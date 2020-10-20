Еда
Татьяна Боброва
2043

Мэрия Москвы проверит комиссии «Яндекс.Еды» и Delivery Club после жалоб ресторанов Материал редакции

Партнёры сервисов считают тарифы необоснованными, а сами компании говорят о поддержке участников рынка.

50 комментариев
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Власти Москвы проверят сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club на возможные нарушения антимонопольного законодательства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по экономической политике Владимира Ефимова.

На «монополию» «Яндекса» и Delivery Club пожаловался вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он отмечал, что сервисы «на своё усмотрение» устанавливают комиссии на доставку в размере до 35% от стоимости заказа.

Миронов предложил проверить сервисы, поскольку рестораны, которые в пандемию вынуждены работать с доставкой, лишены выбора, указывает агентство. Комиссии же, по его словам, заставляют участников рынка «уходить ещё в больший минус», что делает их работу «абсолютно нерентабельной».

По словам Ефимова, если правительство Москвы найдёт признаки нарушения антимонопольного законодательства, оно напишет обращение в ФАС. Как пишет «Интерфакс», разобраться в ситуации Ефимова попросил и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В «Яндекс.Еде» сообщили vc.ru, что открыты для диалога, а до этого претензий у проверяющих органов к сервису не возникало. Компания поддерживает рестораны: например, 20 октября до конца 2020 года сервис обнулил комиссии на заказы навынос для локальных ресторанов и небольших сетей. На эти меры, разработанные вместе с ФРиО, «Еда» готова выделить до 120 млн рублей.

Delivery Club также открыт для общения с участниками рынка, заявили vc.ru в компании, добавив, что пока не получали запросов. Весной 2020 года сервис запустил программу поддержки ресторанов, позволившую локальным игрокам подключиться к сервису с нулевой комиссией.

#новость #яндекседа #deliveryclub

Татьяна Боброва
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50 комментариев
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Александр Лесин

11

Выбор есть - собственная доставка и клиентская база.

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Николай Истомин

Александр
4

Согласен. С тем же успехом тогда какой-нибудь АКИТ должен обратиться с требованием снизить комиссии у Вайдбериз и Озона, а ещё лучше - Я.Маркета, т.к. они вынуждают работать практически в минус ))

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Pavel Natalia Selivanovi

Николай
0

Вайлдбериз норм комиссии, вот озон через край, мелкие товары дешевле 100 рублей нереально продавать

Ответить

Егор Орлов

Александр
0

Это  + - реально для тех, кто работал ещё до появления агрегаторов. И только для крупных сетей. По факту сейчас мелкие игроки не могут игнорировать эти сервисы т.к. отсутствие в каталоге их убъёт, особенно во время акций типа -30%.  Вообще, очень странно что проверяют их комиссии, а не акции, которые заведомо убыточные для сервисов и работают на "выжигание поляны".  

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Dmitry Yashin

Александр
0

Либо позиционирование "У нас дорого, но пиздато!".

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Антон Адамов

4

Рестораны в этом году самые несчастные и с лапками. Одно нытье

Ответить

Владислав Егоров

Антон
6

Ага, ведь должны были счастливые после нескольких месяцев простоя и нескончаемым масочным карго-культом

Ответить

Антон Адамов

Владислав
3

Не одними ресторанами едины. Есть намного больше эффективных отраслей которым требуются реальная помощь. Просто рестораторы громче всех плачут, а остальные находят выходы и решения.

Ответить

Юрий Коршев

6

Так выбор же есть - использовать своих собственных курьеров. 35% имхо слишком много. На мой взгляд, в текущих условиях им стоит снизить ее до 15-18%

Ответить

Mike Kosulin

Юрий
0

А есть данные по среднему чеку?)

Ответить

ahshit here wego again

Mike
1

Я думаю - рубль полтора

Ответить

Юрий Коршев

Mike
0

По моему личному опыту, в моём мухосранске средний чек на доставку 1500-2000₽ на две персоны. В Москве выходило не меньше 1800₽.

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Yuriy Palchuk

Юрий
1

Серьёзно? У меня в провинциальном областном центре (на две персоны, в среднем за месяц за один чек):
Октябрь: 755,5
Сентябрь: 630,7
Август: 780,75
Июль: 694,25

Ответить

Sergei Timofeyev

Yuriy
0

На эти деньги я даже бухнуть под закусочку могу

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Юрий
0

это какие-то дикие цифры. 

Ответить

JsonOk

Mike
0

До карантина был 600 руб. (т.к. основные Мак И Бургер Кинг)
После стал 1200 руб.

Ответить

Владислав Егоров

6

В общем то доставщики подохуели маленько. То есть они и с ресторанов берут, и с курьеров процент, клиент оплачивает и блюда (каждое на пол сотни дороже чем на месте) плюс еще и за доставку. И если яндекс хоть как то за своими курьерами следят (с точки зрения клиента) то деливерям вообще похуй: еблан берет заказ за полтора часа до того, как придет в рестик - нормальная ситуация. Поудалял к хуям обе шаражки

Ответить

Alexandr Simonov

4

Кладите в заказы рекламу собственной доставки на более выгодных условиях. Хотя, для мелкого бизнеса своя доставка, наверное, необоснованный гемор.

