В отличие от соевого или овсяного аналога продукт стартапа позволит создавать блюда с молоком без потери вкуса.

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Производитель растительного «мяса» Impossible Foods начал разработку аналога коровьего молока, сообщила компания. Как и другая продукция компании, молоко Impossible Foods будет состоять из белков, полученных из растений.

В отличие от растительных альтернатив, например, соевого молока, продукт Impossible Foods должен воссоздать текстуру, вкус и запах коровьего молока. Его можно будет без осадков смешать с другими жидкостями, взбивать и использовать в рецептах блюд. Например, растительное молоко позволит Impossible Foods представить полноценный чизбургер на растительной основе.

Компания пока разрабатывает молоко в научно-исследовательской лаборатории. В 2021 году Impossible Foods планирует вдвое увеличить штат сотрудников, которые займутся разработкой альтернативных продуктов. Сроки выхода молока на рынок пока не сообщают.