Еда
Евгения Евсеева
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Вкус, текстура и вязкость настоящего мёда: американский стартап MeliBio разработал прототип синтетического мёда Материал редакции

Аналог пчелиного мёда может преуспеть на рынке веганской продукции, который в 2018 году оценивался в $14,2 млрд.

3 комментария
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Американский стартап MeliBio создал прототип, который «напоминает по вкусу, текстуре и взякости» пчелиный мёд, пишет Fast Company. По словам гендиректора стартапа Дарко Мандича, участники слепого теста не отличили прототип по вкусу от обычного мёда.

Синтетический мёд MeliBio MeliBio

Используя синтетическую биологию, стартап воспроизводит соединения, содержащиеся в мёде — в том числе, с учётом медоносных растений, благодаря чему у синтетического мёда появляется запах.

Хотя технология стартапа запатентована, Fast Company предполагает, что процесс изготовления мёда похож на технологию Perfect Day Foods, стартапа, использующего молекулярную биологию для производства молочных продуктов.

MeliBio планирует выпустить первый продукт на рынок в конце 2021 года. Стартап планирует сосредоточиться на продажах другим предприятиям — пищевым, косметическим и другим компаниям, которые используют мёд в своей продукции.

Основанный в апреле 2020 года стартап уже получил $125 тысяч инвестиций от Big Idea Ventures. Стартап планирует привлечь начальный раунд инвестиций для расширения исследований, сообщает издание. В MeliBio хотят добиться, чтобы стоимость синтетического мёда была ниже стоимости натурального мёда.

Аналог пчелиного мёда может преуспеть на рынке веганской продукции, пишет Fast Company. По данным аналитической компании Allied Analytics, этот рынок вырастет с $14,2 млрд в 2018 году до $31,4 млрд в 2026 году.

Кроме того, стартап может помочь природе: производство мёда угрожает примерно 20 тысячам видов диких пчел, сообщает издание, а сотни видов пчел в США находятся под угрозой исчезновения.

#стартапы #melibio

Евгения Евсеева
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3 комментария
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Дмитрий

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 Видимо кто-то прослушал курс в Сколково и вместо того, чтобы барыжить "типамедом" на ярмарке, решил запустить стартап. Одобряю!

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Pasha Kislova

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Я эти прототипы у 9 их 10 продавцов на рынке вижу

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Роман Абрамович

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2020 год, они придумали сироп. Стартап 📈👍

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