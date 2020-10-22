«Яндекс.Еда» запустит доставку с фермерских рынков Москвы Материал редакции
Сервис уже договорился с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками.
«Яндекс.Еда» запустит доставку продуктов с фермерских рынков Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Сервис уже начал доставлять с Ленинского и Москворецкого рынков.
В ближайшие дни заработает доставка с Усачевского рынка, а в ноябре — с Даниловского, рассказал vc.ru представитель сервиса. Компания ведёт переговоры ещё с «несколькими десятками» фермерских рынков.
Заказы доставляют курьеры и водители в радиусе 6-8 километров от каждого рынка, говорят в сервисе. Это позволит рынкам расширить аудиторию, рассчитывают в «Яндекс.Еде».
При заказе до 999 рублей доставка с рынков стоит примерно 200 рублей, при покупке от 1,9 тысяч рублей — доставка бесплатная.
Сейчас сборку заказов организовывают сами рынки или их партнёры. Новых партнёров сервис готов подключать «в том числе с собственной сборкой». К проекту могут присоединиться и сезонные площадки, пишет «Коммерсантъ».
Сервисы доставки предлагали сотрудничество фермерским рынкам ещё весной 2020 года во время пандемии, рассказал изданию источник в одном из операторов рынков. Однако тогда стороны не договорились из-за высоких комиссий агрегаторов, передаёт газета.
В «Яндекс.Еде» говорят, что комиссия для рынков такая же, как и для магазинов. По словам источника «Коммерсанта», комиссия сервисов составляет 20-35% от суммы заказа, для рынков она будет ближе к нижней границе.
Доставка с рынков осложняется тем, что фермеры сами устанавливают цены на продукты, считает управляющий партнер Черемушкинского рынка Виталий Гаврюшкин. Даниловский рынок закупает продукты у фермеров своей площадки со скидкой к розничной цене, обеспечивая им тем самым маржу в пределах 10%, затем сам ставит цену и продаёт через агрегаторы, объяснил глава рынка Андрей Загребелько.
Delivery Club доставляет заказы из ресторанных корнеров на фермерских рынках, рассказали в компании. «Мы также открыты для новых партнерств в сфере доставки продуктов питания, но пока не готовы рассказывать о них детально»,— говорят в сервисе.
Фермерские рынки это где товар оверпрайс с Фудсити? Санкционку будут доставлять?
Даниловский рынок закупает продукты у фермеров своей площадки со скидкой к розничной цене, обеспечивая им тем самым маржу в пределах 10%, затем сам ставит цену и продаёт через агрегаторы, объяснил глава рынка Андрей Загребелько.
Фермерский рынок по-русски
Особенно нравятся цены на овощи и фрукты на таких рынках – приходишь, а цен нет. Если цен нет, значит ли это, что товар бесплатный?
В США такая же история, хочешь фермерское - плати в 2-3 разв больше. Нет денег - ешь ГМО
Ща, а вы же понимаете, что разница между ГМО и "фермерское" в значительной мере маркетинговая, и негативная коннотация ГМО, это что-то из серии "там же одна химия"?
Не всегда, но в большинстве случаев - да. В США же немного по другому - там действительно есть магазины с тобой онкольным разделениям по этим показателям. Я попрошу выслать фото из одного такого магазина - у меня брат сейчас там живет.
Блоги компаний
Показать еще