Ответить

ave ego

Alexandr
0

так запрещено правилами агрегаторов свою рекламу пихать.. хотя если запечатать пакет с заказом в него можно что угодно положить, врядли курьер будет его вскрывать..

Ответить

alexandr schurf

ave
1

Что мешает клиенту отфоткать такую рекламу? Лишние риски

Ответить

ave ego

alexandr
0

клиент в этом материально не заинтересован, он будет рад скидке от ресторана

Ответить

Владислав Музыченко

ave
1

Думается мне есть там контрольные закупки от агрегаторов, проверка работы ресторана, службы доставки и прочее. Со стороны агрегатора одни плюсы - можно наложить санкции на ресторан (или увеличить комиссию) за плохое качество, можно наложить санкции на курьера за опоздание или невыполнение стандартов доставки, также можно контролировать ресторан на вложение рекламных материалов - т.к. агрегатору невыгодно чтобы ресторан устраивал и развивал собственный маркетинг отдел и службу доставки

Ответить

Евгений Смирнов

4

Таксисты уже все глаза выплакали в интернете после "партнерства" с агрегаторами, теперь очередь рыгаловок подошла.
Следующими, в соответствии с трендами, должны стать аптеки с врачами.

Ответить

sando

2

оба сервиса дно наихудшего качества. закрылись бы — только на пользу. 
у яндекса доставка стоит иногда по 500 рублей, а в среднем 250, а у деливери служба поддержки как в деревне. 

Ответить

Sergei Timofeyev

1

А почему вопросами и спорами хозяйствующих субъектов у нас должна заниматься мэрия? Для этого есть вполне себе федеральные службы: ФАС, арбитражные суды.

Ответить

Mike Kosulin

Sergei
1

Им делать нехуй просто.

Ответить

Sergei Timofeyev

Mike
1

Пусть бизнес кошмарят!

Ответить

Mike Kosulin

Sergei
0

Одно другому не мешает

Ответить

Sergei Timofeyev

Mike
0

Им стоит усилить усилия и достичь достижений для борьбы с короной.

Ответить

ave ego

–1

посмотрите на вопрос с другой стороны.. вот вы заказали в интернет магазине ноутбук и калькулятор, или например кухонный комбайн или блендер.. так вот стоимость доставки этих товаров не будет стоить 35% от их цены как бы вам не хотелось. обычно она будет фиксирована, в лучшем случае привязана к их весу. а вот с едой когда блюда разной стоимости лежат в одной сумке почему то такая петрушка происходит.

Ответить

Владислав Музыченко

ave
1

Тут дело не в стоимости доставки - а в 35% за услуги АГРЕГАТОРА.
Если вы на озоне закажите ноутбук или кухонный комбайн - то, ВНИМАНИЕ. НА ОЗОНЕ ЕСТЬ КОМИССИЯ (вот это новость не правда ли?).
И доставка будет вполне возможно бесплатная - но тем не менее магазин с заказа все равно процент агрегатору уплатит. ЯЕда и Деливери - абсолютно тоже самое, такой же агрегатор.

Ответить

ave ego

Владислав
0

сколько там комиссия? 35% от цены?

Ответить

Sergei Timofeyev

ave
1

В разных категориях - разные комиссии, но дохуя от 15 до 30%.

Ответить

ave ego

Sergei
0

выше табличку скинули, спасибо, и вот какое дело.. разные категории товаров.. но тут 35% за еду.. одну категорию фактически. и нет такого, что например мясные изделия - одна цена, морепродукты - другая, молоко - третья..

Ответить

Sergei Timofeyev

ave
1

Ну как-то на эти два процента надо жить

Ответить

ave ego

Sergei
0

откуда тогда постоянные скидки 30-50% в промокодах у агрегаторов еды.. выходит у них все хорошо и просто прекрасно

Ответить

Владислав Музыченко

ave
1

Есть категории где 25% это норма. Согласитесь 25% тоже немало

Ответить

Дмитрий Кораблёв

1

Учитывая, что в деливери клаб и яндексе в 99% жральни, понятно почему они не могут без этих сервисов, ибо сам лично покупать у них никто не будет) 

Ответить

Vladimir Parshukov

0

Хм, людям деньги не платят, рестораны крутят - куда им столько маржи? Особенно смешно на фоне “трансформации» совкового сбера и офигевших тарифов яндексовского драйва, соизмеримых непосредственно с такси.

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Dmitry Ievlev

Vladimir
2

Подожди чутка и такси подорожает

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Sergei Timofeyev

Dmitry
0

При этом возрастёт и комиссия.

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Mike Kosulin

0

Ну да, зачем поддерживать, если можно просто надавить на компании покрупнее

Ответить

ave ego

Mike
0

предлагаете за счет государства крупным игрокам у которых нет проблем еще сверху и денег дать? 

Ответить

Mike Kosulin

ave
0

Да, прямо из кармана чиновников

Ответить

ave ego

Mike
1

нет кармана чиновников, есть налоги, которые собрали с вас.

Ответить

Никита Ларионов

0

Ш

Ответить

Eugene Shved

Никита
0

У

Ответить

sando

Eugene
0

Р

Ответить

Vasya Aksyonov

sando
0

П

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Abo Truk

Vasya
0

А

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