавление перекусов в свой день.
Mann IvanovGrowFood
Овощи у вас только на рекламных плакатах разве что. В меню баланс их нету практически совсем. Говорю из личного опыта. Это далеко не сбалансированное меню.
GrowFoodMann
Рацион Balance нацелен больше на набор и поддержание массы, поэтому в нем действительно большинство углеводов заложены именно в виде круп. Но уверяем вас, с помощью Конструктора меню даже такой тариф можно сделать гораздо разнообразнее в плане овощных приемов.
Алексей КарповRay
очевидно рассчитывали лавэ поднять
anvarRay
На айфон за сотен в кредит
Michael Shramko
Гроуфуд вкусно, но добавляют сахарозаменитель. В других подобная история. От себя скажу, через пару недель надоедает. Куча еды остаётся. Возможно подойдёт для тех кто только дома работает
GrowFoodMichael
Спасибо вам за обратную связь! Мы действительно используем натуральный сахарозаменитель FitParad №7 в некоторых десертах, а чтобы в вашем меню было больше разнообразия - предлагаем не забывать о Конструкторе, в нем на каждый прием можно найти как минимум 6-7 альтернативных блюд для замены :)
Anton
Покупал подписку на еду "Balance" где написано от 2000ккал, в итоге 20 дней мне привозили ДО 2000ккал)) типа я должен тратить свое время, чтобы ходить и докупать 200-300ккал) как-то не серьезно, пришлось отписаться
GrowFoodAnton
В тарифах у нас указана средняя калорийность питания на день, т.е. когда может быть чуть больше, когда-то - чуть меньше, но разница не превышает 50-100 ккал. Вероятнее всего на ваш заказ могли повлиять изменения из-за списка Избранного или Стоп-листа. Давайте напишем вам в ЛС и детальнее разберемся в ситуации.
Artemy
Shrink Food
Alexandr Panasyuk
Все, кто может себе позволить заказывать в growfood на постоянной основе, уже давно уехали из регионов в МСК или СПБ
Denis Denis
Все просто, открываешь деливери и на скидосах на эти 700 рублей можно затариться более вкусной едой в аналогичном количестве :)
Собственно, наверно поэтому гроуфуд запустили воуфуд, так как коробочники типа тарелок.ком начали неплохо загребать рынок
GrowFoodDenis
Не факт, что вся эта еда будет такая же сбалансированная по КБЖУ :) Мы все-таки предлагаем более "здоровый" по своему составу рацион, который может стать отличным помощником в достижении какой-либо фитнес-цели или просто освободит время от рутины, связанной с готовкой. А WowFood отлично подойдет для тех, кому баланс КБЖУ не особо важен, и они предпочитают более домашние варианты блюд.
Евгений Ларин
Хотели чебупели вдуть в разы дороже но фокус не удался
Михаил Гаранин
Я вот видел мнение что у них впереди маркетинг, позади-вкусность.
Увы, должен признать это так (я сидел у них 30+ дней).
При той же калорийности (1500) конкуренты JustFood и SimpleMeals более скажем так приятны (но подороже конечно).
GrowFoodМихаил
Мы стараемся каждый отклик клиентов не оставить без внимания и корректируем меню именно на основании обратной связи, а Конструктор поможет составить индивидуальное меню учитывая ваши предпочтения по блюдам и продуктам. Скажите, давно ли делали у нас заказ?