Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС.

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Власти Санкт-Петербурга приостановили работу общепита в ночное время до 29 ноября, говорится на сайте городского правительства.

Кафе, бары и рестораны не смогут работать с 23:00 до 6:00 мск. Исключение — точки на вокзалах, в аэропорту и АЗС.

Заведения обязаны получить уникальный QR-код, «подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя» требованиям Роспотребнадзора. Код можно получить в личном кабинете на государственном сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства». Его нужно разместить на видном месте в каждом заведении.

Кроме того, закрываются детские игровые комнаты площадью больше 50 м² в торговых центрах и ресторанах. В постановлении также рекомендуется перевести на удалёнку «максимально возможное количество работников» и приостановить проведение офлайн-праздников.

До 15 января 2021 года «досуговые и торжественные» мероприятия с очным присутствием людей проводить можно только «в исключительных случаях и только по поручению губернатора Санкт-Петербурга».

19 октября вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что власти запретят работу общепита в ночное время с 26 октября. «Мы избегаем мер, которые затрагивают экономику, то есть не планируем никого закрывать. Но будем вводить ограничения на ночную жизнь — дискотеки, караоке», — сказал он.