Еда
Лиана Липанова
1884

«Яндекс.Еда» запустит доставку с фермерских рынков Москвы Материал редакции

Сервис уже договорился с Даниловским, Усачевским, Москворецким и Ленинским рынками.

13 комментариев
В закладки

«Яндекс.Еда» запустит доставку продуктов с фермерских рынков Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Сервис уже начал доставлять с Ленинского и Москворецкого рынков.

В ближайшие дни заработает доставка с Усачевского рынка, а в ноябре — с Даниловского, рассказал vc.ru представитель сервиса. Компания ведёт переговоры ещё с «несколькими десятками» фермерских рынков.

Заказы доставляют курьеры и водители в радиусе 6-8 километров от каждого рынка, говорят в сервисе. Это позволит рынкам расширить аудиторию, рассчитывают в «Яндекс.Еде».

При заказе до 999 рублей доставка с рынков стоит примерно 200 рублей, при покупке от 1,9 тысяч рублей — доставка бесплатная.

Сейчас сборку заказов организовывают сами рынки или их партнёры. Новых партнёров сервис готов подключать «в том числе с собственной сборкой». К проекту могут присоединиться и сезонные площадки, пишет «Коммерсантъ».

Сервисы доставки предлагали сотрудничество фермерским рынкам ещё весной 2020 года во время пандемии, рассказал изданию источник в одном из операторов рынков. Однако тогда стороны не договорились из-за высоких комиссий агрегаторов, передаёт газета.

В «Яндекс.Еде» говорят, что комиссия для рынков такая же, как и для магазинов. По словам источника «Коммерсанта», комиссия сервисов составляет 20-35% от суммы заказа, для рынков она будет ближе к нижней границе.

Доставка с рынков осложняется тем, что фермеры сами устанавливают цены на продукты, считает управляющий партнер Черемушкинского рынка Виталий Гаврюшкин. Даниловский рынок закупает продукты у фермеров своей площадки со скидкой к розничной цене, обеспечивая им тем самым маржу в пределах 10%, затем сам ставит цену и продаёт через агрегаторы, объяснил глава рынка Андрей Загребелько.

Delivery Club доставляет заказы из ресторанных корнеров на фермерских рынках, рассказали в компании. «Мы также открыты для новых партнерств в сфере доставки продуктов питания, но пока не готовы рассказывать о них детально»,— говорят в сервисе.

#новость #яндекседа

Лиана Липанова
+31 171
4
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 169419, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Oct 2020 08:40:17 +0300", "is_special": false }
ELMA RPA: роботы для бизнеса
Простой инструмент быстрой автоматизации процессов в «1С», SAP, legacy-cистемах
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Pavel Voronkov

9

Фермерские рынки это где товар оверпрайс с Фудсити? Санкционку будут доставлять?

Ответить

alex twit

Pavel
4

Расчлененку с Питера

Ответить

777_Moscow_777

Pavel
1

Очен абыдные вещи гаваришь слющай, отвечаю сам вырастил!

Ответить

Андрей Шкуро

2

Спасибо Яндекс, что ты помогаешь выжить малому бизнесу

Ответить

BearStrikesBack

2

Даниловский рынок закупает продукты у фермеров своей площадки со скидкой к розничной цене, обеспечивая им тем самым маржу в пределах 10%, затем сам ставит цену и продаёт через агрегаторы, объяснил глава рынка Андрей Загребелько.

Фермерский рынок по-русски

Ответить

alex twit

BearStrikesBack
1

Загребелько - говорящая фамилия

Ответить

Dmitry Ievlev

1

Особенно нравятся цены на овощи и фрукты на таких рынках – приходишь, а цен нет. Если цен нет, значит ли это, что товар бесплатный?

Ответить

alex twit

Dmitry
4

Отправили в директ

Ответить

Мистер Блондин

Dmitry
0

Поторгуешься с курьером 

Ответить

Andrey Kazatsky

1

В США такая же история, хочешь фермерское - плати в 2-3 разв больше. Нет денег - ешь ГМО

Ответить

Павел Егоров

Andrey
1

Ща, а вы же понимаете, что разница между ГМО и "фермерское" в значительной мере маркетинговая, и негативная коннотация ГМО, это что-то из серии "там же одна химия"?

Ответить

Andrey Kazatsky

Павел
0

Не всегда, но в большинстве случаев - да. В США же немного по другому - там действительно есть магазины с тобой онкольным разделениям по этим показателям. Я попрошу выслать фото из одного такого магазина - у меня брат сейчас там живет.

Ответить

Олег Лукин

0

Цены конечно  конские ) Как на Чукотку доставляют

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс
Подписан
Отписаться
«Помогите найти фильм» — пробуем алгоритмы «Яндекса», чтобы закрыть болезненный вопрос
Тестируем алгоритмы и выдачу поисковой системы на примерах запросов по поиску кинофильмов.
8
TextBack
Подписан
Отписаться
Как бизнес заработал 20 миллионов рублей с помощью WhatsApp
Подключили WhatsApp, настроили простого чат-бота и увеличили конверсию в продажу в 2 раза.
0
КБ Палиндром
Подписан
Отписаться
Как бренду разговаривать в кризис
Коронавирусный кризис не первый и не последний в нашей жизни, а работать нужно всегда.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Arthur Niazyan
за день
>Владимир Путин пообещал Ну всё, готовимся к худшему.
Владимир Путин пообещал не вводить тотальных ограничений из-за Covid-19
Вел Колдин
за неделю
правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!
«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом»

Комментарии

Константин Быстряков

Они просто п*здят ваши деньги…

Денис Колокольцев

Мнение инвестора о…

Jack Fat

Госдума приняла закон о…

Michael Petrov

РБК: авиакомпании попросили…

max smirnoff

РБК: авиакомпании попросили…

Anna Petrova

Мнение инвестора о…

Murat Oshroev

РБК: авиакомпании попросили…

Ренат Смольный

РБК: авиакомпании попросили…

Николай Гончаров

Карпатский йогурт. Как мы…

Sergei Timofeyev

РБК: авиакомпании попросили…

Денис Демидов

Госдума приняла закон о…

Константин Быстряков

Креативы, которые мы заслужили…

max smirnoff

РБК: авиакомпании попросили…

Voin Mraka

Госдума приняла закон о…

Sergei Timofeyev

РБК: авиакомпании попросили…

Алекс Таций

No Code: обзор восемь…

Ренат Смольный

РБК: авиакомпании попросили…

Dmitry Kiselev

Сервис коротких видео Quibi с…

Sergei Timofeyev

РБК: авиакомпании попросили…

Сергей Захаров

Частные города в России: часть…
null