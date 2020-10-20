Это вторая программа поддержки ресторанного бизнеса от «Яндекса» в 2020 году.

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«Яндекс.Еда» совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России объявила о новых мерах поддержки ресторанного бизнеса: сервис обнулит комиссии на самовывоз для независимых ресторанов и небольших сетей. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Меры поддержки будут действовать с 26 октября до 31 декабря 2020 года в 130 городах присутствия сервиса. На их реализацию компания готова выделить до 120 млн рублей, сообщает пресс-служба.

Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса, рассказали в компании.

Сейчас комиссия на заказы самовывозом обсуждается индивидуально с каждым из ресторанов, она зависит от среднего чека, размера сети и других факторов.

Обнуление комиссии будет действовать как для новых, так и для действующих партнеров. Возможность сделать заказ навынос из ресторанов действующих партнеров добавится автоматически, а новые партнеры могут подключить ее через специальную форму. Рестораны смогут в любое время отказаться от этой функции.

«Яндекс.Еда» также пообещала выделить каждому ресторану неделю рекламной поддержки: они смогут появиться на приоритетных местах в выдаче. По оценкам компании, приоритетная выдача может увеличить количество заказов на 20%. Сроки размещения владельцы ресторанов могут выбрать самостоятельно.

Пример приоритетной выдачи в сервисе «Яндекс.Еда»

Акция будет доступна для ресторанов с рейтингом от четырёх баллов. Для новых ресторанов компания рассмотрит условия индивидуально.

Кроме того, по договоренности с правительством Москвы сотрудники заведений и сотрудничающие с сервисом курьеры смогут бесплатно привиться от гриппа. Компания готова запустить вакцинирование и в других городах по согласованию с властями, сообщает пресс-служба.

Это не первые меры поддержки, оказанные компанией ресторанному бизнесу. За время пандемии «Яндекс.Еда» выделила 120 млн рублей на поддержку ресторанов. В частности, сервис временно отменил комиссию для новых несетевых ресторанов и локальных сетей с собственными курьерами, а также выделил по 100 бесплатных доставок.