Сервис доставки продуктовых наборов Grow Food закрыл продажи в некоторых регионах Материал редакции
Из-за относительно высокой стоимости для регионов, пандемии и низкого спроса на замороженные наборы.
- Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food прекратил доставку во всех городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, следует из информации на официальном сайте компании. Grow Food отказалась от регионов не окончательно — новые планы и меню сервис озвучит к концу 2020 года, говорят в компании.
- Год назад Grow Food запускала доставку в Мурманске, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске — продажи в этих городах были закрыты «несколько недель назад», рассказал «Ведомостям» сооснователь Grow Food Даниэль Гальпер.
- Компания отказалась от экспансии в регионах по нескольким причинам. В регионах сервис доставлял именно замороженные продуктовые наборы, произведенные на фабрике в Подмосковье, напоминает газета. Однако жители регионов «не оценили» замороженные рационы, пишут «Ведомости».
- Кроме того, низкий спрос обоснован относительно высокой стоимостью для регионов — 700-750 рублей, объясняет Гальпер. На закрытие региональных продаж повлияла и пандемия, сообщает издание. «Люди стали больше думать, как сэкономить средства и будет ли у них работа, чем о здоровом питании», — говорит Гальпер.
- Grow Food в 2015 году основали Гальпер и Павел Паскарь. В 2016 году сервис привлёк 30 млн рублей от AddVenture, а через год фонд вложил в Grow Food ещё около 300 млн рублей.
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Michael Shramko
Гроуфуд вкусно, но добавляют сахарозаменитель. В других подобная история. От себя скажу, через пару недель надоедает. Куча еды остаётся. Возможно подойдёт для тех кто только дома работает