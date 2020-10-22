Burger King в США и Японии начнет продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковках для сокращения отходов Материал редакции
Покупатели платят залог при получении многоразового контейнера, а при возврате получают деньги обратно.
Некоторые рестораны Burger King в Нью-Йорке, Портленде и Токио начнут продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковках, сообщила компания. Они будут доступны в 2021 году, а затем появятся в других городах.
Компания будет сотрудничать с производителем многоразовых упаковок Loop. В ресторанах Burger King будет установлена специальная система сбора посуды, куда гости могут вернуть упаковку для очистки и повторного использования.
Покупатели сами могут выбрать многоразовую упаковку при заказе, а затем должны внести залог. При возврате упаковки они получают деньги обратно.
«Мы инвестируем в разработку безопасных для экологии упаковок, которые помогут общепиту сократить отходы», — сказал руководитель отдела инноваций и устойчивого развития Burger King Global Мэтью Бэнтон.
В Burger King надеются, что к 2025 году вся упаковка в США и Канаде будет производиться из возобновляемых или перерабатываемых ресурсов.
В феврале 2020 года McDonald’s и Starbucks начали тестировать в США многоразовые пластиковые стаканчики с метками для отслеживания.
С 2021 года McDonald's в Великобритании также начнет тестировать многоразовую посуду для напитков. Посетители платят аванс за стакан, а в дальнейшем могут вернуть деньги, сдав посуду в любом из ресторанов сети, участвующих в акции. McDonald's также сотрудничает с Loop.
У сети ресторанов Burger King на 2020 года более 18 800 заведений в более чем 100 странах.
Многоразовая упаковка?серьезно?! О_о
Во Франции Ковид называют Лё Ковид. Мне нравится звучание.
Проблема в том, что многоразовая упаковка дороже в обработке, чем кусок картона.
Но ведь мы нормально воспринимаем многоразовую посуду в кафе, столовых и ресторанах медленного питания? Почему бы и здесь керамику/стекло не использовать, только крышки, например, из картона делать? Надо смотреть что за материал и его свойства, может он близок к керамике/стеклу.
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Давно пора, красавцы! Хорошо не пошли за Apple и не убрали бургеры из коробки)
Нашли чем удивить 😊
Я в Парке Горького в Москве ещё лет 5 назад видел объявление :
- требуются мойщики одноразовой посуды
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