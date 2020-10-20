Еда
Евгения Евсеева
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«Яндекс.Еда» до конца 2020 года обнулит комиссии на заказы «с собой» и выделит до​ 120 млн рублей на поддержку партнёров Материал редакции

Это вторая программа поддержки ресторанного бизнеса от «Яндекса» в 2020 году.

8 комментариев
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«Яндекс.Еда» совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России объявила о новых мерах поддержки ресторанного бизнеса: сервис обнулит комиссии на самовывоз для независимых ресторанов и небольших сетей. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Меры поддержки будут действовать с 26 октября до 31 декабря 2020 года в 130 городах присутствия сервиса. На их реализацию компания готова выделить до 120 млн рублей, сообщает пресс-служба.

Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса, рассказали в компании.

Сейчас комиссия на заказы самовывозом обсуждается индивидуально с каждым из ресторанов, она зависит от среднего чека, размера сети и других факторов.

Обнуление комиссии будет действовать как для новых, так и для действующих партнеров. Возможность сделать заказ навынос из ресторанов действующих партнеров добавится автоматически, а новые партнеры могут подключить ее через специальную форму. Рестораны смогут в любое время отказаться от этой функции.

«Яндекс.Еда» также пообещала выделить каждому ресторану неделю рекламной поддержки: они смогут появиться на приоритетных местах в выдаче. По оценкам компании, приоритетная выдача может увеличить количество заказов на 20%. Сроки размещения владельцы ресторанов могут выбрать самостоятельно.

Пример приоритетной выдачи в сервисе «Яндекс.Еда»

Акция будет доступна для ресторанов с рейтингом от четырёх баллов. Для новых ресторанов компания рассмотрит условия индивидуально.

Кроме того, по договоренности с правительством Москвы сотрудники заведений и сотрудничающие с сервисом курьеры смогут бесплатно привиться от гриппа. Компания готова запустить вакцинирование и в других городах по согласованию с властями, сообщает пресс-служба.

  • Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. За время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов. В частности, сервис временно отменил комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами, а также выделил по 100 бесплатных доставок.
  • 20 октября 2020 года мэрия Москвы объявила, что проверит комиссии «Яндекс.Еды» и Delivery Club после жалоб ресторанов. Партнёры сервиса пожаловались на необоснованно высокие комиссии и «монополию» агрегаторов.

#новость #яндекседа

Евгения Евсеева
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8 комментариев
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Herm Aier

7

Оперативно кость кинули.
upd: комиссия агрегатора зло - у нас в дыре сплошные говнороллы и такая же пицца. Качественные рестораны просто не вывозят такой процент, а люди с удовольствием жрут рис с мазиком, закусывая засохшей лепехой с сыром из растительного жира.

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Artem Ovcharenko

Herm
1

Как же это называется... что на «к»...Вспомнил - капитализм!

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Иван Иванов

Herm
1

 Качественные рестораны просто не вывозят такой процент

Нет такого количества клиентов.

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Herm Aier

Иван
0

Есть. Многие из описываемых мной ресторанов появились в Delivery в начале пандемии, на время когда те убрали комиссию для новых локальных ресторанов. Отзывов там за эти пару месяцев набежало больше чем у некоторых за год)

Проблема исключительно в комиссии, даже имея своих курьеров цена блюда вырастает слишком сильно. Помимо этого агрегаторы заставляют сохранять одинаковые цены в доставке и на месте!

Боятся видимо, что люди поймут откуда берутся постоянные 30-40% скидки, и это точно не кошелек Алишера)

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Semyon Efimov

1

Новость звучит как издевательство над малым и средним бизнесом: большинство заказов агрегатора приходится именно на доставку, самовывоз занимает мизерную часть в общей массе заказов и процентном соотношении. В итоге мы получаем "поддержку" Яндекса в виде отмены комиссии за самовывоз (хотя, казалось бы, с чего это она вообще должна быть), которая компенсируется комиссией 10-50% с ресторанов на доставку. Ну такая себе поддержка.

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Иван Иванов

Semyon
0

 большинство заказов агрегатора приходится именно на доставку

У вас есть статистика? 

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Сравни Такси

0

Самовывоз - это менее 10% заказов, так себе поддержка, кинули кость

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colorless

0

Яндексом и Деливери каждый день в принципе пользуюсь.
То, что агрегаторы ох*ели - факт. Особенно яндекс.

Заказ на 3000 допустим. Из них Яндекс отжимает 30%. 1000р с ресторана. Еще 249р с меня (за доставку курьером). Еще скорее всего у курьера подрезывает (курьер же на Я работает, логично), пусть 49р.

Итого. Дал 3249, ресторан получит 2000, курьер 200, яндекс 1049. Не жирновато ли, товарищи?

Деливери хотя бы промо заливает, помойки крупняки с вечными скидками в 30%, но есть и неплохие заведения с небольшими скидками + комбо 10%.

А у Яндекса? 5% каши наебалами до конца октября, 20% промик последний раз в Январе видел.
Понимаю, Сбер ушел, Тинька надо купить, свои финсервисы развивать.
Но с ценником в это трудное время Яндекс действительно ох*ел. Что ЯДрайв, что ЯЕда.

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