«Яндекс.Еда» до конца 2020 года обнулит комиссии на заказы «с собой» и выделит до 120 млн рублей на поддержку партнёров Материал редакции
Это вторая программа поддержки ресторанного бизнеса от «Яндекса» в 2020 году.
«Яндекс.Еда» совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России объявила о новых мерах поддержки ресторанного бизнеса: сервис обнулит комиссии на самовывоз для независимых ресторанов и небольших сетей. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Меры поддержки будут действовать с 26 октября до 31 декабря 2020 года в 130 городах присутствия сервиса. На их реализацию компания готова выделить до 120 млн рублей, сообщает пресс-служба.
Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса, рассказали в компании.
Сейчас комиссия на заказы самовывозом обсуждается индивидуально с каждым из ресторанов, она зависит от среднего чека, размера сети и других факторов.
Обнуление комиссии будет действовать как для новых, так и для действующих партнеров. Возможность сделать заказ навынос из ресторанов действующих партнеров добавится автоматически, а новые партнеры могут подключить ее через специальную форму. Рестораны смогут в любое время отказаться от этой функции.
«Яндекс.Еда» также пообещала выделить каждому ресторану неделю рекламной поддержки: они смогут появиться на приоритетных местах в выдаче. По оценкам компании, приоритетная выдача может увеличить количество заказов на 20%. Сроки размещения владельцы ресторанов могут выбрать самостоятельно.
Акция будет доступна для ресторанов с рейтингом от четырёх баллов. Для новых ресторанов компания рассмотрит условия индивидуально.
Кроме того, по договоренности с правительством Москвы сотрудники заведений и сотрудничающие с сервисом курьеры смогут бесплатно привиться от гриппа. Компания готова запустить вакцинирование и в других городах по согласованию с властями, сообщает пресс-служба.
- Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. За время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов. В частности, сервис временно отменил комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами, а также выделил по 100 бесплатных доставок.
- 20 октября 2020 года мэрия Москвы объявила, что проверит комиссии «Яндекс.Еды» и Delivery Club после жалоб ресторанов. Партнёры сервиса пожаловались на необоснованно высокие комиссии и «монополию» агрегаторов.
Оперативно кость кинули.
upd: комиссия агрегатора зло - у нас в дыре сплошные говнороллы и такая же пицца. Качественные рестораны просто не вывозят такой процент, а люди с удовольствием жрут рис с мазиком, закусывая засохшей лепехой с сыром из растительного жира.
Качественные рестораны просто не вывозят такой процент
Нет такого количества клиентов.
Есть. Многие из описываемых мной ресторанов появились в Delivery в начале пандемии, на время когда те убрали комиссию для новых локальных ресторанов. Отзывов там за эти пару месяцев набежало больше чем у некоторых за год)
Проблема исключительно в комиссии, даже имея своих курьеров цена блюда вырастает слишком сильно. Помимо этого агрегаторы заставляют сохранять одинаковые цены в доставке и на месте!
Боятся видимо, что люди поймут откуда берутся постоянные 30-40% скидки, и это точно не кошелек Алишера)
Новость звучит как издевательство над малым и средним бизнесом: большинство заказов агрегатора приходится именно на доставку, самовывоз занимает мизерную часть в общей массе заказов и процентном соотношении. В итоге мы получаем "поддержку" Яндекса в виде отмены комиссии за самовывоз (хотя, казалось бы, с чего это она вообще должна быть), которая компенсируется комиссией 10-50% с ресторанов на доставку. Ну такая себе поддержка.
большинство заказов агрегатора приходится именно на доставку
У вас есть статистика?
Яндексом и Деливери каждый день в принципе пользуюсь.
То, что агрегаторы ох*ели - факт. Особенно яндекс.
Заказ на 3000 допустим. Из них Яндекс отжимает 30%. 1000р с ресторана. Еще 249р с меня (за доставку курьером). Еще скорее всего у курьера подрезывает (курьер же на Я работает, логично), пусть 49р.
Итого. Дал 3249, ресторан получит 2000, курьер 200, яндекс 1049. Не жирновато ли, товарищи?
Деливери хотя бы промо заливает, помойки крупняки с вечными скидками в 30%, но есть и неплохие заведения с небольшими скидками + комбо 10%.
А у Яндекса? 5% каши наебалами до конца октября, 20% промик последний раз в Январе видел.
Понимаю, Сбер ушел, Тинька надо купить, свои финсервисы развивать.
Но с ценником в это трудное время Яндекс действительно ох*ел. Что ЯДрайв, что ЯЕда.
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