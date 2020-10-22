Власти Санкт-Петербурга запретили ресторанам и барам работать по ночам до 29 ноября Материал редакции
Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС.
Власти Санкт-Петербурга приостановили работу общепита в ночное время до 29 ноября, говорится на сайте городского правительства.
Кафе, бары и рестораны не смогут работать с 23:00 до 6:00 мск. Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС.
Заведения обязаны получить уникальный QR-код, «подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя» требованиям Роспотребнадзора. Код можно получить в личном кабинете на государственном сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства». Его нужно разместить на видном месте в каждом заведении.
Кроме того, закрываются детские игровые комнаты площадью больше 50 м² в торговых центрах и ресторанах. В постановлении также рекомендуется перевести на удалёнку «максимально возможное количество работников» и приостановить проведение офлайн-праздников.
До 15 января 2021 года «досуговые и торжественные» мероприятия с очным присутствием людей проводить можно только «в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга».
19 октября вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что власти запретят работу общепита в ночное время с 26 октября. «Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сказал он.
В Москве ночные заведения с 19 октября обязаны регистрировать посетителей по QR-коду и номеру телефона.
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Там разве спиртное продают?
Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС
Там вирус не берет что-ли? Пытаюсь хоть какую-то логику найти в безумных запретах властей.
Логика простая, на вокзалах, в аэропортах и АЗС люди не ходят ночью в кафе, чтобы выпить и попеть в караоке.
Там люди, кто в пути и далеко от дома и других вариантов поесть у них нет.
логика такая: вокзалы, АЗС и аэропорты - это активы друзей и друзей друзей хана.
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