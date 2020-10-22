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Burger King в США и Японии начнет продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковках для сокращения отходов Материал редакции

Покупатели платят залог при получении многоразового контейнера, а при возврате получают деньги обратно.

7 комментариев
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Некоторые рестораны Burger King в Нью-Йорке, Портленде и Токио начнут продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковках, сообщила компания. Они будут доступны в 2021 году, а затем появятся в других городах.

Компания будет сотрудничать с производителем многоразовых упаковок Loop. В ресторанах Burger King будет установлена специальная система сбора посуды, куда гости могут вернуть упаковку для очистки и повторного использования.

Покупатели сами могут выбрать многоразовую упаковку при заказе, а затем должны внести залог. При возврате упаковки они получают деньги обратно.

«Мы инвестируем в разработку безопасных для экологии упаковок, которые помогут общепиту сократить отходы», — сказал руководитель отдела инноваций и устойчивого развития Burger King Global Мэтью Бэнтон.

В Burger King надеются, что к 2025 году вся упаковка в США и Канаде будет производиться из возобновляемых или перерабатываемых ресурсов.

В феврале 2020 года McDonald’s и Starbucks начали тестировать в США многоразовые пластиковые стаканчики с метками для отслеживания.

С 2021 года McDonald's в Великобритании также начнет тестировать многоразовую посуду для напитков. Посетители платят аванс за стакан, а в дальнейшем могут вернуть деньги, сдав посуду в любом из ресторанов сети, участвующих в акции. McDonald's также сотрудничает с Loop.

У сети ресторанов Burger King на 2020 года более 18 800 заведений в более чем 100 странах.

#новость #burgerking

Рая Хачатрян
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7 комментариев
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Hidok

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Многоразовая упаковка?серьезно?! О_о

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Sergei Timofeyev

Hidok
1

Во Франции Ковид называют Лё Ковид. Мне нравится звучание.

Проблема в том, что многоразовая упаковка дороже в обработке, чем кусок картона.

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Магомед Шереметьев

Sergei
0

Почему? Помыл- вот и вся обработка.

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Алексис Второй

Hidok
0

Но ведь мы нормально воспринимаем многоразовую посуду в кафе, столовых и ресторанах медленного питания? Почему бы и здесь керамику/стекло не использовать, только крышки, например, из картона делать? Надо смотреть что за материал и его свойства, может он близок к керамике/стеклу.

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Giorgiy Kiladze

0

Давно пора, красавцы! Хорошо не пошли за Apple и не убрали бургеры из коробки)

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Кирилл Крайнов

0

2030: многоразовые бургеры.

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Сергей Савич

–1

Нашли чем удивить 😊
Я в Парке Горького в Москве ещё лет 5 назад видел объявление :
- требуются мойщики одноразовой посуды

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