Еда
Рая Хачатрян
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Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — на растительной основе, но со вкусом «настоящего» молока Материал редакции

В отличие от соевого или овсяного аналога продукт стартапа позволит создавать блюда с молоком без потери вкуса.

27 комментариев
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Производитель растительного «мяса» Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока, сообщила компания. Как и другая продукция компании, молоко Impossible Foods будет состоять из белков, полученных из растений.

В отличие от растительных альтернатив, например, соевого молока, продукт Impossible Foods должен воссоздать текстуру, вкус и запах коровьего молока. Его можно будет без осадков смешать с другими жидкостями, взбивать и использовать в рецептах блюд. Например, растительное молоко позволит Impossible Foods представить полноценный чизбургер на растительной основе.

Компания пока разрабатывает молоко в научно-исследовательской лаборатории. В 2021 году Impossible Foods планирует вдвое увеличить штат сотрудников, которые займутся разработкой альтернативных продуктов. Сроки выхода молока на рынок пока не сообщают.

  • Impossible Foods основана в 2011 году профессором из Стэнфорда Патриком Брауном. Согласно PrimeUnicorn Index, на август 2020 года компания оценивается в $4 млрд.
  • В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger. В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе. Посещаемость сети фастудов выросла на 18% после стартапа продаж бургера.
  • В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе. К 2035 году стартап планирует создать аналоги для всех продуктов животного происхождения.

#новость #impossiblefoods

Рая Хачатрян
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27 комментариев
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Anton Bocharov

9

Будущее наступило. Я не веган, но чтоб получить порцию суточной энергии, я не хочу есть корову или свинью, если можно этого не делать. 
А лучше вообще лечь в капсулу и подключиться к матрице

Ответить

Dear Moscow,

Anton
2

я не хочу есть корову или свинью, если можно этого не делать. А лучше вообще лечь в капсулу и подключиться к матрице

Я бы нарисовал вам Морфеуса с рыбиной в одной руке и курицей — в другой, но оператор что-то никак не может подгрузить мне программу умения рисовать.

Ответить

Mike Raitsyn

Dear
0

Сори, не туда комментнул

Ответить

Mike Raitsyn

Anton
0

Huel.com и прочией сойленты. В последних версиях даже газообразование уменьшили.

Huel | Complete Food
Huel is nutritionally complete food that contains all 27 essential vitamins and minerals, protein…
Huel.com
Ответить

Dear Moscow,

Mike
2

В последних версиях даже газообразование уменьшили

Европейская программа по снижению выбросов CO2 в атмосферу?

Ответить

Антон Штадлер

Anton
0

Не ешь. Давно изобретён спортпит

Ответить

Дарья Сазанова

4

Молоко со вкусом мяса. Для тру-веганов)

Ответить

alex twit

1

Ждем аналог сисечного молочка

Ответить

Игорь Рачук

alex
4

О дааааааа

Ответить

Dear Moscow,

alex
2

Ждем аналог сисечного молочка

Спасибо, что не писечного!

Ответить

Mike Raitsyn

2

But why?

Ответить

Artem 69

0

Когда я перешел на растительное питание, в основном (пескетарианец), примерно через год я не мог уже есть мясо,  к примеру свиньи,  или пить молоко коровье. Восприятие вкуса и запаха становится другим, прям чувствуешь вонь от определенных продуктов в том числе и молока 
Есть сомнения, что это будет пользоваться успехом у травоядных, тем более, что миндальное или кокосовое вкуснее 

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Any Lando

Artem
2

Вонь от молока это сильно... А капуста для вас чем пахнет? Кольраби, например? Фабричное молоко вообще практически без запаха. Я сам редко ем мясо, в основном соя (фучжу, тофу) и водоросли, но чтобы чувствовать вонь именно от молока надо себя каким-то особым образом на это настроить.

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Artem 69

Any
0

белокочанную не ем, как раз изза запаха, брокколи и цветная норм
я попробовал как-то недавно кекс съесть, относительно безобидный по составу-выплюнул, вкус маргарина учуял, который там был
скорее всего обоняние и вкусовые рецепторы стали все это г лучше улавливать, так как не добавляю соль, а все соусы делаю сам, не покупаю кутчупы и остальное подобное
и больше за зож, а не то, чтобы мне оч зверушек жаль)

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Анна Григорьева

Artem
0

А я на кето, ем плоть животных и жир жир жир! Веганы говорят, что от меня, наверное, воняет- теперь понимаю их логику ))

Ответить

Dear Moscow,

Анна
3

Веганы говорят, что от меня, наверное, воняет

Тоже не веган, но предлагаю встретиться и друг друга обнюхать. Разумеется, в научных целях :)

Ответить

Анна Григорьева

Dear
1

Можно, но только не попки!

Ответить

Artem 69

Анна
0

передаю привет вашей поджелудке

Ответить

Анна Григорьева

Artem
0

А мне что вашему гормональному балансу?:)
Тут настолько разные исследования и выводы, что сложно оставаться правым. Я знаю очень счастливых веганов и больных из-за веганства. Думаю, все зависит от переносимости и возраста :) я для себя выбираю кето, потому что тестировала влияние обоих питаний, и последний - явно мое

Ответить

Dear Moscow,

Artem
1

прям чувствуешь вонь от определенных продуктов в том числе и молока

Вы ещё попробуйте живого человека до кучи понюхать — сразу этот сраный кусок мяса убить захочется!

Ответить

Artem 69

Dear
0

от некоторых прям очень пахнет, особенно когда достанут свои пуховики нестиранные из шкафа, которые провисели там с прошлого сезона

Ответить

Dear Moscow,

Artem
0

от некоторых прям очень пахнет, особенно когда достанут свои пуховики

Это запах пуха убитых птиц!

Ответить

Ирина Лукьянова

0

Жесть)

Ответить

Dear Moscow,

0

Производитель растительного «мяса» Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — с тем же вкусом

С тем же вкусом мяса?

Полагаю, что у отдельных веганов от такого Killer Combo полыхнуть может знатно :)

Ответить

Анна Григорьева

0

Кто в кетозе ставит лайк

Ответить

Бабак Шаян

Анна
0

И для чего Вы это делаете? У вас, судя по фото, низкий процент жира. Какая цель?)

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grown.anton

0

очень крутая цель у них. Можно пораньше, чем 2035 год?)

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