Партнёры сервисов считают тарифы необоснованными, а сами компании говорят о поддержке участников рынка.

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Власти Москвы проверят сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club на возможные нарушения антимонопольного законодательства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по экономической политике Владимира Ефимова.

На «монополию» «Яндекса» и Delivery Club пожаловался вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, уполномоченный по защите ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов. Он отмечал, что сервисы «на своё усмотрение» устанавливают комиссии на доставку в размере до 35% от стоимости заказа.

Миронов предложил проверить сервисы, поскольку рестораны, которые в пандемию вынуждены работать с доставкой, лишены выбора, указывает агентство. Комиссии же, по его словам, заставляют участников рынка «уходить ещё в больший минус», что делает их работу «абсолютно нерентабельной».

По словам Ефимова, если правительство Москвы найдёт признаки нарушения антимонопольного законодательства, оно напишет обращение в ФАС. Как пишет «Интерфакс», разобраться в ситуации Ефимова попросил и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В «Яндекс.Еде» сообщили vc.ru, что открыты для диалога, а до этого претензий у проверяющих органов к сервису не возникало. Компания поддерживает рестораны: например, 20 октября до конца 2020 года сервис обнулил комиссии на заказы навынос для локальных ресторанов и небольших сетей. На эти меры, разработанные вместе с ФРиО, «Еда» готова выделить до 120 млн рублей.