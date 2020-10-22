Еда
Лиана Липанова
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Власти Санкт-Петербурга запретили ресторанам и барам работать по ночам до 29 ноября Материал редакции

Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС.

12 комментариев
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Власти Санкт-Петербурга приостановили работу общепита в ночное время до 29 ноября, говорится на сайте городского правительства.

Кафе, бары и рестораны не смогут работать с 23:00 до 6:00 мск. Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС.

Заведения обязаны получить уникальный QR-код, «подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя» требованиям Роспотребнадзора. Код можно получить в личном кабинете на государственном сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства». Его нужно разместить на видном месте в каждом заведении.

Кроме того, закрываются детские игровые комнаты площадью больше 50 м² в торговых центрах и ресторанах. В постановлении также рекомендуется перевести на удалёнку «максимально возможное количество работников» и приостановить проведение офлайн-праздников.

До 15 января 2021 года «досуговые и торжественные» мероприятия с очным присутствием людей проводить можно только «в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга».

19 октября вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что власти запретят работу общепита в ночное время с 26 октября. «Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сказал он.

В Москве ночные заведения с 19 октября обязаны регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона.

#новость #санктпетербург #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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12 комментариев
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Denis G

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Вечеринки с диджеями будут временно проходить на АЗС 🔥

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Konstantin C

Denis
0

Там разве спиртное продают?

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Denis G

Konstantin
3

Омывашка для вас недостаточно хороша?

Ответить

Максим Чирин

Konstantin
2

Будет пробковый сбор)

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Sergei Timofeyev

Konstantin
0

Уже давно снова да.

Ответить

Вася Пражкин

1

 Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС

Там вирус не берет что-ли? Пытаюсь хоть какую-то логику найти в безумных запретах властей.

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Michael Smith

Вася
2

Логика простая, на вокзалах, в аэропортах и АЗС люди не ходят ночью в кафе, чтобы выпить и попеть в караоке.

Там люди, кто в пути и далеко от дома и других вариантов поесть у них нет.

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Vladislav S

Вася
1

логика такая: вокзалы, АЗС и аэропорты - это активы друзей и друзей друзей хана. 

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Yury Tsoy

1

Сколько людей лишится заработка...

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BearStrikesBack

1

Наступает ночь, просыпается м̶а̶ф̶и̶я короновирус

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Sergey Ontime

0

С*ка

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Vladislav S

0

Как всегда на словах одно, а прохож будет через задний двор. 

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