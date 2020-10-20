Связанные с Калаником компании потратили свыше $130 млн, чтобы незаметно создать мини-империю в сфере недвижимости, утверждает издание.

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Сооснователь Uber Трэвис Каланик потратил более $130 млн на покупку недвижимости для своего стартапа CloudKitchens, пишет WSJ со ссылкой на базу данных коммерческой недвижимости Reonomy. Издание выяснило, что связанные с Калаником компании купили более 40 объектов недвижимости в около 20 городах США.

Компания CloudKitchens строит и сдаёт помещения, оборудованные для ресторанов, которые работают только на доставку. Бывший глава Uber купил помещения для «облачных кухонь» в том числе Портленде, Лас-Вегасе, Нэшвилле, Майами и Нью-Йорке, пишет WSJ. Каланик планирует превратить в кухни бывшие склады, автомастерские и мебельные магазины.

Например, в мае 2020 года организации, связанные с CloudKitchens, купили помещение ресторана в Майами за $9,2 млн, а в марте — промышленную недвижимость в Нью-Йорке за $6,6 млн, выяснила газета.

О CloudKitchens Каланика было известно и до этого, однако СМИ в первый раз стала известна информация о количестве недвижимости компании и о деньгах, которые на неё тратит стартап. Конфиденциальность сделок с недвижимостью оставляет конкурентов в неведении относительно планов расширения компании, пишет WSJ. В стартапе отказали WSJ.