Покупатели платят залог при получении многоразового контейнера, а при возврате получают деньги обратно.

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Некоторые рестораны Burger King в Нью-Йорке, Портленде и Токио начнут продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковках, сообщила компания. Они будут доступны в 2021 году, а затем появятся в других городах.

Компания будет сотрудничать с производителем многоразовых упаковок Loop. В ресторанах Burger King будет установлена специальная система сбора посуды, куда гости могут вернуть упаковку для очистки и повторного использования.

Покупатели сами могут выбрать многоразовую упаковку при заказе, а затем должны внести залог. При возврате упаковки они получают деньги обратно.

«Мы инвестируем в разработку безопасных для экологии упаковок, которые помогут общепиту сократить отходы», — сказал руководитель отдела инноваций и устойчивого развития Burger King Global Мэтью Бэнтон.

В Burger King надеются, что к 2025 году вся упаковка в США и Канаде будет производиться из возобновляемых или перерабатываемых ресурсов.

В феврале 2020 года McDonald’s и Starbucks начали тестировать в США многоразовые пластиковые стаканчики с метками для отслеживания.

С 2021 года McDonald's в Великобритании также начнет тестировать многоразовую посуду для напитков. Посетители платят аванс за стакан, а в дальнейшем могут вернуть деньги, сдав посуду в любом из ресторанов сети, участвующих в акции. McDonald's также сотрудничает с Loop.