Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — на растительной основе, но со вкусом «настоящего» молока Материал редакции
В отличие от соевого или овсяного аналога продукт стартапа позволит создавать блюда с молоком без потери вкуса.
Производитель растительного «мяса» Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока, сообщила компания. Как и другая продукция компании, молоко Impossible Foods будет состоять из белков, полученных из растений.
В отличие от растительных альтернатив, например, соевого молока, продукт Impossible Foods должен воссоздать текстуру, вкус и запах коровьего молока. Его можно будет без осадков смешать с другими жидкостями, взбивать и использовать в рецептах блюд. Например, растительное молоко позволит Impossible Foods представить полноценный чизбургер на растительной основе.
Компания пока разрабатывает молоко в научно-исследовательской лаборатории. В 2021 году Impossible Foods планирует вдвое увеличить штат сотрудников, которые займутся разработкой альтернативных продуктов. Сроки выхода молока на рынок пока не сообщают.
- Impossible Foods основана в 2011 году профессором из Стэнфорда Патриком Брауном. Согласно PrimeUnicorn Index, на август 2020 года компания оценивается в $4 млрд.
- В 2016 году компания представила готовый продукт – котлету для бургера под названием Impossible Burger. В апреле 2019 года стартап совместно с Burger King запустил в продажу бургер Impossible Whopper с котлетой на растительной основе. Посещаемость сети фастудов выросла на 18% после стартапа продаж бургера.
- В июле 2019 года Impossible Foods начала работать над заменителем рыбы на растительной основе. К 2035 году стартап планирует создать аналоги для всех продуктов животного происхождения.
Будущее наступило. Я не веган, но чтоб получить порцию суточной энергии, я не хочу есть корову или свинью, если можно этого не делать.
А лучше вообще лечь в капсулу и подключиться к матрице
я не хочу есть корову или свинью, если можно этого не делать. А лучше вообще лечь в капсулу и подключиться к матрице
Я бы нарисовал вам Морфеуса с рыбиной в одной руке и курицей — в другой, но оператор что-то никак не может подгрузить мне программу умения рисовать.
Huel.com и прочией сойленты. В последних версиях даже газообразование уменьшили.
В последних версиях даже газообразование уменьшили
Европейская программа по снижению выбросов CO2 в атмосферу?
Ждем аналог сисечного молочка
Когда я перешел на растительное питание, в основном (пескетарианец), примерно через год я не мог уже есть мясо, к примеру свиньи, или пить молоко коровье. Восприятие вкуса и запаха становится другим, прям чувствуешь вонь от определенных продуктов в том числе и молока
Есть сомнения, что это будет пользоваться успехом у травоядных, тем более, что миндальное или кокосовое вкуснее
Вонь от молока это сильно... А капуста для вас чем пахнет? Кольраби, например? Фабричное молоко вообще практически без запаха. Я сам редко ем мясо, в основном соя (фучжу, тофу) и водоросли, но чтобы чувствовать вонь именно от молока надо себя каким-то особым образом на это настроить.
белокочанную не ем, как раз изза запаха, брокколи и цветная норм
я попробовал как-то недавно кекс съесть, относительно безобидный по составу-выплюнул, вкус маргарина учуял, который там был
скорее всего обоняние и вкусовые рецепторы стали все это г лучше улавливать, так как не добавляю соль, а все соусы делаю сам, не покупаю кутчупы и остальное подобное
и больше за зож, а не то, чтобы мне оч зверушек жаль)
А я на кето, ем плоть животных и жир жир жир! Веганы говорят, что от меня, наверное, воняет- теперь понимаю их логику ))
Веганы говорят, что от меня, наверное, воняет
Тоже не веган, но предлагаю встретиться и друг друга обнюхать. Разумеется, в научных целях :)
А мне что вашему гормональному балансу?:)
Тут настолько разные исследования и выводы, что сложно оставаться правым. Я знаю очень счастливых веганов и больных из-за веганства. Думаю, все зависит от переносимости и возраста :) я для себя выбираю кето, потому что тестировала влияние обоих питаний, и последний - явно мое
прям чувствуешь вонь от определенных продуктов в том числе и молока
Вы ещё попробуйте живого человека до кучи понюхать — сразу этот сраный кусок мяса убить захочется!
от некоторых прям очень пахнет, особенно когда достанут свои пуховики
Это запах пуха убитых птиц!
Производитель растительного «мяса» Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока — с тем же вкусом
С тем же вкусом мяса?
Полагаю, что у отдельных веганов от такого Killer Combo полыхнуть может знатно :)
Кто в кетозе ставит лайк
И для чего Вы это делаете? У вас, судя по фото, низкий процент жира. Какая цель?)
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