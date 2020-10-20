Мэрия Москвы проверит комиссии «Яндекс.Еды» и Delivery Club после жалоб ресторанов Материал редакции
Партнёры сервисов считают тарифы необоснованными, а сами компании говорят о поддержке участников рынка.
Власти Москвы проверят сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club на возможные нарушения антимонопольного законодательства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по экономической политике Владимира Ефимова.
На «монополию» «Яндекса» и Delivery Club пожаловался вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он отмечал, что сервисы «на своё усмотрение» устанавливают комиссии на доставку в размере до 35% от стоимости заказа.
Миронов предложил проверить сервисы, поскольку рестораны, которые в пандемию вынуждены работать с доставкой, лишены выбора, указывает агентство. Комиссии же, по его словам, заставляют участников рынка «уходить ещё в больший минус», что делает их работу «абсолютно нерентабельной».
По словам Ефимова, если правительство Москвы найдёт признаки нарушения антимонопольного законодательства, оно напишет обращение в ФАС. Как пишет «Интерфакс», разобраться в ситуации Ефимова попросил и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В «Яндекс.Еде» сообщили vc.ru, что открыты для диалога, а до этого претензий у проверяющих органов к сервису не возникало. Компания поддерживает рестораны: например, 20 октября до конца 2020 года сервис обнулил комиссии на заказы навынос для локальных ресторанов и небольших сетей. На эти меры, разработанные вместе с ФРиО, «Еда» готова выделить до 120 млн рублей.
Delivery Club также открыт для общения с участниками рынка, заявили vc.ru в компании, добавив, что пока не получали запросов. Весной 2020 года сервис запустил программу поддержки ресторанов, позволившую локальным игрокам подключиться к сервису с нулевой комиссией.
Выбор есть - собственная доставка и клиентская база.
Согласен. С тем же успехом тогда какой-нибудь АКИТ должен обратиться с требованием снизить комиссии у Вайдбериз и Озона, а ещё лучше - Я.Маркета, т.к. они вынуждают работать практически в минус ))
Вайлдбериз норм комиссии, вот озон через край, мелкие товары дешевле 100 рублей нереально продавать
Это + - реально для тех, кто работал ещё до появления агрегаторов. И только для крупных сетей. По факту сейчас мелкие игроки не могут игнорировать эти сервисы т.к. отсутствие в каталоге их убъёт, особенно во время акций типа -30%. Вообще, очень странно что проверяют их комиссии, а не акции, которые заведомо убыточные для сервисов и работают на "выжигание поляны".
Рестораны в этом году самые несчастные и с лапками. Одно нытье
Ага, ведь должны были счастливые после нескольких месяцев простоя и нескончаемым масочным карго-культом
Не одними ресторанами едины. Есть намного больше эффективных отраслей которым требуются реальная помощь. Просто рестораторы громче всех плачут, а остальные находят выходы и решения.
Так выбор же есть - использовать своих собственных курьеров. 35% имхо слишком много. На мой взгляд, в текущих условиях им стоит снизить ее до 15-18%
А есть данные по среднему чеку?)
По моему личному опыту, в моём мухосранске средний чек на доставку 1500-2000₽ на две персоны. В Москве выходило не меньше 1800₽.
Серьёзно? У меня в провинциальном областном центре (на две персоны, в среднем за месяц за один чек):
Октябрь: 755,5
Сентябрь: 630,7
Август: 780,75
Июль: 694,25
В общем то доставщики подохуели маленько. То есть они и с ресторанов берут, и с курьеров процент, клиент оплачивает и блюда (каждое на пол сотни дороже чем на месте) плюс еще и за доставку. И если яндекс хоть как то за своими курьерами следят (с точки зрения клиента) то деливерям вообще похуй: еблан берет заказ за полтора часа до того, как придет в рестик - нормальная ситуация. Поудалял к хуям обе шаражки
Кладите в заказы рекламу собственной доставки на более выгодных условиях. Хотя, для мелкого бизнеса своя доставка, наверное, необоснованный гемор.
Что мешает клиенту отфоткать такую рекламу? Лишние риски
Думается мне есть там контрольные закупки от агрегаторов, проверка работы ресторана, службы доставки и прочее. Со стороны агрегатора одни плюсы - можно наложить санкции на ресторан (или увеличить комиссию) за плохое качество, можно наложить санкции на курьера за опоздание или невыполнение стандартов доставки, также можно контролировать ресторан на вложение рекламных материалов - т.к. агрегатору невыгодно чтобы ресторан устраивал и развивал собственный маркетинг отдел и службу доставки
Таксисты уже все глаза выплакали в интернете после "партнерства" с агрегаторами, теперь очередь рыгаловок подошла.
Следующими, в соответствии с трендами, должны стать аптеки с врачами.
оба сервиса дно наихудшего качества. закрылись бы — только на пользу.
у яндекса доставка стоит иногда по 500 рублей, а в среднем 250, а у деливери служба поддержки как в деревне.
А почему вопросами и спорами хозяйствующих субъектов у нас должна заниматься мэрия? Для этого есть вполне себе федеральные службы: ФАС, арбитражные суды.
Им делать нехуй просто.
Пусть бизнес кошмарят!
Одно другому не мешает
посмотрите на вопрос с другой стороны.. вот вы заказали в интернет магазине ноутбук и калькулятор, или например кухонный комбайн или блендер.. так вот стоимость доставки этих товаров не будет стоить 35% от их цены как бы вам не хотелось. обычно она будет фиксирована, в лучшем случае привязана к их весу. а вот с едой когда блюда разной стоимости лежат в одной сумке почему то такая петрушка происходит.
Тут дело не в стоимости доставки - а в 35% за услуги АГРЕГАТОРА.
Если вы на озоне закажите ноутбук или кухонный комбайн - то, ВНИМАНИЕ. НА ОЗОНЕ ЕСТЬ КОМИССИЯ (вот это новость не правда ли?).
И доставка будет вполне возможно бесплатная - но тем не менее магазин с заказа все равно процент агрегатору уплатит. ЯЕда и Деливери - абсолютно тоже самое, такой же агрегатор.
В разных категориях - разные комиссии, но дохуя от 15 до 30%.
Ну как-то на эти два процента надо жить
Учитывая, что в деливери клаб и яндексе в 99% жральни, понятно почему они не могут без этих сервисов, ибо сам лично покупать у них никто не будет)
Хм, людям деньги не платят, рестораны крутят - куда им столько маржи? Особенно смешно на фоне “трансформации» совкового сбера и офигевших тарифов яндексовского драйва, соизмеримых непосредственно с такси.
Подожди чутка и такси подорожает
Ну да, зачем поддерживать, если можно просто надавить на компании покрупнее
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