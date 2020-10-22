Еда
Лиана Липанова
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«Яндекс.Еда» начнёт доставлять продукты с фермерских рынков Москвы Материал редакции

Сервис уже договорился с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками.

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«Яндекс.Еда» запустит доставку продуктов с фермерских рынков Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Сервис уже договорился с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками.

При заказе до 999 рублей доставка с рынков стоит примерно 200 рублей, при покупке от 1,9 тысяч рублей — доставка бесплатная.

Компания планирует сотрудничать с рынками, у которых есть своя сборка заказов и контроль качества. Таких объектов по стране около 50, уточняет газета. К проекту могут присоединиться и сезонные площадки, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы доставки предлагали сотрудничество фермерским рынкам ещё весной 2020 года во время пандемии, рассказал изданию источник в одном из операторов рынков. Однако тогда стороны не договорились из-за высоких комиссий агрегаторов, передаёт газета.

В «Яндекс.Еде» говорят, что комиссия для рынков такая же, как и для магазинов. По словам источника «Коммерсанта», комиссия сервисов составляет 20-35% от суммы заказа, для рынков она будет ближе к нижней границе.

Доставка с рынков осложняется тем, что фермеры сами устанавливают цены на продукты, считает управляющий партнер Черемушкинского рынка Виталий Гаврюшкин. Даниловский рынок закупает продукты у фермеров своей площадки со скидкой к розничной цене, обеспечивая им тем самым маржу в пределах 10%, затем сам ставит цену и продаёт через агрегаторы, объяснил глава рынка Андрей Загребелько.

Delivery Club доставляет заказы из ресторанных корнеров на фермерских рынках, рассказали в компании. «Мы также открыты для новых партнерств в сфере доставки продуктов питания, но пока не готовы рассказывать о них детально»,— говорят в сервисе.

#новость #яндекседа

Лиана Липанова
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