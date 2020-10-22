Сервис уже договорился с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками.

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«Яндекс.Еда» запустит доставку продуктов с фермерских рынков Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Сервис уже начал доставлять с Ленинского и Москворецкого рынков.

В ближайшие дни заработает доставка с Усачевского рынка, а в ноябре — с Даниловского, рассказал vc.ru представитель сервиса. Компания ведёт переговоры ещё с «несколькими десятками» фермерских рынков.

Заказы доставляют курьеры и водители в радиусе 6-8 километров от каждого рынка, говорят в сервисе. Это позволит рынкам расширить аудиторию, рассчитывают в «Яндекс.Еде».

При заказе до 999 рублей доставка с рынков стоит примерно 200 рублей, при покупке от 1,9 тысяч рублей — доставка бесплатная.

Сейчас сборку заказов организовывают сами рынки или их партнёры. Новых партнёров сервис готов подключать «в том числе с собственной сборкой». К проекту могут присоединиться и сезонные площадки, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы доставки предлагали сотрудничество фермерским рынкам ещё весной 2020 года во время пандемии, рассказал изданию источник в одном из операторов рынков. Однако тогда стороны не договорились из-за высоких комиссий агрегаторов, передаёт газета.

В «Яндекс.Еде» говорят, что комиссия для рынков такая же, как и для магазинов. По словам источника «Коммерсанта», комиссия сервисов составляет 20-35% от суммы заказа, для рынков она будет ближе к нижней границе.

Доставка с рынков осложняется тем, что фермеры сами устанавливают цены на продукты, считает управляющий партнер Черемушкинского рынка Виталий Гаврюшкин. Даниловский рынок закупает продукты у фермеров своей площадки со скидкой к розничной цене, обеспечивая им тем самым маржу в пределах 10%, затем сам ставит цену и продаёт через агрегаторы, объяснил глава рынка Андрей Загребелько.