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Рая Хачатрян
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WSJ: экс-глава Uber Трэвис Каланик скупает помещения в десятках городов для своих «облачных кухонь» CloudKitchens Материал редакции

Связанные с Калаником компании потратили свыше $130 млн, чтобы незаметно создать мини-империю в сфере недвижимости, утверждает издание.

6 комментариев
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Сооснователь Uber Трэвис Каланик потратил более $130 млн на покупку недвижимости для своего стартапа CloudKitchens, пишет WSJ со ссылкой на базу данных коммерческой недвижимости Reonomy. Издание выяснило, что связанные с Калаником компании купили более 40 объектов недвижимости в около 20 городах США.

Компания CloudKitchens строит и сдаёт помещения, оборудованные для ресторанов, которые работают только на доставку. Бывший глава Uber купил помещения для «облачных кухонь» в том числе Портленде, Лас-Вегасе, Нэшвилле, Майами и Нью-Йорке, пишет WSJ. Каланик планирует превратить в кухни бывшие склады, автомастерские и мебельные магазины.

Например, в мае 2020 года организации, связанные с CloudKitchens, купили помещение ресторана в Майами за $9,2 млн, а в марте — промышленную недвижимость в Нью-Йорке за $6,6 млн, выяснила газета.

О CloudKitchens Каланика было известно и до этого, однако СМИ в первый раз стала известна информация о количестве недвижимости компании и о деньгах, которые на неё тратит стартап. Конфиденциальность сделок с недвижимостью оставляет конкурентов в неведении относительно планов расширения компании, пишет WSJ. В стартапе отказали WSJ.

  • Трэвис Каланик ушел с поста гендиректора Uber в июне 2017 года на фоне скандалов из-за слежки за водителями и домогательств.
  • В марте 2018 года он купил контроль в CloudKitchens за $150 млн.
  • Каланик инвестировал в стартап собственные $200 млн, вырученные с продажи акций Uber, писал WSJ.
  • В 2018 году CloudKitchens привлекла $400 млн от Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии. Стартап оценивался в $5 млрд.
  • WSJ пишет, что на развитие компании Каланик получил кредиты на несколько миллионов долларов от Goldman Sachs.

#новость #cloudkitchens #трэвискаланик

Рая Хачатрян
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6 комментариев
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Vladimir Frolov

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Кто-то может простым языком объяснить что имеется ввиду под «облачными кухнями»?? Аналог LocalKitchen грубо говоря, или что?

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Key Jay

Vladimir
2

типа готовят в подвале и работают только на доставку. Зала чтобы похавать там нет 

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Анон Плиз

Key
1

А cloud тут при чем? По логике, там должны легко арендаторы кухни меняться. Утром - одни готовят завтраки, в обед вторые - бизнес-ланчи, а вечером третьи - ужины))

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Vladimir Frolov

Key
0

Трэвису не победить женщин, любящих готовить :-)

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Alexandr Sibagatullin

Vladimir
2

Ля dark kitchen

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Ян Мартынов

0

Ожидаем что то интересное)

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